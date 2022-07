Diego Guelar: "Necesitamos un Gobierno de unidad nacional"

El ex embajador argentino en China, Diego Guelar, dialogó con Modo Fontevecchia, por por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que estaba harto de "mandar textos que nadie leyera". Por otro lado, fue claro y expresó que "necesitamos un gobierno de unidad nacional.

Jorge Fontevecchia: Ayer mandaste una foto con un texto que decía 'la foto de un culo es solo el efecto de ser disruptivo, les agradezco que reciban mis mensajes, aunque no los lean. En este caso, la editorial de Juan Noviglio les ruego que lo lean y opinen. Gracias". ¿Es tuyo este mensaje?

Efectivamente. Estaba cansado de mandar textos que nadie leyera y estábamos en 1999 y traté de corregir una cuestión con una propuesta y nadie la iba a leer, por lo que le puse "caca" como título.

Mi secretario lo recibió, ni lo leyó y se lo llevó inmediatamente al canciller que me agradeció y manifestó que estaba de acuerdo con lo que le había mandado que lo había ayudado a corregir un error de administración. 'Lo que no entendí, es porque lo llamaste así' me dice y le respondo que era porque quería que lo lea. Entendió el efecto que quería causar y se rió.

Era un material muy bueno el de Noviglio y sabía que no se iba a leer, por eso tomé esa decisión.

Pensé que te habían hackeado tu Whatsapp.

Claro, pero no.

¿Encontrás una metáfora con esos tìtulos que mandaste con lo que a veces pasa en los medios?

El dato era de un hecho disruptivo y la propuesta central era de que hablaramos de eso, que me gusta y que es lo importante. Juan Noviglio le propone a Juntos por el Cambio un Gobierno de Transición que ordene el tema hasta la elección del año que viene y que se respeten los plazos, haya las PASO, elección normal.

"Tres escenarios de ballotage: qué dice una encuesta sobre Cristina Kirchner, Macri, Larreta y Scioli"

Necesitamos un gobierno de unidad nacional que surja de asambleas legislativas y con el apoyo de los gobernadores, en donde no puede estar ni Cristina Fernández y Alberto Fernández que fueron los dos que causaron esta crisis.

Evidentemente funciona, porque estamos hablando de esto.

Lo importante es hablar de esto.

Dejame que te diga algo de 40 años de experiencia en los medios. Quizás lo que vos mandaste es el síntoma de una sociedad aturdida.

Coincido al 100%. Creo que vos recibiste cientos de artículos míos publicados. Hablo por radio, mando tweets, hago un gran esfuerzo de comunicación porque siento que quiero transmitir.

Tuve que aclarar a muchos amigos que no me habían hackeado. Seguramente por años no recurra a este tipo de procedimientos. La última vez había sido en 1999.

BL PAR