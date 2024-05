Día 148: EE.UU, el lugar en el mundo de Milei

“Por cuarta vez, tercera desde que asumió la presidencia, Javier Milei viajó este fin de semana a Estados Unidos para participar de la conferencia global del Instituto Milken en Los Ángeles. Mientras, su canciller, Diana Mondino, continúa con declaraciones polémicas que ponen en jaque las relaciones bilaterales con otros países”, indicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 6 de mayo de 2024.

Los incidentes diplomáticos que fueron parte de la agenda internacional del Gobierno la semana pasada con China y España podrían ser anecdóticos si no fuera porque hay una gran discusión detrás, una confrontación geopolítica de fondo.

Javier Milei se autopercibe como un miembro activo en ese maremagnum internacional. Por momentos, se mueve como si su rol no fuera el de un país que atraviesa una severa crisis, sino como el profeta de las nuevas derechas globales que le enseñará a los países desarrollados cuál será el rumbo.

Parece delegar el rol de gestionar en su hermana y el ala política del gobierno, y deja para sí el rol de comunicador de una doctrina. Y lo hace incluso girando su discurso hacia posiciones más extremas. Para él, China representa la intervención total del Estado en la economía. España también representa un Estado presente y tiene una agenda progresista. La creciente influencia del gigante asiático sobre Latinoamérica en general y sobre nuestro país en particular, tiene un correlato en el swap, que vence este julio, y su posible no renovación puede ser un problema para las reservas del Banco Central, independientemente de que China ya está reorientando las compras de distintos bienes que importaban de la Argentina de otros dos socios.

En este contexto la canciller argentina, Diana Mondino, dio desafortunadas declaraciones donde aseguraba que “los chinos son todos iguales”. Hace días, en Radio Mitre, aseguró que ni la intención ni el contenido de sus dichos habían sido discriminatorios, e intentó aclarar que “los chinos que participaron son todos iguales, todos tienen carácter de civiles”.

Estas declaraciones son solo un error sobre una cadena mayor que comenzó con el Presidente diciendo que el Estado argentino no comercializará con comunistas que no respetan la democracia.

Estos exabruptos del Gobierno no le suceden con Estados Unidos ni Israel, con quienes se plantea un total alineamiento.

Lo mismo puede analizarse con la reacción a las también poco afortunadas declaraciones de Óscar Puente, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España sobre nuestro Presidente.

Puente acusó a Javier Milei de consumir “sustancias”. “Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei por ejemplo”, manifestó.

En este caso, el Gobierno decidió continuar el conflicto y hubo declaraciones que lo siguieron alimentando. El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo que “si fuera el presidente español, le pediría la renuncia”.

Además, la cuenta de X de la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial en el que elevó aún más la apuesta y atacó directamente al Presidente de España, Pedro Sánchez.

“La Oficina del Presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei".

"El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país".

"Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigracion ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte".

"Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país".

"Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad".

El gobierno español respondió a este comunicado, pero de una manera bastante peyorativa. Si Argentina emitió un comunicado desde la Oficina del Presidente, máximo cargo de responsabilidad en el Estado, España contestó con un escueto tweet desde la cuenta de X del Ministerio de Asuntos Exteriores.

"El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos".

Respuesta del Minsiterio de Asuntos Exteriores de España al conflicto.

Es interesante que quien también salió a criticar las declaraciones del ministro de Transporte español, fue el presidente del principal partido de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular. “Es lamentable que se tensione de este modo las relaciones con un país hermano. España merece otro nivel, y está a otra altura. El señor Puente debería dimitir o ser cesado”, señaló.

Todas este minué de discusiones, ofensas y sobreactuaciones no hay que entenderlas solo en el plano protocolar. Como venimos diciendo, es importante entenderlas como gestos de alejamiento y realineamiento entre países. Por eso, la derecha española, más cercana ideológicamente a Milei y a su agenda internacional, reacciona de esta manera.

Quien intervino en defensa de Pedro Sánchez, es el ex presidente Alberto Fernández. “En Argentina existe la mayor comunidad de españoles inmigrantes del mundo".

"Lamento profundamente la reacción del Gobierno argentino ante un comentario de un ministro del gobierno español".

"Nada justifica que en su queja el gobierno argentino se sume a una campaña vergonzosa de difamación en perjuicio de Pedro Sánchez y su familia, lanzada por la derecha española que contó con la colaboración de ciertos medios de comunicación y la complicidad de la justicia de aquel país".

"Puede haberse molestado el presidente argentino, pero permítame recordarle que no tiene razón para ofenderse tanto. Al fin y al cabo, como bien dijo un poeta español, “nunca es triste la verdad…lo que no tiene es remedio” (Antonio Machado)”, escribió el ex mandatario en su cuenta de X".

Mientras todo esto se sigue desenvolviendo, Milei llegó a Estado Unidos, lo que parece ser su lugar en el mundo, como ironizaba una tapa de Página 12. En ese mismo medio, Tuny Kollman dijo que el entorno del Presidente le confió a la prensa que hay tres cosas que a Milei le importan más en el mundo: el déficit cero, las redes sociales y su fama internacional, particularmente en el Hemisferio Occidental. El círculo íntimo de Milei se convenció de que su influencia crece como dirigente internacional de la derecha y justifican sus afirmaciones con una Revista Time que nombra a Milei entre las 100 personas más influyentes del mundo. Es curioso que esta revista de Time de una semana de abril no tenga a Biden, ni a Trump, ni a Xi Jinping.

En este contexto, ayer se publicó una investigación internacional de periodistas que denuncian que Karina Milei manejó una sociedad en Miami que compró cuatro departamentos por US$2,7 millones. Estados Unidos es el “lugar en el mundo” de Milei y sería, según la investigación, también el país donde su hermana se habría “recibido de héroe”, para usar una metáfora futbolística, si seguimos la lógica del discurso que el presidente pronunció hace unos días en el Llao Llao ante muchos de los empresarios más importantes del país. “El que fuga es un héroe, logró escaparse de las garras del Estado”, sostuvo el mandatario.

Carlos Maslatón, ex integrante de La Libertad Avanza y referente liberal de tradición, agregó, en la presentación del libro “El Loco” de Juan Luis González en la Feria del Libro, que el gobierno de Los Hermanos Milei, como dice Verbitsky, está organizado como una fuente de negocios para ellos dos. Esto es una categoría de análisis nuevo que agrega una veta materialista a las motivaciones estrictamente ideológicas y esotéricas del Presidente y la secretaria general de la Presidencia. “El Gobierno de Milei es una sociedad de negocios de dos personas, Javier y Karina. Son socios en la administración, la ejecución y las decisiones que tienen que ver tanto con las campañas electorales, como con el poder mismo y todos los aspectos del gobierno”, aseguró el economista.

Carlos Quenan.

El profesor en la Universidad Sorbonne Nouvelle y vicepresidente del Instituto de las Américas de Francia, Carlos Quenan, sostuvo que “en cuanto a su contenido concreto, Argentina no puede prescindir, cualquiera sean los simbolismos que utilice el jefe de Estado de su situación precaria desde el punto de vista financiero. Entonces, desde ese punto de vista se trata de ver qué eficacia puede tener para mejorar o corregir esta situación”.

"Por el momento vemos que va a ser difícil, va a haber que promover otras cosas y mostrar cambios importantes en el plano interno para que Argentina vuelva a ser atractiva para la inversión extranjera directa. La reacción, sin embargo, del mundo financiero es, en principio, favorable, la baja de riesgo país que es un elemento ilustrativo sobre esto pero estamos todavía en una primera etapa de esta situación".

"Y el segundo punto es que el alineamiento con Occidente que se proclama también puede ser problemático, suscita algunas dudas de que Occidente de habla, hay una redefinición de alianzas y de posicionamientos en el contexto de lo que se llama el retorno de los imperios, y a título ilustrativo mencionaría solamente el discurso del presidente Macron en la Sorbona hace unos diez días y su reciente entrevista en The Economist. “Europe in mortal danger” es el título de The Economist donde se plantea que están cambiando las cosas de manera radical en el mundo, y que desde el punto de vista de Europa si quiere preservar una cierta autonomía estratégica tiene que redefinir sus relaciones".

"Europa no puede ser, ha dicho el presidente francés, un continente que dependa para su materia prima y sobre todo la energía de Rusia, eso está claro, pero tampoco puede ser un país que dependa para la competitividad de su producción de la deslocalización en China y tampoco puede depender exclusivamente en los años venideros en materia de seguridad de Estados Unidos".

¿Detrás de la discusión ideológica y geopolítica habrá algo del ansia del Presidente por “pertenecer” a un lugar de privilegio en el mundo? ¿Habrá el afán de hacer negocios personales, de convertirse en el líder global de las nuevas derechas? ¿Sacrificará su rol de gestionar por el de influencer o standapero, en el que parece mostrarse más cómodo?

