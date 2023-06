"Acá lo que busca el Gobierno nacional es el conflicto". El autor del señalamiento fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que salió al cruce del Gobierno nacional al responsabilizarlo de las numerosas protestas que tiene la provincia desde hace más de una semana en contra de la reforma constitucional. Son días de fuerte tensión, con situaciones represivas y decenas de heridos.

"Ayer cayó (el secretario de Derechos Humanos Horacio) Pietragalla con otros ocho funcionarios en un avión a incentivar el conflicto. El Gobierno nacional está financiando a gremios para que no bajen el conflicto. Los dirigentes del kirchnerismo, junto con dirigentes de izquierda, están metidos e incentivando", aseguró el mandatario jujeño este lunes 19 de junio durante una entrevista en Radio Mitre, a más de 10 días del inicio de las protestas.

Dos periodistas fueron detenidos durante la represión de una marcha en Jujuy

Mientras en las redes sociales referentes de la izquierda y el kirchnerismo salieron a cuestionar con dureza el accionar de las fuerzas de seguridad, que reprimieron a mansalva varias de las protestas y hasta se llevaron detenida a una diputada provincial, Natalia Morales (Frente de Izquierda), el gobernador las defendió.

A continuación, Morales volvió a defender la Constitución provincial y sus parámetros respecto a las protestas y manifestaciones, eje central de la reacción en la provincia. "Lo que hace la Constitución es garantizar el derecho a la manifestación pacífica, por la que no hay que pedir permiso", dijo.

Protestas y represión en Jujuy.

No obstante, el jujeño explicó que la Carta Magna "establece al Estado la obligación de regular ese derecho, que no es absoluto, que no colisione con otros derechos en un marco en el que están prohibidos los cortes de ruta, de calles, y las usurpaciones de edificios públicos. Eso si está puesto en la Constitución y eso es lo que no quiere el kirchnerismo".

Pero Morales enfatizó en que "está prohibido el corte de ruta", como para justificar la represión que hubo el fin de semana. "Me parece que este es un debate nacional que hay que dar, porque no puede ser un derecho cortar", detalló el gobernador y candidato de Juntos por el Cambio.

Tensión en Jujuy: viajó Pietragalla y CTERA convocó a un paro

¿Guiño de Bullrich?

Tras varios meses de interna a cielo abierto en Juntos por el Cambio, Morales logró un guiño dirigido a Patricia Bullrich, su rival interna con la que ha intercambiado fuertes acusaciones.

El Tweet de Bullrich y el ¿guiño? a Morales.

Sin embargo, la dureza que mostró Morales con las protestas en Jujuy parece haber hecho efecto en la ex titular del PRO y referente del "ala dura". Es que en las últimas horas el gobernador publicó un tweet en el que se preguntó si las manifestaciones eran de verdad pacíficas y compartió fotos de antecedentes judiciales de un manifestante. Bullrich compartió la publicación y apoyó al mandatario.

Tensión en Jujuy: 16 personas siguen detenidas y hay repudio hacia la "brutal represión"

"Discuten el derecho a la protesta todos los delincuentes de Jujuy. Gerardo Morales logró la paz en la provincia contra la mafia de Milagro Sala. Ahora quieren volver. ¡Vamos a estar siempre del lado de la ley!", fue el mensaje que escribió la candidata a presidenta, en un centro a su rival interno.

ASV/ff