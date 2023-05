Daniel Arroyo: "En 2001 no había billetes, hoy la plata no alcanza"

El diputado del Frente de Todos sostiene que un factor clave en el estallido social del 2001 fue la falta de empleo, dato que hoy no se corrobora. Además, afirma que, a pesar de la disminución del desempleo en los últimos años, la pobreza ha aumentado. "Probablemente vayamos a una etapa de parate de la actividad económica", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Muchos opinan que las mediciones de pobreza no responden a la realidad, que no hay tanta pobreza como se dice. Un candidato de La Matanza decía que, en 2002, viviendo en la zona más rica del distrito, le golpeaban la puerta diez veces por día para pedirle comida, y ahora sucede mucho menos. ¿Cuál es su visión comparando la actualidad con la coyuntura del 2002?

En 2001 no había billetes, hoy la plata no alcanza. En ese momento, había un parate de la actividad económica, o sea, la gente no tenía plata ni trabajo. Hoy hay más movimiento económico. Bajó la desocupación pero subió la pobreza, es algo insólito.

Otra cuestión novedosa es que, habiendo más changas, igual aumenta la gente en los comedores. Aún trabajando la plata no alcanza, además de los precios de los alimentos.

Hay algo que no cierra. España tiene más del doble del desempleo que nosotros pero no tiene nuestra crisis, por ejemplo. Hoy debería haber un estallido y no lo hay. Eso me lleva a reflexionar sobre aspectos económicos y culturales, hábitos de consumo, entre otros puntos. ¿Hay algo que le resulte inconsistente de esta contradicción en las estadísticas que estamos analizando?

La medición acá se viene haciendo de la misma manera hace muchísimos años, o sea, que es comparable. En el peor momento del 2001 había 57% de pobreza y hoy hay 39%.

¿Es decir que, en realidad, en el 2001 había menos pobreza que ahora?

Sí, pero la diferencia fundamental es que no había trabajo en ese momento. El desempleo llegaba casi al 20%, con picos de 28%.

Pero es contradictorio. En ese momento había un 20% de desempleo, con menor pobreza que la actual y estallido. Hoy casi no hay desempleo, pero no explota nada. Quizá ese sea el punto, ¿no?

Desde 1998 entramos en recesión y en un parate de la actividad económica muy fuerte. En el 2001 ese parata se profundiza y, al año siguiente, se complica del todo. Además, había menos trabajo informal que hoy.

Hoy hay más movimiento y más trabajo, aunque probablemente vayamos a una etapa de parate de actividad económica. Pero crecimos en los últimos años, sin contar que se dispararon los precios de los alimentos.

Con todo esto, podemos pensar que lo que produce el momento de explosión es el índice de desempleo, que hoy está bien. Al mismo tiempo, bajó la pobreza. Hay muchas contradicciones, pero aparentemente el desempleo fue crucial. Por supuesto que había cuestiones políticas que alentaban que se produjera el estallido.

Claramente. Pero el desempleo, más allá de la estadística, desorganiza la cabeza de las personas. Me acuerdo de estar en las ollas populares en el 2000. Había muchísimas personas sin hacer nada. Hoy eso no se ve, por tanto, era determinante el tema laboral.

Obviamente, se suman las modificaciones en los hábitos de consumo y las realidades diversas. Hoy la situación es de implosión social, no de explosión, porque están ocupados haciendo cosas, aunque no les alcance para llegar a fin de mes.

