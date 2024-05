Ministro de Educación de Misiones: "Que lleguen fondos de Nación es fundamental para sostener la política educativa"

Ramiro Aranda aseguró que Misiones dio tres aumentos a los docentes en lo que va del año y que sostuvo el sueldo cuando Nación dio de baja el Fondo Nacional de Incentivo Docente. “Los salarios no están yendo fuera de la consonancia del resto de los salarios del país”, afirmó. Además, explicó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que el sistema de coparticipación no favorece a su provincia: “Estamos entre las primeras 10 provincias que aportan, pero una de las menos favorecidas en la redistribución”

Ramiro Aranda es el ministro de Educación, Ciencias y Tecnología de la provincia de Misiones. También es profesor de Ciencias Políticas, licenciado en Ciencias Sociales y especialista en estudios sociales contemporáneos y su didáctica. Además, fue referente desarrollo curricular por la Dirección de Educación Superior de Misiones.

¿Por qué cree que la crisis afectó primero a la provincia de Misiones?

Nosotros tenemos una mesa de diálogo permanente con los gremios docentes y el aumento que estamos dando ya estaba estipulado. Siempre estuvo la negociación, pero hay un sector que desde hace tiempo tiene reclamos. Estamos viviendo un contexto particular hoy tenemos que hacer frente con recursos provinciales. El aumento del combustible no es algo que haya determinado la provincia, por ejemplo, pero igual tenemos que hacerle frente, es parte de la política de los gobiernos provinciales. Muchos de los fondos para las obras públicas ya no están y es muy difícil para Misiones y para todo el país.

Escuchamos a algunos docentes decir que sus salarios eran más bajos que los de los docentes de Formosa y otras provincias vecinas.

Nosotros siempre informamos el salario al que llamamos "cargo testigo de maestra" que es el cargo sin antigüedad. En Misiones y en San Luis, este cargo se paga por 4 horas y en las otras provincias se paga por 5, por eso a veces es injusta la comparación. Hay que ver la carga horaria.

Actualmente, llevamos el cargo de maestra de grado sin antigüedad a 400.000 en un turno de 4 horas. Yo vengo de la docencia y está claro que el docente no trabaja 4 horas porque, en realidad, está todo el tiempo trabajando y pensando sus clases, pero el salario testigo se paga por 4 horas. En el caso del nivel secundario, se pueden tener 42 horas y elevamos ese sueldo a $973.010 y con 5 años de antiguedad pasa al $1.020.000. En las horas superiores que es el nivel donde mejor se paga, 30 horas superiores se pagan $893.719. Las comparaciones son odiosas, pero con los recursos provinciales, se trata de un salto importante. Es el tercer aumento que dimos en el año.

El primero aumento lo dimos en febrero, producto de las reuniones paritarias, en marzo mantuvimos el sueldo cuando Nación retiró el Fondo de Incentivo Docente, en abril dimos otro aumento y ahora está el tercero en mayo que, además, impacta en el aguinaldo del mes que viene. Nosotros le decimos a los sectores disconformes que los salarios no están yendo fuera de la consonancia del resto de los salarios del país. Hay que ser responsable y esperar que termine mayo para ver cómo culminan las negociaciones salariales en las otras provincias, pero es real que acá en Misiones se vivió una situación de pedir crédito para pagar gasto corriente y nosotros no podemos dinamitar los recursos limitados por una caída en la recaudación y la coparticipación. Tenemos que ser responsables, además de destinar el dinero para los salarios, también debemos hacerlo con la infraestructura para hospitales y muchas otras cosas.

Alejandro Gomel: ¿Qué puede pasar si Nación no aumenta los fondos para las provincias?

Hay que entender cómo funciona el país. Hoy los fondos nacionales llegan en menor medida y escuchamos a muchos decir que está bien y que las provincias se tienen que hacer cargo. El problema es que, con el esquema de coparticipación que tiene el país, en el cual estamos entre las primeras 10 provincias que aportan, pero una de las menos favorecidas en la redistribución. El esquema es muy injusto. La provincia genera fondos,pero después llegan muy pocos.

También quiero aclarar que somos una de las primeras provincias en anunciar la fecha de pago del aguinaldo. A veces uno ve que en otras provincias se atrasan con el pago de sueldos y acá se cobra uno de los últimos días del mes, ya está anunciado el pago del aguinaldo, sino también del FOPID. Intentamos dar tranquilidad, entendemos que el reclamo es legítimo, pero también es cierto que vivimos en democracia y hay determinados mecanismos democráticos que hay que respetar. Hay un sector que está siendo muy violento y no está bueno.

¿La provincia tiene plata o necesita una ayuda de Nación?

Este aumento que dimos es el que podemos dar. En la mesa de diálogo que tenemos abierta, siempre estamos atentos a la recaudación de la Provincia. Si llegan fondos nacionales será un aliciente, tenemos 25 obras de infraestructura de escuelas que se estuvieron financiando con fondos nacionales, hay un contrato con Nación y para que se terminen necesitamos que lleguen esos fondos.

Fernando Meaños: ¿Cree que las protestas que están ocurriendo en Misiones pueden replicarse en otras provincias?

Hay una cuestión que tiene que ver con el financiamiento a la educación y que está repercutiendo en todas las provincias. Todos estamos con negociaciones salariales y el aumento que dimos no desentona con los aumentos y los pisos salariales a lo largo del país. La complejidad la estamos viviendo todos, todos queremos que los trabajadores ganen más, pero también queremos que no impacte en la inflación.

En Misiones tenemos un pequeño porcentaje de conexión de límites con la Argentina, el gran porcentaje de los límites son con Paraguay y Brasil . Hace pocos meses, todos venían de nuestros países vecinos a comprar en Misiones, teníamos una alta recaudación , pero ahora esto se dio vuelta, la población de Misiones es la que cruza a comprar y esto hace que se recaude menos.

