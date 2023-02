Boca cerró la llegada de Merentiel y Merolla está cada vez más lejos

En un mercado de pases que fue de menor a mayor, el Xeneize sumó gente al frente de ataque pero también recibió un no rotundo de Huracán por uno de los apuntados por el Consejo de Fútbol.

A contracorriente de los demás equipos, Boca empezó a mover las fichas en el mercado de pases, al límite de que este culmine. Lejos de los demás equipos que cerraron la llegada de caras nuevas en pleno mercado, cuando en el xeneize sumaron dos jugadores en los últimos días y aún presenta intenciones de aumentar esa cifra.

El primero en llegar fue el paraguayo Bruno Valdez, proveniente del América de México que viene a cubrir uno de los mayores baches que tenía en el plantel Hugo Ibarra con la lesión de Marcos Rojo y la partida de Carlos Zambrano. El central de 33 años ya tuvo su presentación y cumplió, ganándose, por ahora, el respaldo del cuerpo técnico y del hincha.

Así juega Bruno Valdez, el nuevo refuerzo de Boca

Cuando parecía que el mercado de pases en Boca ya quedaba cerrado apareció la posibilidad de sumar jerarquía y competencia en el frente de ataque. Sin espacio en el Palmeiras, Miguel Merentiel surgió para llegar a competir con Darío Benedetto, Luis Vásquez y Nicolás Orsini. El ex Defensa y Justicia luego de una gran temporada en el fútbol argentino, había arribado al conjunto paulista en 2022 pero no tuvo el rodaje que imaginaba, fue por eso que la posibilidad de llegar a Boca lo tentaba y mucho. Así fue como el Consejo de Fútbol aceleró las negociaciones para sumarlo a sus filas. En un acuerdo fugaz entre las partes, Boca acordó la llegada del delantero campeón de la Copa y Recopa Sudamericana con el Halcón de Varela a préstamo por un año con opción de compra que rondaría los 3 millones de dólares.

De esta manera, el delantero uruguayo de 26 años llega a traer más competencia en el plantel y quizá “despertar” a Benedetto con la idea de que no puede seguir cediendo terreno o para amoldarse a un equipo que juegue con dos centrodelanteros. Un gran refuerzo para Boca teniendo en cuenta todos los frentes en los que compite, además de considerar la lesión de Vásquez, la cuenta pendiente por parte de Orsini en terminar de asentarse en el Xeneize y el flojo momento del “Pipa”.

Liga Profesional 2023: empieza a rodar la pelota en el fútbol argentino

Otro jugador que puede considerarse un refuerzo es el retorno de Ezequiel “Equi” Fernández. Luego de su temporada cedido en Tigre, el juvenil surgido de las inferiores del club convenció al CdF para traerlo de vuelta para sumarse al plantel. Hasta ahí pareciera ser un mercado correcto para las aspiraciones que tenían en Boca de traer lo justo y necesario, mostrando conformidad con el plantel que hay. Ahora bien, hubo dos casos en los que a pesar de sus intenciones, en Boca recibieron respuestas más que negativas.

La primera de ellas se trata de Mateo Retegui, otro de los juveniles surgidos en club. El hijo del “Chapa” entró en 2019 en ese constante revoloteó de préstamos por diferentes equipos dejando en evidencia el poco interés que hubo en su momento por parte de Boca por el delantero. Eso, claro está, generó malestar en el jugador, y es ahí cuando respondió ante el último llamado del club que lo formó. Al igual que Equi, Boca quiso repatriar al delantero pero este puso sus condiciones. Solicitó ser tenido en cuenta para ser titular en el equipo de Ibarra. El delantero de 23 mostró sus credenciales para hacer semejante pedido ya que viene de ser el goleador del certamen con 19 goles, además del gran nivel que presentó en el Matador. En una relación quebrada, desde el conjunto de La Ribera no le dieron el visto bueno, dejando pasar así una chance de sumar uno de los mejores puntas en el último tiempo a nivel local.

En otra negociación donde Boca recibió un no rotundo fue en la intención de traer a Lucas Merolla, defensor de Huracán. La novela del mercado de pases fue la negociación Boca-Huracán por el “Flaco” Merolla. Que llegaba, que no, que se firmaba un precontrato, muchas idas y vueltas que terminaron en nada demostrando que el central está cada vez más lejos de sumarse al plantel del “Negro” Ibarra. David Garzón, presidente del Globo, mostró la inconformidad del club ante la oferta de Boca y fue tajante en su respuesta. “Merolla no se va a ir regalado de Huracán. No tendremos plata, pero sí dignidad” afirmó el mandamás del conjunto de Parque Patricios. La oferta del Xeneize habría rondado en los 2 millones de dólares, algo muy alejado a las pretensiones de su actual club. “A mí también me gustaría tener a Benedetto por 2 millones, eh. Merolla no vale menos porque se le vence el contrato”, expresó el presidente quemero asegurando que Boca está muy lejos de sus pretensiones. De esta manera, luego de las palabras de Garzón, el futuro del defensor de 27 años está más cerca de Europa, con clubes que han hecho sondeos, que desembarcar en el último campeón del fútbol argentino.

FM