Carlos Bianco: “No creo que opinar distinto sea estorbar, como dice Aníbal”

En diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, Carlos Bianco, jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, subrayó la importancia del diálogo en los distintos sectores qué integran el Frente de Todos y destacó que los anuncios qué dio Axel Kicillof “acompañan” los lineamientos generales del ministro de economía, Martín Guzmán.

¿Cómo crees que repercutió en el ejecutivo nacional que ayer Axel Kicillof presentara medidas para controlar la inflación junto a Roberto Feletti que ha planteado críticas a Martín Guzmán en el medio de las controversias internas dentro del Frente de Todos?

- Los anuncios de ayer fueron complementarios a las medidas del gobierno nacional para poder morigerar el impacto de los precios, fundamentalmente de los alimentos. Precisamente, Roberto Feletti, en combinación con el ministro de economía lanzaron una serie de canastas de precios en el marco de precios cuidados, pero también una canasta de verduras, frutas, etc. Y uno de los anuncios que hizo el gobernador ayer es que la provincia se va a ocupar, en el territorio provincial, de forma coordinada con el gobierno nacional, de controlar que estas canastas sean efectivas. El resto de los anuncios son de corte provincial y compatibles y complementarios con el gobierno nacional. Por eso asistió el secretario de comercio al acto porque forma parte de una estrategia conjunta.

"Junto a Feletti y sin Guzmán, Axel Kicillof lanzó su plan contra la inflación"

¿Estaba planificado el acto, fue desde hacía tiempo o se decidió el día anterior?

Las medidas las veníamos trabajando con el ministro de producción, el ministro de desarrollo agrario, el ministro de la comunidad, el presidente del Banco Provincia porque también incluye descuentos con la cuenta DNI. Se venía trabajando hace aproximadamente diez días pero se estaba esperando, para lanzar esta medida, los anuncios de las canastas que realizó el secretario de comercio interior. No fue algo de un día para el otro, se venía trabajando.

¿Te parece factible o conveniente el adelantamiento y desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires?

- Me parece prematuro. La población de la provincia de Buenos Aires está atravesada por otros asuntos que tienen que ver, por un lado, con los precios en un contexto donde también tenemos buenas noticias en la provincia, como el crecimiento del empleo y la baja relativa de la pobreza. Siempre hay que seguir trabajando, queda mucho por hacer pero son buenas noticias. Aún así, establecer parámetros para el lanzamiento de una elección no es una preocupación del pueblo bonaerense. En términos instrumentales implica una serie de complejidades, diferente de lo que sucede en otras provincias. Nuestras PASO están atadas a las nacionales desde lo instrumental, es muy diferente a lo que sucede en otras provincias. Todo el dispositivo electoral se realiza a través del gobierno nacional. Esta cuestión no es una preocupación que tenga el gobierno de la provincia.

"El INDEC oficializará la inflación de marzo, que superará el 6% según el anticipo de Guzmán"

La semana pasada renunció la diputada Débora Indarte, ¿Cómo repercutió puertas adentro y si eso pone en jaque el quórum en diputados?

- No, no pone en jaque la situación en general. Entiendo que la diputada tiene sus razones que son del orden político, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y coordinando con el cuerpo legislativo para poder aprobar en tiempo y forma los proyectos del ejecutivo que tienen objetivos claros y concretos, que son para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses. Hay varias leyes que estamos trabajando en conjunto con nuestro bloque y ese es el objetivo independientemente de esta situación.

¿Qué te cambió a vos dejar de ser jefe de gabinete y pasar a jefe de asesores? ¿Por qué se produjo ese cambio? ¿Cambió tu perspectiva haber dejado la tarea legislativa?

- No la deje porque como jefe de asesores sigo estando en una tarea ejecutiva pero con otro rol, como coordinador. Trabajo más cerca del gobernador en la cotidiana, aportando análisis, información, para tomar las mejores decisiones. En principio, coincidió con el alivianamiento de las medidas de cuidados que se estaban dando en la pandemia, de las cuales yo había sido el vocero y que todas habían sido medidas y noticias que fueron antipáticas pero necesarias en ese contexto. El gobernador decidió refrescar la imagen y reforzar el gabinete incorporando compañeros y compañeras de altísima trayectoria y experiencia en los ejecutivos. Además, se dió en el marco de unas PASO en las que los resultados no habían sido lo que todos esperábamos.

"Aníbal Fernández: los que estén en desacuerdo con la política económica "no deberían estorbar", dijo"

Ayer, Aníbal Fernández dijo que "quien no esté de acuerdo con la política económica, no debería estorbar". ¿Qué opinás de lo que dijo, y si vos creés que Axel Kicillof está de acuerdo con el plan económico?

- Yo respeto mucho la opinión de Aníbal Fernández pero no coincido en que tener posiciones sobre algunos temas en particular sea estorbar. Tenemos que llevar un diálogo que nos permita hacer una síntesis en donde todos los actores del Frente de Todos puedan participar. Independientemente de quien el que toma la última decisión es el presidente. En asuntos tan sensibles como lo que estamos viviendo en Argentina, como el acuerdo con el FMI, el problema inflacionario, agravado por la inflación internacional importada que tenemos, hay que tener la opinión de todos los sectores, no creo que opinar distinto sea estorbar, como dice Aníbal. Respecto a la otra pregunta, el gobernador Axel Kicillof hoy tiene una responsabilidad distinta que es gobernar la provincia de Buenos Aires, no tiene ninguna atención sobre la política macroeconómica. Lo que ha hecho siempre el gobernador fue acompañar las decisiones del gobierno nacional. Una muestra de ello fue el acto de ayer en donde establecimos políticas complementarias a las políticas generales de control de precios y de abaratamiento de los precios para el pueblo bonaerense.