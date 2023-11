Alejandro Vigil destacó que la importancia de conseguir un premio internacional es que pone al vino argentino en el escaparate mundial. “Yo siempre digo que nadie se acuerda el nombre de un vino, lo que sí se acuerdan es que en Argentina hay un vino que compite con cualquier otro vino del mundo”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Vigil es enólogo de la Casa Vigil, bodega ubicada en la provincia de Mendoza. “Gran Enemigo Gualtallary Single Vineyard 2019 Cabernet Franc”, uno de sus vinos, fue elegido como segundo mejor vino del Mundo en la edición 2023 de la famosa lista Top 100 Wines World que elabora el sommelier y crítico enológico estadounidense James Suckling tras analizar más de 39.000 vinos de todo el planeta.

Nuria Am: Comentanos la importancia del premio que recibieron con Casa Vigil y un poco acerca de este vino.

En Casa Vigil tenemos la bodega, pero también tenemos un restaurante. Este es un reconocimiento muy importante en función de la revista que lo otorga. Hemos tenido, en estas últimas semanas, dos reconocimientos. La publicación ubicó a nuestro vino en el top 2 del mundo.

Yo siempre digo que nadie se acuerda el nombre de un vino, lo que sí se acuerdan es que en Argentina hay un vino que compite con cualquier otro vino del mundo, que está a la misma altura. De eso se trata cuando tenemos reconocimientos internacionales, de poner la identidad del vino argentino por encima de cualquier otra cosa y que nos reconozcan, darle visibilidad a nuestro vino. Uno cree que en el mundo conocen nuestro vino, pero no lo conocen. Cada cosa que pasa nos pone en vidriera.

Alejandro Gomel: Cada reconocimiento debe generar una ampliación de mercados. ¿Cómo está la expansión en cuanto a mercados para el vino argentino?

Este año hemos tenido un retroceso, lamentablemente, por las condiciones de la coyuntura actual, con un dólar retrasado, con falta de importaciones de insumos que nos llevan a no poder sacar vino. Pero en general, en los últimos 16 años, venimos con un crecimiento sostenido de mercados. Estamos prácticamente en todo el mundo, y siempre creciendo a una tasa no menor del 8%.

Hemos empezado a tener reconocimiento por la alta calidad de nuestros vinos, lo que es importante para tener un valor agregado. Eso no solamente repercute en vender vino. Mendoza puede ser un buen modelo para entender esto. En Mendoza hoy, la segunda actividad que genera mayor ingreso es el turismo. Entonces, cada vez que uno vende o pone en una góndola en Francia, Italia, Rumanía o Estados Unidos una botella, eso genera la curiosidad de saber de dónde viene ese vino que están tomando y termina impactando en la economía regional.

NA: ¿Cómo está actualmente el sector en este contexto, con el recambio de gobierno?

Es justamente lo que decía recién. La gran caída de este año está sobre todo determinada por el problema que tenemos con el tipo de cambio. Está totalmente frenada la exportación porque hay una gama de vinos, y sobre todo los costos están por encima del precio de exportación.

NA: ¿Y qué pasa con el consumo interno?

Hemos tenido una leve bajo que está determinada por la coyuntura económica, pero a la vez hubo un aumento en el consumo de los vinos de alto rango.

NA: ¿Cómo se explica eso? Me animo a pensar que es porque los que primero suren la crisis son las clases más bajas…

Podríamos interpretarlo desde ese lugar. Obviamente, lo que primero se recorta en cualquier canasta familiar va por ese lado. Pero también ocurre que quién es de clase media-alta prefiere comprar un gran vino a que se devalúen sus pesos. Hay que tener en cuenta que ha caído todo el consumo en general, entonces, estamos dominados por esa situación. Pero estamos bien. En un contexto como el que estamos viviendo, nos hemos sostenido bastante bien.

AG: Con la industria del vino se abren otras ventanas, ¿no? Desde hace algún tiempo lo vemos ciertamente, por ejemplo lo que tiene que ver con el turismo relacionado al vino.

Sí. El turismo ha pasado a ser la fuente de ingreso número dos en ingreso en Mendoza, la primera es petróleo. El aeropuerto de Mendoza ha quedado chico, tenemos que pensar en ampliarlo, porque no podemos sumar vuelos internacionales. Notoriamente, está impactando positivamente. Creo que ese es uno de los sostenes que está encontrando la pequeña y mediana bodega.

AG: ¿Qué expectativas tienen en el sector con el recambio de gobierno?

Lo mismo que ocurre en todos los sectores. Estamos esperando con un signo de pregunta. Esperamos que sea positivo. Tenemos que aguantar un cambio durante meses, pero no tenemos muchas certidumbres, más bien incertidumbres, y tenemos que esperar a ver qué sucede. No tenemos información, así que, esperando que se abran un poco las importaciones, entendiendo que no hay dólares, pero que el shock de confianza ayude, y que el dólar empiece a acompañar la inflación.

