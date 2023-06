El dirigente gremial, Carlos "Perro" Santillán, aseveró que "Jujuy no la quiere a Milagro Sala, pero tampoco a Morales represor". Por otro lado, actualizó el panorama sobre lo que se viene viviendo en la provincia del Norte y la comparación con Chile y su sector minero, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Háganos un balance de la situación que se vive hoy en Jujuy.

Lo que estamos viviendo es que la gente está viviendo en la ruta, en Purmamarca, que fue la represión más feroz, como también en Abra Pampa, La Quiaca. Se está viviendo una situación donde hay un corte a media calzada y se atraviesa una angustia muy fuerte en la provincia.

Lo que tenemos que decir desde la Comisión de Derechos Humanos, ya que sigo militando ahí, es que Gerardo Morales se confundió. Después de lo que ocurrió con Milagro Sala, cobró fuerza el gobernador y se creyó que estaba dirigiendo un reinado, Gerardo Morales se creyó el rey de Jujuy, y fue así cómo empezó a avanzar en la metodología represiva.

Llegó el momento en donde los docentes hicieron punta en el reclamo salarial, seguido por los trabajadores estatales, los sueldos miserables que se cobran en la provincia y, a partir de ahí, empezó a sonar esto de la reforma constitucional.

Es, como se venía viendo, una reforma que quiere evitar cualquier tipo de reclamo del pueblo, avanza sobre el control de las manifestaciones y la libre expresión de grupos, en forma desmedida, acerca de todo lo que tiene que ver con la protesta.

En ese sentido, salimos a cruzar un decreto que había hecho previamente Morales y que tuvo que rectificarse. Y luego saltó esto de la Constitución.

La cuestión es que no solamente avanza en el tema represivo, quitando derechos fundamentales como el de expresión y el derecho a manifestarse, entre otros, sino que también avanza sobre la tierra de los originarios.

Esto tiene que ver con las empresas de litio, las mineras, cómo progresa diciendo que esas tierras ancestrales de las comunidades no tienen títulos, papeles ni escrituras. Y aquí la mayoría de la clase más humilde vive en asentamientos y también prospera en eso, porque exige que tengan escritura de los terrenos y de las casas, porque si no el Estado se hace cargo.

Por eso es tanta la bronca de las comunidades originarias, que sufrieron esa tremenda represión.

Este domingo lo veía a Martín Lousteau que hablaba sobre esto. Entonces, mostraban una imagen en un cerrito a donde los originarios tiraban piedras, de ahí, de aproximadamente 500 metros. Las que tiraban no llegaban, y dijo que "esta es la violencia que combatió Morales", y la violencia la pusieron ellos con tantos heridos que hay.

Usted, para las generaciones más jóvenes, que a lo mejor no lo tengan igualmente registrado, fue una persona central en los orígenes de lo que hoy podríamos llamar los movimientos sociales y la lucha piquetera. Allí, en el segundo lustro de los '90.

Tengo entendido que tuvo algún conflicto, en su momento, con Milagro Sala. Me gustaría un análisis suyo: colóquese también en lo que está sucediendo en Chaco con esta familia Sena, de las derivaciones y evolución que tuvo el movimiento piquetero en los últimos 25 años. Cuando usted lo ve en retrospectiva, ¿siente, por momentos, que hubo desviaciones que usted no comparte?

Si, seguro. Yo denuncié a Milagro Sala. Jujuy no la quiere a Milagro Sala, pero tampoco a Morales represor, porque la combatió a ella y la metió presa. La realidad es que el pueblo quiere vivir en paz, pero no en una paz de cementerio, sino en una que tenga que ver con la calidad de vida que merece este pueblo.

Entonces, la verdad es que sí, la denuncié y creo que hay desviaciones en el movimiento piquetero que habría que discutir y ver en las organizaciones sociales, donde algunos se volvieron ricos, como Sala.

Puede ser un caso en particular. Ahora, uno ve que se repite esta situación con otros casos como, por ejemplo, esta familia con cierto patrimonio económico muy superior a sus expectativas en el caso de Chaco. ¿Encuentra algún hilo conductor del sistema más que de las personas?

Es el sistema político aprovechándose de los punteros en los que se convierten los dirigentes piqueteros. Y después está esa estructura terrible del clientelismo que se generó y ya es estructural. Realmente, no sé cómo el que venga tratará de combatir eso porque hay miles y miles de familias que viven en ese sistema clientelar en toda Argentina.

Me parece que uno de los puntos es que usted todavía pertenece a la generación de las personas que luchaban desde un trabajo en blanco. Y hoy, la realidad de la sociedad argentina se encuentra no solamente con personas que en su mayoría que no tienen el privilegio de tener un trabajo en blanco, sino que ni siquiera lo tienen.

Claro. Ese es un gran problema también. Entonces, creo que este tema será de larga discusión y pasarán años para que se pueda volver a un sistema de trabajo, que sea productivo, el cual se cambió. Seguimos viviendo a merced de los terratenientes y a la cosecha, no se industrializó al país.

Estamos muy mal, pero peor es cuando suceden estas cosas represivas, terribles y por ahí salen voces que quieren negar esta realidad que viven la gente, aparte de la pobreza, a quienes amenazan con quitarles las tierras, que se tendrán que ir de los asentamientos en los que viven. No puede ser tanta perversidad de un sistema y, en este caso, de un Gobierno.

Ayúdenos a comprender aquí, desde la mirada alejada, porteña y parcial. Cuando uno mira las necesidades que tiene Argentina de generar un flujo comercial positivo para industrializar el país, para que exista luego también mayor cantidad de empleo y mejores salarios en los empleados, aparece la minería como una oportunidad muy grande para Argentina, viendo que del otro lado, en Chile, con una Cordillera incluso igual o inferior en tamaño a la de Argentina, en cuanto a la capacidad productiva de minerales, se exporta, por ejemplo, sólo de cobre, 50 mil millones de dólares por año. Es decir, igual que todo nuestro complejo agroexportador.

Una de las ventajas que se plantea en el caso del litio es que, a diferencia de Chile y Bolivia, en Argentina no estaba hasta el momento en discusión en el tema de los pueblos originarios.

¿Cree que Argentina debe aprovechar la oportunidad de tener el litio y poder producirlo en cantidad, y luego industrializarlo y fabricar baterías, pero que sería perjudicial para el total de Argentina no aprovecha el mineral como una oportunidad de producción y de exportación?

No, se tienen que aprovechar. Las mineras tienen que trabajar, pero no como está ahora el tema en Argentina, a donde le posibilitan todo, se lo llevan y no dejan nada. En las empresas de litio Chile está exigiendo mayor tecnología para que puedan sacar un litio de mejor calidad y una participación mayor del Estado.

En cambio, en Argentina, y Jujuy en particular, el control que tiene Chile sobre las empresas no lo tienen. Entonces, esperan que vengan muchas empresas que sacarán litio y otros minerales, como hacen las empresas, con un código minero que está desde el tiempo de Carlos Menem, con un 0,3% de regalía para los pueblos y provincias, declarado por las empresas, no teniendo control.

Creo que eso hay que ponerlo en la balanza y en la discusión de lo que tiene que ser la producción minera en Argentina y, en este caso, de esto nuevo que surgió, que es el litio, sin la contaminación y con más empleo de tecnología que las empresas a nivel mundial tienen.

Realmente no sé por qué en Argentina seguimos con un código minero obsoleto y no traído a este tiempo.

¿Por qué cree que Chile, con la misma Cordillera que nosotros, exporta 60 mil millones de dólares en minerales y nosotros menos del 10%?

Porque tiene una participación muy grande el Estado de Chile en las exportaciones.

Lo atribuye a que el Estado chileno es más pro Estado. Porque, casualmente, usted lo que ve es que Chile es una sociedad más pro mercado que Estado, ¿no? Más de derecha que la Argentina, para decirlo de alguna manera.

Claro. No estoy en la discusión, pero veo el avance de las minas aquí y es muy grande, y creo que no dejan lo que tienen que dejar. Los códigos mineros se tiene que actualizar, discutir y Chile lo debe haber hecho.

El tema en Argentina es que tenemos este código minero, que rige toda la Nación, que es el que hizo Menem.

