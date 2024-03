La legisladora de la Ciudad, Claudia Neira, aseguró que Jorge Macri brinda una narrativa interesante pero carece de resultados: "En el marco de la ley ómnibus, cuando tuvo que defender algo crucial como la cultura de la Ciudad, tenía que pararse de mano y no lo hizo", lo acusó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, planteó que la seguridad en la Ciudad es acuciante: "Hay vecinos que no pueden llegar a su casa caminando y terminan pidiendo un auto por tres cuadras".

Claudia Neira es legisladora porteña de Unión por la Patria, militante peronista y abogada.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué le pareció el discurso de Jorge Macri en la apertura de sesiones ordinarias?

El discurso de Jorge Macri fue muy pobre, dejó muchas cuestiones sin definiciones. Nosotros, desde el bloque de UxP, lanzamos a la tarde una gran cantidad de propuestas importantes que tienen que ver con una situación de emergencia que nos ponen las políticas del Gobierno y que afectan a todo el país y, particularmente, a todos los porteños en la Ciudad.

Hay muchos problemas que necesitan respuestas urgentemente, por eso esperábamos que el Gobierno porteño profundizara, pero Macri sólo dio algunos títulos. Nuestra prioridad es resolver los temas de la gente. Por ejemplo, en cuanto al Código Urbanístico, por segunda vez (la anterior fue en la jura) dijo que iba a ser una reforma pero no hubo ningún tipo de definición. Y los vecinos necesitan respuestas, por eso nos reunimos hoy con ellos.

AG: El jefe de Gobierno porteño hizo hincapié en la seguridad y el orden, resaltando que no había más acampes en la Ciudad e incluso habló de “salir de piloto automático”. ¿Qué le parecen estas definiciones en ese sentido?

Fue un poco crítico de la gestión de Larreta, en la cual él es continuidad. Puso énfasis en la seguridad, planteando que se está dando respuesta a comerciantes y al turismo, pero no son suficientes. Los vecinos tienen temor por la cantidad de robos. Por ejemplo, en Constitución tenemos una ley que propone todo un plan integral de recuperación de ese barrio, además de un centro de monitoreo en el lugar. Imaginate que hay vecinos que no pueden llegar a su casa caminando, y terminan dejando su auto en un estacionamiento y pidiendo un Didi por tres cuadras.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

En Colegiales, por mencionar un barrio que vive otra realidad, una vecina me llamó llorando porque están robando todos los días en las mismas cuadras. Entonces, hace falta hacer un poco más que decir que se están ocupando. Debemos reordenar las prioridades porque en la Ciudad, a diferencia de otras provincias, tenemos un presupuesto muy importante y varias fuentes de ingresos relevantes.

AG: Hicieron una presentación de una medida cautelar en la Justicia contra el DNU de Javier Milei. ¿Correcto?

En enero nos reunimos con el bloque e hicimos una acción declarativa de inconstitucionalidad en la Justicia, en donde planteamos la nulidad pero tocando punto por punto las cuestiones en donde afectaban directamente a los porteños. Por ejemplo, si ves el impacto de las desregulación de las prepagas en la salud pública y privada te vas a dar cuenta que es enorme. O si ves cómo en los bancos se han liberado las tasas de interés y el impacto que tiene en los créditos que sacan las personas comunes o los comerciantes.

Lo que le decimos a Jorge Macri es que empiece a ponerse del lado de los porteños. Cuando hicimos el tratamiento de la ley ómnibus, hizo falta que se pare de mano, como hicieron otros gobernadores, aduciendo que la cultura es algo central en la Ciudad. Pero no lo hizo, iba a permitir que eliminen todos nuestros incentivos y el acompañamiento cultural, como todos los teatros independientes.

También está el caso de las librerías independientes, que están en una situación crítica con el enorme valor del papel, por ende, necesitan acompañamiento. Por eso están bien los títulos, pero hablan de austeridad y de ir para atrás con contratos políticos cuando el jefe de Gobierno anterior fue de su mismo signo político. Hablan de seguridad, pero sin respuestas concretas. Tienen que ponerse a trabajar concretamente, de hecho, yo tuve dos días de vacaciones solamente este verano.

