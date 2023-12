El ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confía en el programa económico del Gobierno Nacional y afirmó que algunos precios que habían aumentado desmedidamente ahora están bajando. “En la segunda mitad del 2024 vamos a ir a una inflación más moderada de un 4 o 5%”, estimó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Dante Sica es economista. Fue ex ministro de Producción y Trabajo entre 2018 y 2019, secretario de Industria en el 2002 - 2003 y también fue jefe de Gabinete de la secretaría de Industria 1998 y 1999.

Alejandro Gomel: ¿Qué hacemos con la inflación?

El Gobierno está iniciando un programa que tiende a estabilizar la economía para controlar y bajar la inflación. Siempre estos programas tienen una primera etapa de aumento. Argentina tenía una inflación muy reprimida, una distorsión de los precios relativos. Previo a una estabilización, lamentablemente, tenes que hacer una corrección y está medida impacta en la inflación.

La inflación en diciembre, probablemente, sea un poco más baja, porque algunos precios que habían aumentado desmedidamente ahora están bajando. Hay que ver la secuencia así: después del balotaje hubo un reacomodamiento de los precios que estaban dentro de Precios Cuidados porque el poder de policía del Gobierno se había esfumado con su derrota; entonces, tuviste una primera recuperación de precios de aquellos productos que estaban dentro de ese programa. Durante el mes de diciembre estamos viendo este mismo proceso en el resto de los productos; este es el mes donde se reacomodan los precios producto de la devaluación.

La inflación, en plena escalada: tendría picos del 30% en diciembre y enero | Perfil

Algunos precios se fueron de largo y retroceden, otros están tanteando el mercado para saber que tanta convalidación hay con este aumento de precios. Seguramente, en enero y febrero lo que vamos a tener es el impacto de los productos regulados que venían reprimidos, es decir, las prepagas y todos los servicios básicos. En el AMBA, los transportes, energía, etc. Para marzo todos los precios que habían quedado atrasados, los tipos de cambio y los salarios se habrán equilibrado.

AG: La producción me acaba de anunciar que nació “Precios Diferenciados”, un acuerdo de 20 productos de la canasta básica entre el Gobierno y los supermercados.

No lo conocía y tampoco sabía que se estaba tramitando. Debe ser una transición, porque no está en el ADN de la política del gobierno. Inclusive, en los primeros días de diciembre, hubo un acuerdo en el que no intervino el Estado, entre los frigoríficos y los supermercados para mantener el valor de ciertos cortes.

Hay un impacto en la inflación, pero sobre todo se trata de un solo impacto para la corrección de los precios relativos. Una vez que encuentren cierto nivel, vendrá la batería más fuerte del gobierno para estabilizar los precios e ir a la estabilización de la inflación en la segunda parte del 2024.

Nació "Precios Diferenciados": cómo es el nuevo programa de los supermercados y qué productos incluye | Perfil

AG: Milei había dicho que iba a bajar la inflación entre 18 o 24 meses, ¿era muy largo, no?

Argentina tiene una tradición exitosa en bajar la inflación con programas de estabilización, como el Austral o la Convertibilidad, fracasó en lograr sostener esto en el tiempo. Hay una primera etapa, en el programa, en el que acomodas los precios y tenés un impacto inflacionario. Esto más que aceleración inflacionaria es reacomodamiento de precios relativos que solo vas a tener una vez, no van a aumentar los precios todos los meses un 30%. Hay otras señales que da el gobierno como el cierre del agujero fiscal, que es la base de todo el proceso de inestabilidad, y el cierre del grifo monetario. Con lo cual, en la segunda mitad del 2024 vamos a ir a una inflación más moderada de un 4 o 5%.

Obviamente, uno empieza a ganarle la batalla a la inflación cuando logras tener dos años seguidos un 1% mensual, aproximadamente. Argentina tuvo una inflación anual de tres dígitos. Para lograr esto hay que mantener un programa en funcionamiento y sostener la rigidez fiscal, monetaria y cambiaria.

Dante Sica asegura que los planes de estabilización económica "siempre tienen una primera fase de aumento", pero que hacia el segundo semestre la inflación se estabilizará.

Fernando Meaños: ¿Qué cree que va a ocurrir con la actividad productiva y económica en virtud de lo anunciado por el gobierno?

Es un año de transición. Cuando se acomodan los precios relativos, cambian las regulaciones desde los consumidores hasta las empresas que tienen que adaptarse al nuevo set de precios. Nosotros, como consumidores, tenemos que adaptarnos a cuánto va a ser nuestro nivel de salario, servicios, etc.; y lo mismo, en término de costos, le va a ocurrir a las empresas. Vamos a tener unos primeros meses de caída en la actividad. Va a haber un reacomodamiento del consumo, en Argentina todo el ingreso se consumía, casi no teníamos depósitos en plazos fijos porque estaban muy licuados y la gente se defendía consumiendo. Por eso, va haber un reacomodamiento que va a generar una caída de la actividad.

Las pymes advierten "una fuerte caída de la actividad" por las nuevas medidas económicas | Perfil

Tendremos un impacto favorable en los sectores donde la inversión va a empezar a recuperarse. El próximo año, a partir de abril, se esperan mejores indicadores económicos debido a la recuperación del sector agropecuario y las mejores condiciones climáticas. Esto contrasta con el año pasado, donde experimentamos una fuerte caída en el primer semestre

Vamos a traccionar más rápidamente a los sectores energéticos y mineros. Este año, en el norte se ponen en marcha seis proyectos de litio. En energía ocurre lo mismo con el gasoducto terminado y con el nuevo sistema regulatorio para este sector que se va a tratar en las sesiones extraordinarias. Las empresas ya instaladas van a aumentar la inversión. Otros sectores, con un mercado cambiario más claro y con menor brecha, van a traccionar mucho más fuerte como los Servicios Basados en Conocimiento.

En la primera parte del año lo que vas a tener es una caída del consumo. En la segunda parte, una recuperación de la mano de la inversión de sectores claves. Esto va a generar un impacto territorial muy heterogéneo. Seguramente las mayores preocupaciones van a estar en el AMBA. En el norte, Neuquén y en las provincias energéticas va a haber un entorno, desde el punto económico, mucho más favorable.

MDP FM