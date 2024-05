Docentes de Misiones denuncian que el Gobierno provincial tienen una "aduana paralela"

La docente Mónica Gurina, sostuvo que el ex gobernador, Carlos Rovira, es quien conduce verdaderamente el gobierno de Misiones y que, por estas horas, está armando una repudio en la Legislatura. "En la casa del pueblo se va a hacer un repudio al pueblo", resumió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, en medio del conflicto por la recomposición salarial, afirmó que "nadie sabe dónde se invierten los fondos de la aduana paralela del Gobierno de Misiones".

Mónica Gurina es dirigente docente de la Secretaría General de la CTA Autónoma de Misiones.

¿Nos podría hacer un balance de cómo está la situación del conflicto entre los estatales y el Gobierno provincial?

Hoy amaneció otro día muy frío en Misiones, con mucho viento, y estamos hablando de una Misiones que suele ser cálida, pero que ahora arde, porque los pilares de aquellos que somos el Estado en Misiones, los que te atienden en los centros de salud, el que te enseña y el que te cuida, estamos hoy en la calle reclamando salarios dignos.

Esta instancia en la que estamos hace que el Estado provincial, que debiera ser quien encuentre un canal para solucionar el conflicto, no solamente no salga, sino que además agravie a muchos de los compañeros y compañeras dirigentes. Ahora están pensando en hacer una marcha que apoye al Gobierno en detrimento de los trabajadores. Están también armando en la Cámara de Diputados, donde está Carlos Rovira, que es el que conduce el Gobierno de la provincia de Misiones, un repudio. Es decir, en la casa del pueblo se va a hacer un repudio al pueblo. Así de grave está Misiones hoy.

Usted dijo que la coparticipación de la provincia había subido y no así los salarios. ¿Esto marcaría que es un problema provincial y no nacional? Llama la atención, porque la coparticipación es automática, es un proporcional sobre el total de la recaudación de determinados impuestos.

Porque cuando yo decía esto planteaba el interanual de mayo a mayo.

O sea, usted está hablando sin actualizar, en términos absolutos, pesos con pesos. En ese caso, a todo el mundo le aumentó mayo contra mayo, pero con una inflación del 230%, recibir lo mismo es recibir la tercera parte implica que no aumentó nada.

Claro, pero los trabajadores sí que perdimos. Porque, mientras la inflación se fue a 288% de mayo a mayo, nosotros tuvimos un aumento del 150%. Lo que digo es que el año pasado hicimos 70 días de paro en el 2023, y desde agosto a octubre, la firma de los acuerdos de los "amigos de la renovación" fueron a la baja. Hoy tuvimos que sufrir que en la etapa de noviembre-diciembre-enero, no hubo ningún aumento de ninguna índole. Ustedes saben lo que pasó en ese tiempo, no solamente con la devaluación, sino con la tremenda inflación que tuvimos.

En ese contexto, el gobierno de la provincia de Misiones nos dio un aumento en febrero de 14%. Si usted mira los registros de la Renovación, dice que el aumento fue del 22%. Sin embargo, parte de eso son actualizaciones de pasajes, ya que el pasaje urbano que desbordó, en cuanto al puesto de combustible.

En abril, nos dan 10%. Y ahora nos quieren contar que nos van a dar de acuerdo a la inflación. ¿Quién nos da lo que perdimos en este tiempo? Ese es el problema, y por eso en la calle está la salud, la educación y la seguridad. ¿Cómo recuperamos lo que perdimos si hoy vos ves que lo que hay en Misiones es pura y exclusivamente para el poder?

Acá la Renovación tiene una aduana paralela, que los fondos de esa aduana paralela nadie sabe dónde se invierten. La Renovación ha generado una estrategia para sacar fuera del control el dinero del presupuesto provincial. Generó fundaciones, por ejemplo, Fundación Parque de la Salud, Fundación Centro del Conocimiento, entre otras.

¿Para qué sirve esto? Para que el Estado no pueda monitorear de qué manera se gasta el dinero de una fundación que termina siendo una sociedad anónima, más o menos con esas características. En ese contexto, los millones que van a esos espacios, no se pueden contar porque uno no los comprende, es tan poco lo que cobrás que la cifra no te entra en la cabeza.

Pero lo que sí sabemos es que el Estado cada vez hace más circo, más aportes para afuera sin control. Y después estamos nosotros, los estatales, los que somos el Estado realmente. Porque acá el gobernador no es el Estado, el Estado soy yo que soy la maestra que da clases y representa a la Escuela Pública de Misiones, el médico que te cura en el SAMIC, el policía o el guardaparques que cuida nuestras reservas. Ese es el Estado en el lugar y esos somos indigentes y pobres.

