Milei emprendió su cuarto viaje a EE.UU, esta vez en el 757 que había comprado Alberto Fernández

El presidente Javier Milei partió este domingo a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en un foro de expertos económicos organizado por el Instituto Milken. El mandatario emprendió su viaje a bordo del nuevo avión presidencial ARG 01, un Boeing 757-256 adquirido por el expresidente Alberto Fernández.

Este se trata del primer viaje que el presidente libertario realiza en la aeronave adquirida durante la gestión anterior. El objetivo de su visita a Estados Unidos radica en impulsar la inversión en Argentina y discutir la implementación de sociedades anónimas en el fútbol.

En el país norteamericano participará de un foro conservador donde se encontrará con la directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el CEO de Tesla y dueño de la red social X, Elon Musk, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En Los Ángeles, Milei expondrá ante empresarios y expertos económicos en el marco del foro conservador organizado por el Instituto Milken, el cual contará con otros 1000 oradores. En la misma jornada también expondrá Kristalina Georgieva, el titular del BID Illan Goldfjan, el asesor especial del presidente Joe Biden para América Latina Chris Dodd, y Mohammed El-Kuwaiz, presidente de la junta directiva del Mercado de Capitales de Arabia Saudita, entre otros.

El jefe de Estado argentino también mantendrá un encuentro con Georgieva, quien se niega a otorgar un nuevo desembolso de dólares para la Argentina, y con el magnate Elon Musk, con quien debatirá sobre posibles inversiones en el país. La reunión con este último está pactada para las 15:30 y el mandatario asistirá acompañado de la secretaria General de la Presidencia, su hermana Karina Milei, y el embajador en ese país, Gerardo Werthein.

Además, el presidente libertario aprovechará la ocasión para reunirse con Gianni Infantino, con el objetivo de avanzar en el negocio de las sociedades anónimas en el fútbol, una propuesta que generó polémica en Argentina.

Milei será acompañado por una pequeña comitiva que incluye a su hermana Karina, al jefe de Gabinete, Nicolás Posse y Werthein. Todos viajarán en el ARG 01, cuyo uso fue recomendado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para así elevar la protección considerando los comentarios del mandatario sobre los enemigos de Israel y Estados Unidos.

Cómo es el Boeing 757-256 en el que viaja Milei

Conocido como ARG 01, esta aeronave se trata de un Boeing 757-256 fabricado en el 2000 y operado previamente por la aerolínea española Iberia. El mismo cuenta con su aviónica actualizada al máximo y una autonomía mejorada, aunque continúa sin superar el alcance regional del anterior 757.

Este avión tiene una configuración ejecutiva que reduce la capacidad a 39 pasajeros y cuenta con dos cuartos privados y dos de invitados, todos ellos con duchas y baños privados, como así también tiene dos oficinas y un lounge. Cabe destacar que todos los asientos pueden transformarse en cama.

Las mejores a la aeronave fueron implementadas en 2010 y también se realizaron actualizaciones mecánicas en 2003, 2006, 2007 y 2010. La misma actualmente está propulsada por dos motores Rolls Royce RB211 y acumula 12.293 horas de vuelo y 8.338 ciclos de despegue y aterrizaje.

Del foro organizado por el Instituto Milken participarán, entre otros, Elon Musk, el ex futbolista y copropietario del Inter Miami, David Beckham; ex primera ministra británica, Theresa May; la reina de Jordania, Rania Al Abdullah; el cantante Usher; la actriz y productora Kerry Washington; el político estadounidense Kevin McCarthy, el basquetbolista Chris Paul y la campeona olímpica de esquí Lindsey Vonn.

Durante su discurso se espera que el presidente argentino repita los conceptos ya expuestos en otros eventos como el Foro Económico Mundial de Davos, la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC) y su charla en la Universidad de Florida, enfocado en la defensa de las políticas desregulatorias y crítico con la intervención del Estado.



