El referente peronista Carlos Bianco, afirmó que “la Provincia es el principal bastión electoral del Frente de Todos”, y comentó su preocupación por la degradación en el debate político. "No estamos especulando políticamente si las PASO nos favorecen o nos perjudican", resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo ves el clima electoral para el año que viene?

Falta mucho. No están ni siquiera garabateadas las candidaturas. Estamos en un momento muy complejo a nivel nacional y mundial, y eso impacta en la Provincia.

Acaba de renunciar la primera ministra de uno de los principales países del mundo, el Reino Unido. Venimos con una guerra en Europa, algo que no pasaba hace muchísimos años. Tenemos un descontrol de los precios de energía y alimentos. No me animaría a arriesgar a decir cómo va a ser el clima electoral el año próximo.

2023: ¿Coaliciones en desborde y elecciones inertes?

Lo que sí veo con preocupación es cómo sigue la situación generada por los discursos de violencia y odio. La falta de argumentos en los debates y de cifras concretas también. En los últimos meses y años, la política ha tenido un giro discursivo que se centra en principios y acciones sin fundamentos.

A mi me gusta discutir con datos, con números, con elementos concretos. Espero que así sea el clima de discusión. Ese es mi deseo, pero no sabemos cómo va a ser el año próximo.

Carlos Melconian se anota para 2023: "Quiero ser ministro de Macri o Rodríguez Larreta, de quien sea"

¿Cuál es tu perspectiva acerca de si va a haber o no PASO? ¿Qué opinás sobre el desdoblamiento electoral?

Desde la Provincia de Buenos Aires, siempre hemos dicho que es un tema que se tiene que tratar a nivel nacional. Recién ahí veremos cuál es la postura que tengamos que tomar porque, a diferencia de otras provincias, nuestro sistema de PASO está atado en la fecha con las nacionales pero, a su vez, está establecido por una ley provincial.

En otras provincias, lo que hicieron es adherir al sistema de las PASO nacionales. Y, con el sólo hecho de descolgarse de las PASO nacionales, pueden tener su propia elección.

José Luis Lingeri: "No hay que tenerle miedo a las PASO"

Para seguir transformando la materialidad de la vida del pueblo vamos a tener que ganar las elecciones, con o sin PASO. Nosotros estamos preparados para un escenario o para el otro,

No estamos especulando políticamente si las PASO nos favorecen o nos perjudican. También, siempre que se fortalezca el sistema democrático y de partidos, no es un gasto, es una inversión.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Los encuentros de los referentes del Frente de Todos

¿Podrías profundizar acerca de la reunión cumbre que se produjo en la Provincia de Buenos Aires entre el gobernador, Máximo Kirchner y los principales funcionarios del Gobierno provincial?

Yo no participé en la reunión, estaba con nuestros principales referentes de distritos en los que no tenemos gobierno propio, comenzando a discutir y trabajar la estrategia electoral.

Por lo pronto, charlé con el gobernador. No me atrevo a decir que se trató de una cumbre. Fue una reunión más de las que tiene con distintos sectores de nuestro frente político, para analizar la situación de la Provincia y los municipios.

Cumbre bonaerense: Kicillof y Máximo Kirchner se reúnen con intendentes con la mirada en 2023

¿Es la Provincia de Buenos Aires la capital del Frente de Todos?

Es el principal bastión electoral del Frente de Todos. Pero no creo que el peronismo esté pensando que, como ya está perdida la elección presidencial, haya que concentrarse en la Provincia.

El peronismo siempre fue un movimiento que busca una opción de poder y de transformación de la vida del pueblo argentino.

Nosotros queremos ganar la Nación, la Provincia, y cada uno de los 135 municipios, para seguir con este proyecto transformador que, en el caso de Buenos Aires, lo está llevando adelante Axel Kicillof, con más de 70 intendentes.

FM JL