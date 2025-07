Diputado ex PRO advierte: "Estos dos meses van a ser una caldera"

El diputado nacional por la provincia de Santa Fe Gabriel Chumpitaz se refirió al escenario de cara a las elecciones de octubre y afirmó que el PRO está “realmente diezmado”. “Veo un futuro complicado en estos dos meses que vienen en el Congreso Nacional”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Gabriel Chumpitaz es diputado nacional por la provincia de Santa Fe, elegido en 2021, con mandato hasta 2025. Si bien ganó su banca por el PRO, hace un mes dejó el bloque para pasar al espacio Futuro y Libertad. Fue diputado provincial de Santa Fe en el año 2019, concejal de Rosario en el año 2015 y, antes, fue jugador profesional de rugby. Es empresario especializado en seguridad privada.

Me gustaría mucho su análisis desde la provincia de Santa Fe, que siempre se ha caracterizado por diferenciarse del resto del país, que normalmente tenía ordenado el esquema político entre peronismo y antiperonismo. En Santa Fe siempre hubo tres tercios, o cercanos a tres tercios. ¿Cómo imagina usted el futuro del PRO? Lo escuchamos con atención.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Puntualmente, desde lo político, veo a un PRO realmente diezmado. Eso me duele en el fondo, porque nosotros hemos trabajado muchísimo, no solo en tiempos de Cambiemos, donde Mauricio fue presidente, sino en todo un armado territorial a lo largo y ancho del país que hoy se ha desmembrado.

Creo que el PRO ha quedado limitado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una expresión mínima comparado con lo que llegó a tener. Y eso también impacta sobre una alianza con el Gobierno Nacional, básicamente con La Libertad.

Si a eso le sumamos que La Libertad es un partido que evidentemente no le gusta, o no quiere, o no intenta, por lo menos, hacer volumen, musculatura fuera de sus líneas políticas. Bueno, realmente veo un futuro en la Argentina complicado, principalmente en estos dos meses que vienen en el Congreso Nacional.

¿Cómo imagina que va a ser la situación en diciembre? Porque yo lo que escucho es que hay hipótesis sobre si hay que pelearse antes de octubre o después de diciembre. ¿Qué escucha usted? ¿Cómo se imagina que va a terminar siendo? ¿Si va a haber una competencia entre el PRO y La Libertad Avanza, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio más importante?

Bueno, veo dos grandes grupos, y hablamos de un tema estrictamente político. Primero, un grupo conformado por muchísimos dirigentes encabezados por el kirchnerismo, que quieren autoflagelarse como argentinos, meter palos en la rueda, que están insistiendo para que a la Argentina le vaya mal.

Y, por otro lado, veo a un gobierno muy dedicado a temas económicos, pero poco dedicado a cuestiones políticas, estrictamente políticas. Y todos sabemos que la economía se sostiene con la política. Porque si esto fuera una cuestión solamente de economía, contrataríamos a los 100 mejores economistas del planeta, 2, 3, 4 millones de dólares a cada uno, y con eso solucionaríamos la economía.

El PRO define hoy la alianza con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Pero, claramente, Argentina tiene un problema social, político, cultural, que hay que solucionarlo justamente aplicando más y mejor política. Bueno, en ese sentido, no veo a La Libertad avanzando en términos políticos.

Sí veo al kirchnerismo aprovechando de la situación e intentando meter misiles bajo tierra todo el tiempo en el Congreso Nacional. Por eso digo que estos dos meses, que son cierre de listas no solo en Buenos Aires sino en varias provincias de cara a octubre, van a ser realmente una caldera.

La Argentina se va a convertir en una caldera, porque el kirchnerismo es muy hábil en ese sentido de buscar temas sensibles que tocan a la sociedad y poner contra la espada y la pared al gobierno.

Gabriel, ¿usted cómo se imagina diciembre? Termina su banca de diputado. Cuente, ¿no?, su propio proyecto político.

Bueno, nuestro proyecto político tiene que ver, básicamente, con encarar unas elecciones ahora en octubre. En mi caso, voy a encabezar una lista, básicamente, poniendo todo el fuego y todo el combustible en la ciudad de Rosario, que es el 50% del padrón en la provincia de Santa Fe, y empezando a generar volumen y musculatura de cara al proyecto de intendencia en la ciudad de Rosario.

Nosotros entendemos que tanto el kirchnerismo como La Libertad Avanza, en la provincia de Buenos Aires, no han demostrado una potencia suficiente para superar cuestiones locales, como por ejemplo la producción, como por ejemplo la seguridad.

Y en ese sentido, en mi caso, en los últimos 10 años que vengo trabajando en política, he llevado adelante esta agenda y, con lo cual, me he referenciado con muchísimos santafesinos, defendiendo puntualmente la provincia de Santa Fe, más allá del color político: sea el PRO, La Libertad o quien fuere.

Ahora, para entender, en su caso, ¿no es parte del PRO ni de La Libertad Avanza?

Exacto. Siempre fui liberal, siempre tuve un pensamiento de derecha. Me involucré en el PRO, me convocaron en el 2015 por mi especialidad, por la seguridad. Bueno, fui concejal, luego diputado de la provincia y, en el 21, no fui elegido como el candidato del PRO.

En ese momento, el candidato del PRO era Luciano Laspina, y dentro de Juntos por el Cambio, con un partido local vecinal, bueno, logré ganar y llegar al Congreso Nacional. Por eso tengo la confianza de volver a repetir esa patriada ahora en el 2025.

Claudio Mardones (CM): Usted viene de un proceso en donde, con una colega suya, se separaron del PRO, construyeron un nuevo bloque. Todo un dato, especialmente tratándose de un bloque del PRO conducido por Cristian Ritondo. ¿Cómo lo ve a Ritondo? ¿Logra mantener la cohesión del bloque? ¿Cree que el bloque tiene algunas cohesiones o que hay un acuerdo para mantenerse juntos hasta el 10 de diciembre, o hasta que se cierren los acuerdos con La Libertad Avanza? ¿Cómo ve el futuro del bloque que usted integró hasta hace tan poquito?

Bueno, el bloque se mantiene unido justamente por la habilidad de Cristian Ritondo. Es un dirigente que tiene mucha capacidad de articulación y que logra sostener cuestiones que son realmente insostenibles. Las discusiones dentro del bloque del PRO eran desopilantes.

CM: ¿Por ejemplo?

De todo tipo. Desde, arrancando en enero del 2024 con la primera discusión de la Ley Bases, pasando por todos los temas que hemos llevado adelante este año y medio. Si usted lee el chat, a mí algunas cuestiones me daban vergüenza.

Pero bueno, la habilidad de Cristian, apoyado obviamente por Finocchiaro, que tiene mucha experiencia, y el Colo Santilli también, llevó a que eso se sostenga. Y después, también, hay un miedo por parte de muchos diputados que tienen terror a no poder renovar.

CM: Claro, el miedo a perder.

El miedo a perder. Y me parece que hay que cambiar eso en la política. En mi caso, yo no hago política ni por el salario ni por miedo a perder o ganar. Estoy comprometido, y en el caso de que yo no pueda renovar mi banca, me volveré a la empresa, me volveré al sector privado. Ya tengo definido eso.

Sé que tengo ofertas en el gobierno de Santa Fe, inclusive en el gobierno nacional también. Pero no, no lo voy a hacer, porque entiendo la política de otra manera. Bueno, en el PRO no lo he visto así. En el PRO yo he visto muchos diputados —no todos—, los que tenían que renovar, de los 22 sobre los 37 que tenían que renovar, que tenían miedo. Entonces no opinaban, no decían nada, esperando que llueva para que crezcan las hojas.

Denuncian a la jueza Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones"

Y la verdad es que eso no iba a pasar. De hecho, un día vino Mauricio Macri, en septiembre del año pasado, al bloque, y una diputada —recuerdo, de Chaco— le pregunta por el tema estratégico-político de cara a las renovaciones, y él le dijo que eso no interesaba. Entonces, obviamente, cada uno empezó a hacer su juego, y cada uno empezó a sobrevivir como podía.

CM: Y entonces, en ese sentido, ¿usted bajo qué bandera va a competir ahora, camino a las próximas elecciones?

Nosotros vamos a tener una bandera propia, como lo hicimos en el 2021, liberal. Vamos a tener un pensamiento relacionado al desarrollo productivo y a la seguridad. Básicamente, los dos grandes temas de la provincia de Santa Fe.

Defendiendo principalmente la agroindustria, el polo de crushing de soja más importante que tenemos en el planeta, que está al norte de la ciudad de Rosario, y las cuestiones de seguridad, que hemos demostrado que con articulación, tanto con el gobierno de Santa Fe como con el gobierno nacional, se pueden mejorar.

Estamos hablando de que Rosario era el distrito más violento de la República Argentina, con un homicidio diario, y logramos solucionarlo, o por lo menos momentáneamente. Bueno, hay que continuar y hay que profundizar esa agenda. Ese es nuestro esquema de trabajo, y ese va a ser, básicamente, nuestro lema para trabajar en las elecciones.

MC