Diego Guelar: "No tengo ninguna duda de que China va a renovar el SWAP"

Diego Guelar aseguró que los dichos de la Canciller, Diana Mondino, quien insinuó que los chinos son "todos iguales", no tendrán incidencia en la decisión del país asiático de otorgar préstamos a la Argentina, pero advirtió que esto marca un estilo que debe ser corregido. "La geopolítica internacional no permite este tipo de actitudes” , aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Guelar, abogado, ex embajador argentino ante la República China en el año 2015, frente a Estados Unidos en dos posibilidades 1997 y 2002, también embajador en Brasil en 1996, ante la Unión Europea en 1980. También fue Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires en 1983. Hace algunos días, publicó una nota de opinión titulada “Errar es humano, corregir es de sabios”, donde analiza la gira de la canciller Diana Mondino por Brasil, Colombia y China, y los exabruptos que tuvo a lo largo de sus visitas.

La defensa menos esperada: Grabois cruzó al ministro español por "insultar" a Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia un balance de la gestión de la canciller Mondino en estos cinco meses de gobierno.

Yo te diría que todo gobierno que arranca, se caracteriza por aprender. Nadie nació presidente, nadie nació canciller, esto es habitual. Si vamos para atrás, en los primeros meses, cuando los gobiernos asumen en diciembre, hasta marzo o abril no está ni siquiera normalizado el elenco que toma las decisiones en cada Ministerio.

Yo creo que esto es la regla y el Gobierno no es la excepción. Sumado a las características personales del Presidente, que todos conocemos y que se ha caracterizado por tener posiciones a veces muy duras, muy dogmáticas, muy ideologizadas, al respecto de lo que ocurre dentro y fuera de la Argentina.

Esto marca un estilo, que a mi juicio, tiene que ser corregido porque el mundo de la geopolítica internacional no permite este tipo de actitudes.

Javier Milei admitió que las Islas Malvinas "están en manos británicas" y elogió otra vez a Margaret Thatcher

Si uno analiza la política de hace algunos años, llegaban a la presidencia personas que habían hecho un cursus honorum que los llevó a ser gobernadores, como Carlos Menem o Néstor Kirchner. Hoy, pareciera que se llega con menor experiencia previa, a Macri le costó 20 años pero a Menem y Kirchner les costó 40 años, mientras que a Milei le costó dos años. Actualmente las sociedades están dirigidas por personas que no tienen esa experiencia.

Recordemos que nosotros tuvimos, en el 2001, un default financiero. Todos lo recordamos con consecuencias trágicas. En el 2023 tenemos un default político muy profundo. Se quiebra profundamente el sistema político, que tenía muchos problemas, pero tenía un peso de estabilidad con un frente de gobierno y un frente de oposición, que parecía hegemónico.

Recordemos que JxC entre febrero y octubre del año pasado ganó 10 gobernaciones y 500 intendencias, y era el aparato político territorial más importante de la Argentina. Incluyendo al propio Frente para la Victoria.

Entonces, uno tenía claramente lo que parecía, en agosto a noviembre del año pasado, una situación de gran estabilidad política en una situación de derrumbe económico. Pero, se daba esa contradicción entre esa organización política que parecía una roca, y un país que estaba dinamitado.

Esto rompió totalmente todo. Aparece un “outsider” total, sin intendentes, sin gobernadores, sin sindicalistas, sin empresarios y arrasa. Tiene un resultado electoral extraordinario. Esto es una bomba, es un cambio muy grande que tanto la sociedad como el Gobierno tienen que metabolizar.

Estamos empezando a caminar, han pasado cinco meses, este es el inicio de un camino. Ha habido rectificaciones, este Gobierno lanzó en enero y febrero una posición frente al Congreso imposible de manejar. Erró, y tuvo que retirar la primera versión de la Ley Bases y hacer un cambio muy profundo y una actitud de negociación.

Es una tarea de aprendizaje, el Gobierno está aprendiendo. Lo mismo le pasa en lo internacional. Comenzó generando cortocircuitos por todas partes y sale la Canciller a apagar esos incendios.

El tema es que esto tiene que profundizar, no alcanzan con la intención, con un viaje o con una foto, sino que tiene que haber un replanteo de que la geopolítica actual no resiste la ideologización de ninguna manera.

Día 148: EE.UU, el lugar en el mundo de Milei

Es posible suponer que, del lado de Brasil, habrá cierta “paciencia estratégica” para negociar con Argentina. ¿Es posible que China tenga la misma paciencia? ¿Renovarán el SWAP o no?

Yo no tengo la menor duda que va a haber una paciencia estratégica, de SWAP y de facilidades para el pago. Vos sabes que hay dos temas en SWAP. Uno es esa cantidad casi simbólica, que sirve para contabilizarla como reserva. Habrán quedado unos mil millones de dólares en yuanes y hay 5500 dólares que, el ex ministro de economía, transformó en crédito contante y sonante a un año, que se empieza a vencer ahora, entre junio y octubre y que ya no es SWAP, es un crédito que tiene que pagar el BCRA al banco Central Chino.

Creo que, además, habrá facilidades. No creo que de ninguna forma el posicionamiento que ha asumido China en relación a Argentina, y toda la región, pensemos que es nuestro principal mercado agrícola, pero es el principal socio comercial de Chile, Uruguay y Brasil.

Entonces, esta situación, China la va a manejar con mucha prudencia estratégica, más allá de cortocircuitos y caracterizaciones verbales que no corresponden, pero sin lugar a duda China va a tener esa paciencia y estoy seguro de que Brasil también.

Gira por China: cómo quedó la relación de Argentina luego del viaje

¿Cuál es tu visión sobre la posibilidad de que la Argentina entre a la OSCE?

Yo creo que es bueno el gesto de plantear la iniciación del trámite. En forma conservadora, tenemos siete u ocho años por delante.