Día 441: Lady Karina Macbeth

La oposición no pudo imponer en el Senado la comisión investigadora para un eventual juicio político, y tampoco logró que se llame a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, para una interpelación por el supuesto cobro de coimas para organizar reuniones con su hermano, el presidente Javier Milei. Sin embargo, la situación cambia minuto a minuto.

Karina sigue en la mira de la opinión pública y cualquier nuevo testimonio de coimas puede hacer que deba comparecer ante el Congreso. Esto, para alguien con tan poca experiencia política y nulas capacidades oratorias, podría significar una demolición pública.

¿Qué implica estas acusaciones de Karina Milei, el Jefe, para su hermano el Presidente? ¿Podría llevar adelante su agenda presidencial e incluso su vida diaria sin “El Jefe”, como él mismo le dice a ella? Todo parecía indicar que no. Por eso, para analizar la situación de Karina y sus implicancias para el Presidente, comenzamos esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) con Sin ti no soy nada, de Amaral.

Karina Milei, una mujer trabajadora, que fue secretaria, estudió relaciones públicas y hasta llegó a vender tortas por internet para afrontar sus gastos, está involucrada en una nueva estafa millonaria de alcance mundial y se la acusa de cobrar coimas para acceder al Presidente y de cobrar incluso las candidaturas. ¿Qué llevaría a una persona común, como cualquiera de nosotros, a cometer actos que puedan repudiables?

En las obras de William Shakespeare se pueden encontrar cinco grandes motivaciones que tenemos las personas comunes para cometer acciones deleznables, pecados o directamente delitos: miedo, celos, venganza, amor y ambición. Si uno se pone a pensar, es difícil encontrar grandes motivaciones para llevar adelante este tipo de actos por fuera de las que Shakespeare sintetizó.

Es conocido el amor y devoción que los hermanos Milei se tienen mutuamente. Probablemente, algunas de sus acciones, inclusive de las que no deberían enorgullecerse, pueda explicarse por esto. Sin embargo, lo que no estaba tan prístino ante los ojos de la opinión pública era la enorme ambición que mueve a la hermana del Presidente.

Vamos a analizar algunos fragmentos que dan cuenta de las contundentes acusaciones que pesan sobre la secretaria de la Presidencia y luego vamos a sumergirnos en su biografía para intentar entender un poco más a este personaje tan nodal en el esquema de poder libertario.

En diálogo con Alejandro Bercovich en Radio Con Vos, la exmilitante libertaria Mila Zurbriggen aseguró que Karina Milei es una mujer “de mucha codicia, con mucho deseo de dinero”, y que cobraba por poner candidatos. “En Karina se veía todo esto de cobrar todo, cenas, candidaturas”, aseguró.

Por su parte, el dirigente político neuquino Carlos Eguía, había denunciado oportunamente en nuestro programa que le pedían cargos a cambio de formar parte de la lista de La Libertad Avanza.

En junio de 2023, el político neuquino contó que la misma Karina lo llamó para convencerlo de que aceptara que le pusieran gente a dedo en las listas de La Libertad Avanza en su provincia. “Me pidieron cargos y Karina dijo ‘Carlitos, eso lo tenés que entender’. ¿Cómo me decís que tengo que entenderlo? Te voy a pedir que pongas a esta chica en la lista”, contó Eguía. Incluso, el influencer libertario Augusto Grinner reveló en este mismo programa que al senador Carlos Kikuchi lo llamaban “kioskuchi”.

La plata sucia de los Milei

Juan Luis Gonzáles, periodista de la casa, subeditor de política la Revista Noticias y autor de la biografía no autorizada de Milei, El Loco, sistematizó el esquema de cobros de Karina Milei y lo expuso con claridad en una entrevista que le hicieron ayer en El Destape ayer. “Todo apuntaba a Karina y a una financiación no declarada con dos ramas: la venta de candidaturas y un sistema de recaudación para el acceso a Milei”, declaró, y agregó: “Esto lo denuncia desde Pallarols hasta gente que estuvo en el armado”.

A su vez, la periodista Maia Jastreblansky contó cómo funciona este esquema en el rubro tecnológico. En diálogo con María O’Donnell, relató cómo Karina y Saniafo Caputo usan una fundación para pedir donaciones a empresarios tecnológicos. “La utilizan para que esos intelectuales de la ultraderecha puedan amplificar sus ideas. Están tanteando empresarios del rubro tecnológico y la inteligencia artificial”, reveló.

Como pequeña digresión y para entender cómo funciona el doble estándar en la cabeza de Javier Milei y su hermana, observemos el siguiente fragmento en el que el periodista Hugo Alconada Mon cuenta el proceso mediante el cual el padre de Javier y Karina, Norberto Milei, se enriqueció con los subsidios del kirchnerismo al transporte y ese mismo dinero favoreció al patrimonio del actual Presidente y la actual secretaria general de la Presidencia, de acuerdo a una investigación del Centro Latinoamericano De Investigación Periodística.

“Norberto Milei, y el grupo de empresas que él lideró, recibieron decenas de millones de dólares en subsidios, y parte de ellos terminan en los bolsillos de Javier y Karina porque él padre vendió las empresas y le compró activos a sus hijos”, sostuvo Alconada Mon. “Con la nuestra”, siguiendo su lenguaje.

Javier Milei y Karina Milei

En la biografía de Karina Milei que escribió la periodista Victoria de Masi, hay un testimonio muy ilustrativo en el que una fuente le cuenta a la periodista cómo el padre de los hermanos Milei, manejaba este tema de quedarse con los vueltos, por decirlo de algún modo:

“—Su posición dentro de la empresa, un gerente con poder de decisión, le permitía quedarse con las comisiones de las compras. Suponete que tenés que comprar neumáticos, diez neumáticos por colectivo. Él se juntaba con “Don Pirelli” y se quedaba con la comisión. Si había que renovar la flota y comprar colectivos, bueno, el retorno era para él. Con el combustible, lo mismo. Con las aseguradoras, igual.

—¿Pero eso es… ilegal? —intento.

—Bueno… Ponele, sí. O no. A ver: ese retorno podría haber sido un descuento, un beneficio para que la empresa pague menos el combustible, los neumáticos. Beto no era un colectivero clásico”.

Tal vez, Karina haya aprendido este tipo de prácticas de su padre. Hay una suerte de concepción en su actividad que le da la idea de que lo que hace no está mal, como si viniera de su casa. Las acusaciones sobre Karina Milei son graves y contundentes.

Hay una pregunta que hay que hacerle a los senadores que votaron no solamente en contra de la comisión investigadora, si no de la propia interpelación a Karina Milei: ¿por qué, teniendo en cuenta la contundencia de las denuncias, votaron como votaron? O mejor dicho, ¿A cambio de qué concesiones para las provincias? Sería muy interesante preguntarle esto mismo a Eduardo Vischi, jefe de la bancada radical en el Senado y senador correntino quien firmó el pedido de la conformación de la comisión investigadora y paradójicamente luego votó en contra.

Otra pregunta que podríamos hacernos. ¿No es extraño que no haya denuncias presentadas contra Karina Milei por el tráfico de influencias que implican este tipo de cobros? ¿Se está operando algún tipo de negociación entre el Gobierno y todo el sistema político a cambio de prebendas para que no avance la investigación?

Todo esto mientras la sociedad empieza a opinar y a enterarse de lo sucedido en el criptogate. Las búsquedas de la palabra “Milei” asociada a “estafa” se han disparado en las redes sociales. En relación con Karina, la consultora Zuban-Córdoba hizo una encuesta luego del criptogate que tiene datos muy interesantes. Ante la pregunta "¿Qué tan creíble es para usted que Karina Milei recibió coimas para promocionar la cripto moneda?", el 54,3% responde "creíble" contra un 39% que elige "no creíble" y 6,8% "no sabe”. Podríamos decir que más del 50% cree que sí a la respuesta de si Karina había recibido alguna ventaja económica para que se produzca el criptogate.

Probablemente todo esto haya tensionado la relación entre los hermanos. Según una nota del periodista Marcelo Bonelli, hubo discusiones entre Javier y Karina Milei en Olivos. Citamos un fragmento de la nota publicada hoy en Clarín y titulada: Las peleas en el entorno presidencial y la preocupación de Wall Street.

“La cuestión expuso la precariedad que tiene el acceso a Javo. Ahora se conoce que los involucrados en el affaire son unos verdaderos “chantas”. Los “aventureros” tenían acceso a Karina, y frecuentaban a Manuel Adorni y a los hermanos Menem. Y, obvio, se veían con Javo. Mauricio Novelli ingresaba habitualmente a Olivos y la Rosada como “pancho por su casa”. Tiene antecedentes nefastos y su socio se dedicó estos días a borrar comprometedoras historias en las redes. Según los registros oficiales, fueron seis veces desde el inicio del año y siempre autorizado por la secretaria General de la Presidencia”.

$LIBRA: el karinismo niega un pedido de coimas y Santiago Caputo siente el golpe del escándalo

Sin embargo, es difícil pensar en un alejamiento de los hermanos. Distintos fragmentos que dan cuenta del nivel de simbiosis que existe entre ellos. De Masi, la biógrafa de Karina, afirmó que Javier y Karina son una “sociedad indisoluble” de hermanos. “Uno es el reverso del otro, no hay Milei sin Karina”, expresó en un reportaje.

Además, De Masi dio detalles de la particularidad del vínculo. La periodista contó que Karina tiene una capacidad de trabajo “descomunal”, que armó las campañas electorales de Milei y que también es quien lo contiene y “hasta la corta la comida”.

Volviendo a Shakespeare, si tuviéramos que explicar las acciones de Karina con una de las cinco motivaciones que se encuentran en las obras del genial dramaturgo inglés, deberíamos elegir indudablemente la ambición.

En Macbeth, un conjunto de brujas le dice al protagonista que será el próximo Rey de Escocia y su amada, Lady Macbeth, lo impulsa a seguir su destino a cualquier costo. Incluso lo impulsa a Macbeth a asesinar al rey Duncan y sus hijos. Más tarde, también lo persuade de asesinar a su amigo Banquo. Lady Macbeth y el Rey de Escocia se vuelven locos y están acorralados por la culpa y la paranoia. Ella muere, no queda claro si por suicidio o un accidente y el es derrotado militarmente por sus enemigos que cosechó por su propia mentalidad conspiradora. La ambición los llevó a los dos a un final fatal.

Sería bueno que los hermanos Milei piensen en esto. No hay demasiados ejemplos históricos de finales felices cuando la ambición se sale de control. Volviendo a las cinco motivaciones, deberíamos preguntarnos cuál de todas ellas llevaron a los senadores que no votaron la comisión investigadora en la interpelación a Karina Milei a proteger a Javier Milei y su hermana. Aún no lo sabemos.

