Diego Giacomini: "Marra era del grupo de Sergio Massa"

Diego Giacomini analizó la salida de Ramiro Marra de La Libertad Avanza y destacó que esta ruptura no responde a diferencias filosóficas, éticas o económicas porque, en verdad, "fue una unión eventual por conveniencia mutua basada en intereses electorales". “Así como se armó, se desarmó”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). Además, el economista contó que no quiere tener contacto con Marra: "Yo no quiero saber nada con personas como él".

Diego Giacomini es economista, consultor económico y profesor universitario. Fue socio intelectual de Milei durante muchos años, entre 2005 y 2019, y quien lo acercó a las ideas libertarias de la Escuela Austriaca.

¿Qué lectura haces sobre la salida de Ramiro Marra de La Libertad Avanza?

Lo primero que quiero decir es que esto es muy diferentes a otros acontecimientos del pasado. Por ejemplo, el primero en alejarse fui yo, porque decidí abrirme cuando Javier Milei no quería que lo hiciera. De hecho, él soñaba con que yo fuera presidente del Banco Central o ministro de Economía, y me abrí. Puedo mencionar a Mariano Fernández, liberal, profesor de grado y posgrado de la Universidad del CEMA. Él también se alejó de Javier. Después de mí. Carlos Rodríguez, también liberal, dejó a Milei cuando éste no quería que lo hiciera. Algo similar ocurrió con Roque Fernández.

¿Qué quiero decir? Los liberales, que con sólida formación, especialmente en lo económico, las tres personas que mencioné, incluyéndome, lo hemos dejado cuando él no quería que lo hiciéramos. Acá la situación es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Ramiro Marra de liberal no tiene absolutamente nada y fue siempre hombre de Sergio Tomás Massa. De Lavagna. Fue candidato de ellos, tiene relación personal de toda la vida con Sergio Tomás Massa. O sea, la yunta entre Javier, Karina y Marra no es una juntada basada en pensamientos filosóficos, éticos y económicos, sino que fue una unión eventual por conveniencia mutua, que se dio en el pasado justamente a partir de uniones o intersecciones políticas que nada tienen que ver con el liberalismo, que yo detecté en el momento cero, por eso me abrí completamente.

A mí no me sorprende, porque si el punto de inicio de dicha unión no es el filosófico, el ético, el económico, sino que es el utilitarismo de una oportunidad política electoral, así como se arma, se puede desarmar, como hemos visto siempre debajo del paraguas de la política institucional. Entonces, probablemente, a Javier y a Karina ya no les sirve más. Están pensando que hay otro camino, que no lo sé cuál es, les sirve más. Bueno, decretan unilateralmente que esa unión, esa UTE (Unión Transitoria de Empresas), se da por terminada.

Y no sorprende lo que digo cuando estamos entrando en un año electoral donde va a haber elecciones de medio término. Elecciones de medio término en las que hay que ser muy cuidadoso, porque tienen impacto asimétrico. ¿Qué quiero decir? Una mala elección puede causar daño. Una mala elección te convierte en pato rengo. El Poder Ejecutivo, si llegara a tener una mala elección, cosa que yo no creo, quedaría sin poder, pato rengo, y se metería en una segunda mitad de mandato realmente muy problemática.

Ahora bien, así como una mala elección asegura problemas, una buena elección, por eso hablo de impacto asimétrico, no asegura nada. O sea, no es que si le va bien está asegurado que se pavimenta una segunda mitad de mandato presidencial buena que conduce a la reelección. Y a las pruebas me remito: Mauricio Macri, siendo presidente, tuvo una muy buena elección de medio término en 2017 y su segunda mitad de mandato fue un desastre. Terminó teniendo que poner el cepo que él mismo había sacado, porque el cepo es de Mauricio Macri, y no pudo ser reelecto. De hecho, en 2021, quien gana las elecciones de medio término fue el PRO, el que obtuvo más senadores, más diputados, y el PRO ni siquiera llegó al balotaje.

Entonces, quiero dejar bien marcado que, lo que me parece a mí de esta decisión con Marra, es que están pensando en ver qué hacen. Una nueva unión electoral para encarar las elecciones de 2025, que tienen este impacto asimétrico que mencioné. Hoy por hoy, Javier Milei, en cualquier encuesta, ustedes van a ver que hay más gente que aprueba su gestión que la que la desaprueba. Hoy por hoy, Javier Milei es el dirigente político nacional que tiene mejor resultado neto entre evaluaciones positivas y negativas. Entonces, con esto, él se siente seguro, me imagino yo conociéndolo, de cortar la cabeza de quien le parezca que la tiene que cortar y juntarse vaya a saber con quién que le parezca que le va a sumar juntarse.

Diego, vos mencionaste que Marra era del riñón de Sergio Massa, y antes que vos entrevistamos a Gastón Alberdi, quien decía que Marra le había contado que él había aportado 2 millones de dólares a la campaña de Javier Milei. ¿Hay alguna conexión entre eso? No sé si vos estás al tanto también de esos 2 millones de dólares que aportó Marra y esas versiones que siempre dicen que Sergio Massa ayudaba a que La Libertad Avanza creciese como una forma de reducir a Juntos por el Cambio, que en 2021 era el carro del triunfador, como vos dijiste.

Yo no tengo pruebas concretas de eso. Pero dentro de la profesión yo siempre escuché, a modo de chisme, que Marra, desde su posición de economista privado, creo que tenía algún manejo de cartera de dinero a nivel título personal, que no tiene nada de malo, de Sergio Tomás, yo lo he escuchado. Se ha escuchado en la profesión. Lo escuché como economista, así como otros economistas lo escucharon también. Lo que estoy diciendo no tiene nada de malo, pero sí he escuchado eso a lo largo de los años.

De hecho, voy a contar una infidencia de hace muchos años atrás. A mí un amigo personal, que pertenecía al movimiento de Sergio Tomás Massa, un día me pide un favor y me dice: "Diego, por favor, ¿me podés acompañar a una reunión del equipo económico de Sergio Tomás Massa? Porque quiero ir y quiero que vengas conmigo, porque yo quiero mostrar que tengo equipo económico. Entonces te quiero pedir que vengas y que le digas a Javier Milei que me acompañe también, que venga con vos. Llamalo y decile: 'Dale, que te haga la gamba, que venga los dos conmigo, que es un favor que le estoy pidiendo'". Bueno, listo. Fuimos los tres.

Fue candidato de Massa, como candidato a jefe de gobierno, que no llegó a las elecciones porque perdió en las preliminares: Guillermo Nielsen. Entonces, Guillermo me pidió que lo acompañara para mostrar equipo económico y me pidió que lo llamara a Javier y le dijera yo: "Che, Javier, vos vení también". Bueno, fuimos los tres a la reunión. Era el 2015 y fue en Tigre, en Marina. La encabezaba Sergio y estaban Lavagna padre, Lavagna hijo, Martín Redrado y también estaba Marra. O sea, esto lo comento simplemente porque puedo dar fe de que Marra estaba representando parte del equipo de Massa. Era parte del equipo de él, era parte del equipo de libertarios. Ha sido candidato, creo que se ha mostrado públicamente. Hay fotos en las redes sociales.

Ahora, estamos hablando de los 2 millones de dólares...

Rodrigo Marra fue alumno mío en la Universidad del Salvador y no tengo ningún contacto con él. Es más, te voy a contar otra infidencia. Cuando yo gano el Martín Fierro por "Economía al Cuadrado", que yo alquilaba el espacio en Canal 22 Web, y me dan el premio Martín Fierro en una ceremonia en Neuquén, en la alfombra roja me viene a saludar Marra y yo le retiro la mano adelante de todos los periodistas. Le digo en voz fuerte, adelante de todos: "A vos elijo no darte la mano". Yo no quiero saber nada con personas como Marra.

Entonces, ¿cuál sería la relación real, a tu juicio, entre Massa y Milei?

No lo sé. Pero mirá, vos tenés a Scioli en el gobierno de Javier Milei. No estoy inventando nada.

Massa no tiene ningún punto de contacto con Milei, más bien todo lo contrario.

Bueno, pero indaguemos en el pasado. Vos tenés al jefe de gabinete que estaba en la fundación Acordar con Scioli... Y si uno mira para atrás en la historia, yo no sé. Son todos peronistas.

Eso decía Perón: "Los conservadores, los radicales, todos los argentinos son peronistas".

Vos nunca podés decir que un peronista nunca jamás tuvo nada que ver con otro peronista... Yo puedo decir que de peronista no tengo nada. Y, al mismo tiempo, siempre digo: "Gorila no soy", que eso es otra historia.

Y cuando hablaba Javier Milei, ¿qué decía Lavagna? ¿O qué decía Sergio Massa?

Lo que puedo decir es que Javier siempre fue crítico de Lavagna. Siempre fue muy crítico de él. Al mismo tiempo, puedo decir que el Javier Milei que yo conocí, entre un peronista y un radical, toda su vida se queda con un peronista. Pero toda la vida se queda con un peronista. Lo tengo claro, sin ninguna duda.