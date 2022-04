Waldo Wolff y Fernando Iglesias cruzaron a Aníbal Fernández: "Pasaron a la clandestinidad en un gobierno de ellos mismos"

Los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff y Fernando Iglesias arremetieron con críticas por la interna a cielo abierto que mantiene el Gobierno Nacional y compararon la expulsión de Montoneros de la Plaza de Mayo que decidió Juan Domingo Perón con los ataques internos al presidente Alberto Fernández.

La frase del ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a gobernar "con los que estén alineados con este programa económico” provocó apoyos y críticas en la interna del Frente de Todos. Su par de Seguridad, Aníbal Fernández, fue uno de los que demostró su apoyo a esta definición y dijo ser "hincha" del economista. Además agregó: "No vi nunca al peronismo no acompañando a un presidente peronista".

Estos dichos fueron replicados por Wolff e Iglesias, que recordaron el histórico día cuando Juan Domingo Perón donde llamó "imberbes" a Montoneros y los expulsó de la plaza, en el acto por el Día del Trabajador celebrado en 1974. “No vio la historia”, chicaneó Iglesias sobre la frase de Aníbal Fernández. “Pasaron a la clandestinidad en un gobierno de ellos mismos”, polemizó.

Entrevistado este martes 12 de abril en el programa Mesa Chica conducido por José Del Río en LN+, Wolff se sumó a las críticas de su compañero en Juntos por el Cambio y recordó que Perón "los echó de la plaza”.

“Ellos mismos se hicieron el golpe”, agregó Wolff, que posteriormente citó el decreto 2772 de 1975 que ordenaba combatir a los grupos guerrilleros con las fuerzas de seguridad del estado. "Lo firmó Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf. Hay que decirlo”, recordó.

“No hay que tener miedo a hablar. El peronismo clásico no tiene un problema con la Justicia, tiene un problema con la verdad”, sostuvo Wolff.

Consultado sobre el video del ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, donde desliza que "inventaron" un alquiler para que la empresa Pampetrol no pague impuestos, Wolff lo comparó con la corrupción kirchnerista. “Que banda, ¿eh? ¡Están asolando el país!”, dijo. “Es una vergüenza que haya gente que siga votando a esta banda”, agregó.

En su aparición televisiva del lunes, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que no se tocarán los derechos de exportación pero manifestó que se están estudiando instrumentos para tomar la "renta inesperada" generada por el encarecimiento de las commodities.

“Espero que tengan memoria, se acuerden de lo que pasó en 2008 y entiendan que hay un país productivo que no da más. Trabajadores, empleadores, empresas competitivas y exportadoras. Las provincias del centro no dan más para bancar a la patria subsidiada, que son los sectores que defienden ellos, pero no solo los planeros, sino los sectores económicos que viven de los subsidios, los créditos regalados que nunca devuelven, las provincias que viven colgadas de la coparticipación o de la renta petrolera”, comparó.

Crítico, calificó de "payaso" al secretario de Energía, Darío Martínez, y comparó la problemática actual con la gestión del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. “Cuando vas a los datos te das cuenta que lo que pasó con la ‘soberanía energética’ es que hay un agujero tan grande como en la época del de Vido o similar”, comparó.

GI/ff