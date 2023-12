"Sinceramiento" de precios: ¿hasta cuándo?

El sinceramiento de precios recién comienza. Así lo advirtieron economistas consultados por PERFIL, que esperan que los valores de bienes y servicios se sigan acomodando al menos en los próximos cinco meses. Los especialistas coincidieron en señalar que la fuerte emisión monetaria y las regulaciones de la administración anterior son la causa, y que la responsabilidad del gobierno actual es planificar cómo sigue la dinámica inflacionaria para adelante, de manera evitar una espiral.

Durante la primera semana de Javier Milei en el gobierno, el precio de algunos alimentos subió más de 150%, algo que está muy por encima de la inflación reprimida que, según economistas aseguraron a PERFIL, rondaba el 40% o 50%. Sin embargo, todavía falta: la actualización de las tarifas y el reacomodamiento del valor del dólar al nivel de la inflación prometen una primera mitad del año 2024 difícil.

El Gobierno ya anunció una reducción de los subsidios a los servicios públicos.

Aunque el salto que ya fueron dando los precios durante los últimos días parece grande, “el sinceramiento de precios va a darse de forma gradual”, explicó el economista Marcelo Elizondo. “Primero está el sinceramiento de precios del sector privado, al cual se le levantan controles impuestos por el gobierno. Con eso va el sinceramiento del tipo de cambio que es un precio, que es un sinceramiento parcial porque la brecha no fue a cero”. Además de los precios regulados y el valor del dólar, están las tarifas. El gobierno ya anunció una reducción de los subsidios a los servicios públicos y una desregulación de otros como las obras sociales.

El problema es que el acomodamiento de un precio genera el reacomodamiento de otros, y empieza una espiral difícil de contener. “Todo eso genera una inflación para arriba, muy alta, que obliga a algunos precios a volver a acomodarse”, explicó Elizondo. Entre esos precios está el del tipo de cambio: “Si tenés una inflación del 25% o 30% en enero y febrero, el tipo de cambio en 800 te quedó atrasado, entonces después eso requiere un nuevo ajuste cambiario hasta que aproximaciones sucesivas”. Para lograr un equilibrio será necesario, según el economista, esperar entre tres y cinco meses.

“Todo eso es un proceso de acomodamientos relativos, paulatinos: uno sube, el otro no alcanza, el otro se le escapa, entonces el otro vuelve a subir, no es de un día para el otro. A eso hay que agregarle que existe una emisión monetaria que todavía no hizo efecto en los precios, y que se dio sobre todo en el último semestre del año”.

En el mismo sentido, el economista Diego Martínez Burzaco explicó que, si bien “vimos en algunos precios mucho más marcado el ajuste como en el caso de los combustibles”, el sinceramiento recién está comenzando. “En otros sectores donde hay regulación todavía no se plasmó, como en el transporte público, tarifas y obras sociales. Entonces mi impresión es que queda todavía bastante tramo por llevar adelante”.

A ese reacomodamiento inicial que todavía no termina habrá que sumarle la presión sobre los demás precios. “El restablecimiento de algunos precios relativos como el combustible genera más presión en el corto plazo en otros precios de la economía”, agregó.

“Hay dos fuentes por las que yo creo que vamos a encontrar algún equilibrio: la potencia de la demanda agregada, es decir, cuánto se puede convalidar esa suba de precios sin poder adquisitivo, y retirando el exceso de oferta de pesos en la economía”, algo que tendría un impacto más a largo plazo, detalló Burzaco. Para el especialista, habrá que esperar al menos 12 meses para lograr este equilibrio final.

“Hay que esperar por lo menos hasta febrero a que siga ese sinceramiento de precios regulados, y eso tiene un efecto directo sobre el índice”, explicó el economista Amílcar Collante a PERFIL. “Después viene un efecto de segunda ronda: seguramente al mes siguiente de que se actualicen las tarifas vamos a ver un pasaje a los precios que tienen esos bienes como insumo en la producción”.

El principal desafío del nuevo gobierno en este contexto va a ser la “desinflación”. “Hay algo en la economía que es la inercia inflacionaria, y eso es lo que el gobierno tiene que tratar, al menos, de coordinar. Creo que es la pata que le falta al programa”, agregó.

“Una vez que se da ese primer salto lo que hay que hacer es planificar cómo sigue esa dinámica para adelante. Lo único que sabemos que tiene un ancla o un sendero es el crawling peg, pero es de 2% y es muy poco creíble que eso se mantenga”.

Para Collante, los precios de bienes y servicios “van a estar más claros en febrero, lo cual no implica que no haya movimientos si el plan no es creíble o si hay algo que no está funcionando bien”.

Después de ese gran salto lo importante es proyectar hacia adelante. “El Gobierno lo que quiere es que diciembre sea el pico y después esto vaya bajando. Pero es difícil, si hacés un tarifazo, que ese índice se quede tranquilo”, concluyó.

A más largo plazo, si los precios se estabilizan, “probablemente lo que empecemos a tener es una tasa de inflación que sigue alta, pero que va a empezar a ser más baja cada mes que el mes anterior. J.P. Morgan dice que el año que viene terminaría con una tasa de inflación de aproximadamente 2,5% mensual después de haber tocado 30 o más en algún mes”, explicó Elizondo. De todas maneras, si esto pasa, “va a ir en baja gradual después de ese primer acomodamiento grande”, sintetizó.