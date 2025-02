Carmen Álvarez Rivero: "Los entornos del poder se llenan de vivos"

Carmen Álvarez Rivero analizó el escándalo cripto que involucra a Javier Milei y sostuvo que el Presidente "en su ingenuidad, tomó una decisión poco feliz". Asimismo, la Senadora señaló que ella "jamás recomendaría hacer ese tipo de inversiones". Al ser consultada sobre la designación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema, se expresó en contra. "Lijo no le hace bien a la Argentina, no le hace bien a la justicia, no le hace bien a Milei, no le hace bien a nadie" sentenció la funcionaria del PRO en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carmen Álvarez Rivero es senadora nacional del PRO por Córdoba y preside la comisión de Trabajo y Seguridad de la Cámara Alta.

Alejandro Gomel: Nos espera una jornada brava en el Senado, ¿Cómo lo imaginás?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Brava, así como has dicho. Va a ser brava, pero yo creo que es muy interesante pensar que, por ejemplo, podemos llegar a tener esas leyes que son de pleno sentido común para la gente, para que la gente viva con un poco más de seguridad. Bullrich nos ha presentado un conjunto de leyes; en esta oportunidad son tres, no más: la ley antimafia, que va a permitir que las bandas que azotan los barrios y los pueblos en todo el país sean juzgadas, todos los miembros, con la misma rigurosidad, que no es poco. Porque, si no, tenemos el caso del camionero. Por ejemplo, un camionero que tenía un camión metido en un valo atestado de droga y después decía: "No, yo simplemente hice un viaje". Bueno, eso no puede volver a pasar.

Hay que hacerse responsables todos de lo que hacen, y el que las hace, se las paga. Lo mismo para estos casos que reiteran y que no llegan a constituir reincidencia, pero que hay que probar eso con el juicio condenado. Y entonces nunca terminamos de enhebrar que el que me robó en la otra cuadra es el mismo que le robó a mi mamá hace una semana en esta cuadra. Entonces, es muy importante que, si son los mismos, se los juzgue con mayor peso y que, por supuesto, siempre pido que la justicia sea más rápida y que tengamos las herramientas necesarias para que, de una vez por todas, podamos tener una sociedad en paz. Porque la seguridad o la paz, yo no la entiendo como un fin en sí misma; es la base para desarrollar nuestras actividades, para que la familia pueda trabajar, estudiar, disfrutar, compartir. La seguridad es realmente el piso.

Carmen Álvarez Rivero: "No me gustaría ser la única del PRO que apoye el veto presidencial"

AG: ¿Qué cree que tiene que hacer el Congreso en cuanto a todo el escándalo de las criptomonedas? Hay una propuesta de armar una comisión investigadora. El kirchnerismo algunos planteaban la posibilidad, sobre todo en diputados, de comenzar un juicio político. ¿Cree que hay que armar una comisión investigadora?

No, no es mi posición para nada. Yo voy a votar en contra de esa propuesta. Porque no podemos hacer ruido a las funciones que tiene el Senado. El Senado tiene una función enorme, por ejemplo, en el caso de un juicio político, porque somos jueces. Entonces, no tiene sentido que armemos comisiones. Yo creo que, inclusive, estaríamos ensuciando o complicando el funcionamiento del Senado, en este caso, como le digo, como jueces. ¿Cuál es mi recomendación? Que se someta a la justicia; eso es lo mejor, como cualquier ciudadano común en Argentina. No tiene que haber ningún privilegio. Y si el presidente ha cometido algún tipo de delito, que se someta a la justicia.

Elizabeth Peger: ¿Qué cree usted que pasó con todo este escándalo?

Yo les digo: yo soy programadora y no entiendo nada de las criptomonedas. A mí me parece un tema súper complejo, súper difícil. No complejo, porque algún chico me lo ha explicado, o algún entendido me lo ha explicado, pero realmente es algo que yo no recomendaría. Yo jamás recomendaría hacer ese tipo de inversiones, porque a mí me gustan las inversiones tangibles. Me gustan más, inclusive, cuando las hacen en Córdoba, en una fábrica de pizzas, que da trabajo. A mí me gusta ese tipo de inversiones. Pero bueno, soy de otro modelo.

¿Estafa o error? | Dos encuestas midieron el impacto del escándalo $LIBRA en la imagen de Javier Milei

EP: Javier Milei para salir dice no promocionar, difundir. Pero lo cierto también es que en ese polémico tuit inicial estaba el contrato para adquirir estas criptomonedas. ¿Qué entiende que pasó?

No, yo pienso que es un hombre de bien y que, en su ingenuidad, tomó esta decisión. Si me pregunta, yo creo que fue poco feliz la decisión que tomó. Pero, ¿qué le vamos a hacer? A lo hecho, pecho. Así que hay que hacerse cargo. Todos los argentinos tienen que saber que, cuando hacen algo, se hacen responsables de sus actos, del primero al último, y no importa el lugar que ocupe.

AG: ¿Descarta que haya algún activo de corrupción en este caso? ¿Puede haber ahí un entorno que esté complicando a mi ley?

Yo estoy segura de que los entornos del poder se llenan de ladillas, podría decir mi abuela, de vivitos que quieren comer de ahí. Por supuesto que puede haber de todo. No necesariamente con participación del entorno cercano e íntimo del presidente Milei. Pero eso pasa en un club, en un club de barrio, así que por supuesto que es posible que pase en el entorno del presidente.

EP: Mañana también el oficialismo está intentando poder sesionar en la cámara alta para aprobar el pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. ¿Qué cree que puede pasar con eso y cuál va a ser su posición sobre ese pliego?

Yo hace más de un año que estamos con este tema y siempre he pensado que, si estuvieran los votos, saldría. Así que, si no salió hasta ahora, es que no tienen los votos. Ese es mi razonamiento. De todas maneras, ya he adelantado muchas veces mi posición: Lijo es mi límite. Pero porque yo creo que no le hace bien a la Argentina, no le hace bien a la justicia, no le hace bien a Milei, no le hace bien a nadie. Nosotros tenemos que dar certidumbre; tenemos que poner ahí una persona de máxima honorabilidad, inclusive del máximo nivel académico, porque ahí llegan poquitos casos difíciles y tienen que resolverlos con creatividad. Pero, por supuesto, que tienen que tener máximo dominio de las leyes. Uno puede ser creativo después que hilacha todas las leyes, todo el conjunto de leyes de Argentina.

En medio de críticas al oficialismo por $LIBRA, Ficha Limpia obtuvo dictamen en el Senado

AG: Lo que dice el Gobierno es que: "Si no me lo aprueba el Senado, voy por vía decreto". ¿Es la solución, es la salida que el Ejecutivo termine designando por decreto a los jueces?

Lo puede llegar a hacer; yo personalmente no creo que lo haga, no creo que lo haga, porque si no lo hubiera hecho antes, pero da igual. Todo eso es en el juego de las suposiciones y a mí me gusta más trabajar sobre lo concreto, sobre lo real. Como le digo: las pizzas en la mano, la fábrica en Córdoba. Bueno, veamos cómo hacemos para suspender las PASO, que por ejemplo, este año, si no se van a llevar 150 millones de dólares, que yo por lo menos tengo una lista enorme para invertir. Eso le puedo dar ideas al presidente, mejores lugares. Eh, por ejemplo, eh, meterle fichas para que los chicos, las maestras, se capaciten para enseñar a leer. Eh, bueno, un sinfín de propuestas que sería para mí plata mejor gastada.

EP: Ayer se logró dictamen en el Senado para darle o completar la sanción, ya que vino de diputados, del proyecto de ficha limpia. Va a haber sesión, o está prevista sesión. La idea es que haya sesión la semana próxima. ¿Sale esto?

No sé si va a salir, porque en realidad mañana podría ser sesión de Lijo y el 24 podría ser la sesión preparatoria para organizar el funcionamiento de todo el año. Ahí no creo que sea el momento, pero tal vez ahí se puede presentar la opción y si tenemos los dos tercios, la sacamos. Yo creo que esto, si uno preguntara, uno plebiscitara en Argentina, ¿quién quiere ficha limpia?, estamos arriba del 90 por ciento, de todos los colores partidarios. Nadie quiere que un ladrón le administre las cuentas públicas. Eso es un es contundente.