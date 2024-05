Martín Arjol: "En Misiones tenemos la luz más cara de la Argentina"

Martín Arjol aseguró que el Gobierno nacional no tiene "nada que ver" con lo que está ocurriendo en Misiones, aunque no descarta un "efecto contagio", ya que las particularidades de la provincia se enmarcan en una crisis más general por la recesión y la inflación. “Necesitamos que el Gobierno provincial escuche y trabaje la recomposición salarial, la gente está pidiendo pasar la línea de la pobreza, esta es la realidad de los sueldos de la provincia de Misiones”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Arjol es diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Misiones. Previamente, fue miembro del jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Misiones, candidato a gobernador de su provincia el año pasado, y concejal de la ciudad capital, Posadas.

Arjol es uno de los diputados que se pronunció a favor de las manifestaciones que encabezaron los trabajadores públicos de Misiones. “No son delincuentes, son trabajadores que están luchando por un salario digno”, sostuvo.

¿Por qué este conflicto se dió en Misiones?

La realidad es que aquí hay un conflicto salarial, no es nada más que eso, que se viene dando en virtud de un retraso, yo diría que ya más de un año de retraso salarial, y obviamente es una situación que va en escalada, que comenzó con los docentes primero, luego la visibilidad que la suma la participación de las fuerzas de seguridad, y se ha replicado a todos los espacios administrativos de la provincia.

Pero particularmente, la consecuencia es la falta de diálogo, la ausencia de los funcionarios públicos, del Gobernador, de los ministros en el contacto directo con el conflicto. Yo creo que si el Gobernador hubiera convocado a una mesa de diálogo no hubiéramos llegado a esta situación crítica que atraviesa la provincia.

También hay que remarcar que lo que se ve en las imágenes no son policías activos, son policías retirados y familiares. Obviamente, algunos cuando no están en actividad van a las protestas. La verdad es que hay una situación de falta de escucha activa del Gobierno, y otra situación es la dificultad que atraviesa todo el país, de la cual la provincia de Misiones no escapa, y no fue tomada en cuenta. La realidad de la Argentina no fue tomada en cuenta por la provincia de Misiones, no fue tomada en cuenta el incremento en la masa salarial, tampoco en los servicios. Cuando se habla de la remuneración, también se tienen que analizar cuales son los gastos que tiene cada misionero en su provincia.

Cuando ves una maestra de grado que a mayo no llegaría a los 400 mil pesos, que hoy gana un poco más de 250 mil pesos, tiene una familia compuesta por cuatro personas, paga una luz que supera los 100 mil pesos. Nosotros tenemos la luz más cara de la Argentina, tenemos una empresa que está en el top de las empresas que más le deben a CAMMESA.

Yo tengo un informe de hace un año y medio atrás en donde se debe más de 30 mil millones y están Edesur, Edenor y E.M.S.A, o sea hace más de 40 meses E.M.S.A no pagaba la luz, y sin embargo le cobra a los misioneros.

Esto repercute en que ese costo se traslada al costo de la luz, podes ir al costo de la garrafa. En definitiva, terminan afectando enormemente, y cuando uno compara estos montos, la luz, la garrafa de diez kilos que dura dos semanas y vale más de 15 mil pesos, con los gastos que tenes en el país central, hay una diferencia enorme que repercute, porque no alcanza. Los salarios de 250 mil pesos son insuficientes, porque son salarios de indigencia. El docente que tiene doble turno, que son muy pocos, no llega al índice de pobreza.

Esta es la realidad que atraviesa el sector público de la provincia de Misiones, y que es fruto de la falta de diálogo, lo que nos llevó a la situación del día de hoy.

¿Cuál fue tu voto en Diputados de la Ley Bases?

Nosotros hemos acompañado la Ley Bases, entendiendo que establece herramientas que son importantes en materia laboral. Yo creo que el Gobierno va por un rumbo acertado en la reducción del gasto, pero falta una segunda pata que es importante para lograr, no sólo la estabilidad, sino también el equilibrio fiscal, que es reactivar la economía.

Creo que muchas cuestiones que tiene la Ley Bases apuntan a esta segunda pata que tiene que ver con lograr el equilibrio fiscal, que es mover el aparato productivo que hoy está faltando en la Argentina.

Así que hemos acompañado, y si vuelve como dicen, volveremos a acompañar.

Alejandro Gomel: ¿La responsabilidad de lo que sucede en Misiones es del Gobierno provincial o de Nación? ¿Hay un porcentaje de cada uno?

La responsabilidad es de materia salarial, y es del gobierno provincial. Ellos tienen que acordar salarios acordes a un salario digno. Se llegó a esta situación ante la falta de diálogo y la prepotencia.

Nosotros, que vivimos en la provincia de Misiones, tenemos un régimen feudal. Hace 24 años estamos gobernados por la misma persona, puede cambiar el gobernador, pero quien gobierna es Carlos Eduardo Rovira. Tenemos Ley de Lemas. Dos provincias nada más sostienen la Ley de Lemas todavía, que son Formosa y Misiones, y eso hace que haya una prepotencia y una falta de diálogo evidente, que desemboca en esta situación. Es un conflicto provincial.

Obviamente que se da en un marco de una escalada inflacionaria que hemos tenido, no solo en los últimos cuatro meses, sino un poco más, y que la recomposición que se fue dando, que es cierto que se fueron dando recomposiciones salariales que nunca alcanzaron ese piso inflacionario. Por lo tanto, vos venís acumulando un retraso que hace que vayas quedando por debajo de la línea de indigencia en algunos casos, y por debajo de la línea de pobreza en los sueldos de la administración pública. Claramente es una cuestión salarial y provincial.

AG: Entonces, es algo que se va a encapsular en la provincia, ¿no? Porque hay mucha especulación en que esto genere un efecto contagio, por ejemplo en Corrientes, o que haya conflicto en otras provincias...

Eso yo no lo puedo confirmar o negar. Evidentemente hay una situación de dificultad que atraviesa la Argentina, eso lo vivimos todos. También hay un parate en la actividad económica, que a mí me parece lo más preocupante, por eso digo que el camino del equilibrio fiscal y la reducción de gastos. Si quiere mantenerse en el tiempo y quiere ser exitoso en el transitar de la Argentina que tiene que salir adelante, tiene que ser con la reactivación del aparato productivo, con la generación de empleo, sino eso no es sustentable.

No solo económicamente, sino particularmente social, que es lo que estamos viendo. Quizás la provincia de Misiones sea el disparador, pero también hay una realidad que hay algunas provincias que no están en esta situación, están pagando hoy, ¿Por qué no se produjo antes en otras provincias?

Este es el planteo, seguramente hay una incidencia del efecto económico que estamos viviendo a nivel nacional, pero acá hay una cuestión provincial de necesidad de diálogo que desembocó una prepotencia del Gobierno provincial.

De hecho, si vos ves las declaraciones del ministro de Seguridad de hace unos días atrás, hizo referencia al aumento que hicieron, no fueron claros en qué consistía ese aumento, y dijo que iban a dejar de potabilizar agua. Está la grabación de esa aberración, van a pagarle a los maestros un poco más y van a dejar de potabilizar agua.

Esta es la situación de una provincia en donde se desconocen los números, se desconoce la realidad, y un ministro, alegremente, dice que va a haber una recomposición salarial dejando de potabilizar el agua.

Yo no creo que se desvíe el foco en creer que esto es responsabilidad del Gobierno Nacional. Acá hay una responsabilidad del Gobierno provincial. Sabes que a partir de esto se configuró un comité de crisis por parte del Gobierno nacional.

AG: Para mandar gendarmes lo configuró...

Pero no es necesario un comité de crisis, es necesario un comité de diálogo, y tiene que ser entre la provincia y los empleados públicos que están reclamando. Lo repito, si vas a la comisaría o vas al comando radioeléctrico, están funcionando con total normalidad.

Hay otras provincias, como la provincia de Buenos Aires o la provincia de Santa Fé, que necesitan de esas fuerzas federales, nosotros necesitamos que el Gobierno escuche y trabaje la recomposición salarial para un salario digno. La gente está pidiendo pasar la línea de la pobreza y de la indigencia, esta es la realidad de los sueldos de la provincia de Misiones.

Entiendo que en este contexto de dificultad nacional pueda mezclarse la cuestión, pero acá hay un problema provincial de escucha del Gobierno, que se soluciona generando espacios de diálogo. De hecho, nosotros tuvimos en el año 2012 un conflicto muy similar, y no estaba Milei en el gobierno. Hay que enfocar en la necesidad de diálogo.

