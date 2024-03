Gustavo González: "Milei es dolorosamente coherente"

El periodista y presidente de Perfil, Gustavo González, anticipa que el discurso de Milei de esta nioche en el Congreso traerá "algo diferente y disruptivo”. "No creo que puedan negociar con Milei, es conmovedor el esfuerzo que hacen para dialogar, pero creo que con él no se negocia", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: En la última columna de opinión en Perfil, ubicaste a la oposición en un estado de parálisis y hablaste de un terror a Javier Milei, ¿hay miedo a Milei?

Lo que hay es una característica similar que se asemeja a los comienzos de otros gobiernos en la democracia, que podemos llamar una enfermedad estilo oficialitis. Hay un miedo que cruza a ciertos sectores del establishment cultural, mediático, empresarial, económico y político, que es el miedo a usar el sentido crítico como se lo usa habitualmente.

Hoy Milei va a ser recibido en el nido de ratas por todo los legisladores a los que llamó ratas. Hubo algunos legisladores que se quejaron, otros torcieron un poco y muchísimos mantuvieron silencio.

Hay un temor en alguien que maneja el poder Ejecutivo, la lapicera para firmar decretos y para enviar o no partidas al interior y los gobernadores, que tiene un lenguaje muy agresivo y usa las redes y los medios oficialistas para señalar con nombre y apellido a los que piensan distinto que él.

Lo que pienso es que debería haber algún replanteo de los legisladores en cuanto a que no los insultó a ellos, los diputados y senadores no son solamente eso, principalmente son los representantes de quienes los votaron de distintas ideologías y partidos políticos. Me sorprende muchísimo que no haya habido una reunión de todos los legisladores para pedir el respeto a sus votantes, no es normal que un presidente democratico llame corruptos, mentirosos y ratas a los legisladores. Cuando hablo de un temor, miedo y cautela me refiero a eso, a seguir conformando ese gran núcleo sociopolítico en el que hacen de cuenta que lo que pasa es normal.

Cómo recibirán los legisladores de la oposición a Javier Milei en el Congreso

No sé cuál va a ser el discurso de hoy, creo que lo que podría hacer y tal vez haga es una reivindicación de todo lo que está haciendo, de cómo está cumpliendo con su electorado. No creo, como dicen algunos críticos desencantados de Milei, que este hombre haya estafado a sus votantes, yo creo que debe ser el candidato que más fielmente lleva a la práctica todo lo que prometió en campaña.

Creo que Milei haría una reivindicación de cómo desde el primer momento trató de destruir al Estado y como logró el déficit 0, eso son los objetivos principales que él esbozó a costas de todo los esfuerzos y sacrificios que él dijo que iba a haber. Recordemos que en el acto de asunción de espaldas al Congreso él reiteró lo que dijo en toda la campaña: “no hay plata”. Milei hombre es dolorosamente coherente, intenta cumplir con todo lo que le prometió a sus votantes.

AG: Milei asegura que el que vota en contra de sus medidas son sus enemigos…

Por eso digo, él es absolutamente coherente y quienes lo votaron lo hicieron sabiendo que era una persona que no considera que el que piense distinto a él es un adversario político, sino que es un enemigo.

Cuando él habla de casta, están quienes dicen que él traicionó a sus votantes porque al ajuste lo está pagando la gente y lo iba a pagar la casta, eso es ver limitadamente el concepto de casta, porque casta para él son los que viven del Estado, los que viven de los subsidios, los que trabajan en alguna dependencia del Estado en lugar de hacerlo en un trabajo “honesto”; los jubilados que se ubican en los años que él cree correspondiente, lo que viajan en transporte público con un boleto bajo, etc. Él no lo ocultó, lo dijo siempre. Por otro lado está la gente de bien, pero en la casta no están solamente los políticos, sino que también incluye a una gran parte de la sociedad.

El presidente Javier Milei de espaldas al Congreso

Claudio Mardones: Esta semana hubo un momento de alta tensión, la pelota política en el PRO ha hecho que se reconfigure esa relación, algunos han dicho que Mauricio Macri postergó los tiempos de la posible alianza y falta menos de un mes para la elección presidencial PRO. El conflicto con Chubut ha abierto una confrontación con el partido, ¿cómo se imagina esta relación a partir de un cambio tan abrupto de una semana a la otra?

En el modo de hacer de cuenta que todo esto es normal, tanto Macri como la oposición más cercana al Presidente, intentan mostrar hacia afuera que se va a poder negociar, porque marcan a un Presidente de la nación anarcocapitalista como si fuera un presidente liberal, común y normal. Creen que tarde o temprano van a poder negociar, nadie quiere pelearse con él, estamos en un pico de oficialitis fuerte que levanta temperatura y tiene algunos rasgos neurológicos que se notan en algunos legisladores opositores cuando parecen oficialistas y en alguno oficialistas que no tienen tantas herramientas para defender al presidente o que lo contradicen involuntariamente.

El cogobierno de Macri - Milei

Nadie quiere pelearse pero evidentemente hay momentos en donde la realidad los lleva a enfrentarse, como sucedió en el caso de Chubut. El problema es que Javier Milei no es un presidente normal, es absolutamente anormal en cuanto a los disruptivo que significa él en la política argentina y al apoyo mayoritario que tiene en la población, no creo que puedan negociar con él, es conmovedor el esfuerzo que hacen para dialogar con él, pero creo que con él no se negocia. Los gobernadores, los políticos y los legisladores se entusiasman cuando creen que se puede negociar con ellos. Me parece que la mayoría social que votó a Milei espera esto de él, no negociaciones con la casta.

Creo que Milei no es estratega, es intuitivo. Después hablan de estrategias cuando se refieren a la ley ómnibus como una estrategia para que la rechazaran y ponerlos en evidencia, eso son construcciones posteriores a los hechos. El no es estratega, tiene un objetivo muy claro que además no es terrenal, sino celestial, es una misión que tiene él sobre la tierra y la va a llevar adelante chocando una y otra vez, con la voluntad de que hasta ahora logró hacer lo que pretendía, y no descarto que lo siga haciendo. Los que lo siguen considerando un presidente normal se equivocan y los que van a chocar son ellos, no el Presidente.

AG: ¿Cuál es tu reflexión de lo que se viene hoy a la noche en la Asamblea Legislativa?

Lo que propongo para hoy a las 9 de la noche son pochoclos, vamos a ver algo distinto y nos va sorprender con algo diferente y disruptivo. Los periodistas tenemos trabajo por un rato largo hoy a la noche.

