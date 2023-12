Reuniones reducidas, un menú acotado y menos regalos: Navidad en tiempos de crisis

Reuniones más reducidas, menor variedad de platos, comida a la canasta, en la que cada uno lleva lo suyo, y recorte en regalos es lo que planean las familias argentinas para pasar las fiestas de este año. Según relevamientos privados, la cena navideña podría costar entre 36 mil y 110 mil pesos para una familia tipo, lo que representa un aumento superior al 200% con respecto a 2022.

“Lo que vamos a hacer es reunirnos con la familia y juntar un poco cada uno, llevar todos un poco de comida y bebida para poder enfrentar la crisis económica y prepararnos para lo que viene, porque es preocupante”, comentó a PERFIL Melina Fessia (45). “Todos los años comprábamos regalos y hacíamos una especie de ‘amigo invisible’, pero este año no lo haremos”, agregó.

Armar una mesa grande es cada vez más costoso. De acuerdo con un informe de la consultora Focus Market, una cena económica para cuatro personas cuesta alrededor de $36 mil pesos, un monto que representa una suba del 196% con respecto al año anterior. Dependiendo del menú, los precios para una comida y brindis para cuatro personas pueden rondar los 110 mil pesos.

“Este año se va a cuidar más el gasto. Seguramente vamos a comer lo mismo de siempre, a la canasta, pero vamos a ser menos en la mesa”, comentó Jorge Carreras (55), que tiene dos hijos y vive con su pareja.

“Planificamos juntarnos con la familia, pero reducida. En Navidad seremos 6 o 7 personas, y en Año Nuevo pensamos viajar para pasarlo con el resto de la familia, pero eso está sujeto a precios y humor social”, explicó Pablo Monk (44), que vive con su pareja y su hijo.

“Probablemente será ‘a la canasta’, porque viene siendo una modalidad desde hace ya varios años. Seguramente habrá una reducción en los gastos y las cantidades. Personalmente no soy de hacer asado, así que eso no va a cambiar”, explicó.

La carne aumentó entre un 50% y un 60% en los primeros días de diciembre, y el kilo asado no baja de los $6000, siempre y cuando se consigan ofertas.

“Las fiestas las pasaremos en casa y comeremos algo accesible”, comentó Araceli Armejo (26). “En cuanto a lo que cambió con respecto a otros años es el hecho de tener la posibilidad de viajar o tener variedad de comida y ser varios en la mesa. Para estas fiestas no haremos mucho, más que pasarlo en familia”.

El recorte de gastos también llegó a los regalos. “Antes había una mesa más llena, con más cosas, uno iba previendo el tema de los presentes que podía llegar a hacer. Hoy en día cambió mucho la situación”, explicó Armejo, que vive junto a su hijo de 3 años.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete emitió un comunicado en el que informó que las expectativas de venta para este año, tanto para Navidad como para Reyes son moderadas. Según el documento, “los juegos y juguetes de industria nacional tuvieron un incremento interanual promedio del 110%, por debajo de la inflación acumulada (146%). Venimos de uno de los peores Día del Niño de la historia y estamos proyectando una caída del nivel de ventas en unidades de más del 10%”, afirmaron. Según el comunicado, “nos encontramos en un contexto de estancamiento de la actividad con aumento de costos, donde 6 de cada 10 niños en nuestro país es pobre y un poder adquisitivo muy comprometido que atiende los bienes de primera necesidad, por lo que tenemos moderadas expectativas”, explicaron.

“Tal vez en años anteriores compraba regalos para todos, este año no voy a comprar. Pero es una decisión tomada mucho antes de las medidas del actual Gobierno. Creo que el ajuste lo vengo viviendo desde hace más de un año y medio. Con el tema de la comida, como soy vegetariana, me voy a manejar igual que en años anteriores”, comentó Mónica Loiso (55). “Por ahí los cambios pueden ser otros, en cuanto a la energía eléctrica, organizarse mejor para desplazarse en la ciudad, respecto al gasto que uno puede llegar a tener en combustible. Pero creo que las medidas son necesarias, que ayudan a emprolijar la economía de los argentinos. Hay gente que despilfarra, hay gente que no planifica”, opinó.

Una cena navideña para una familia tipo subió 200% respecto del año pasado.

“Nosotros compramos con tiempo lo justo y necesario, ni más ni menos, teniendo en cuenta el grupo familiar y previendo que al otro día se sigue juntando la familia, por lo tanto, se prevé eso también. Tranquilos, sin sobresaltos y entendiendo que no siempre el gasto es necesario”, aseguró a este medio Tarcisio Montero (50).

Según el informe de Focus Market, "la previa a la Navidad se vive con un aumento del adelanto de compras que se dio previo a la devaluación del peso frente al dólar. Muchos argentinos decidieron adquirir los productos navideños pre-balotaje, entre balotaje y nueva asunción presidencial y hasta antes de la devaluación”. También señalaron que, de acuerdo a la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba) “la expectativa de ventas es moderada para las fiestas y la proyección de gasto promedio para regalos será de $24.460”.