Dora Barrancos, reconocida socióloga, opinó que no hubiera sido estratégico que Alberto Fernández renunciara antes a su candidatura. “Es obvio que parte del proceso inflacionario tiene, en parte, una explicación en la magnitud de la deuda heredada”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Acá en la producción quedamos obnubilados con la canción que elegimos para recibirte, “Si me quieres escribir”, un tema de la Guerra Civil Española, en versión de Mariana Rosell…

Muy emocionante. Recientemente tuve el enorme gusto de hacer el prólogo a un libro de alguien que fue mi alumno mucho tiempo atrás en Mar del Plata.

El libro era un diccionario de todo el voluntariado que fue a la Guerra Civil Española. Impactante, porque se recogen setenta nombres de mujeres argentinas.

Me impactó muchísimo. Algunos nombres son conocidos, como el de Fanny Edelman, que fue a las brigadas. Quienes pertenecían o adherían a los partidos comunistas iban a las brigadas internacionales.

Esta canción es de la brigada mixta, casi todas las brigadas eran mixtas, pero no deja de emocionarme. Y me deslumbró, en ese diccionario, encontrar que haya habido 70 argentinas en diferentes funciones, no todas en las brigadas.

Vimos tu foto con Leandro Santoro, Matías Lammens, Claudia Neira, Graciana Peñafort. ¿Cómo va a ser el FdT en la Ciudad?

Yo estoy de fuelle, doy aire a todo lo que pueda, a las buenas opciones. Este acuerdo es entre Leandro, Matías, Graciana y Claudia. Todos son compañeros y compañeras. Me pareció muy interesante la propuesta de algo más mancomunado.

Hay que dirimir, obvio, la figuración primera, segunda, pero lo importante era el propósito de unidad. Me invitaron a esa salida y fue muy bonito, porque aprovechamos para cabildear, para hacer pronósticos, identificar las adversidades que hay en la Ciudad, que es un área difícil.

De modo que, resumiendo, yo me voy a sumar a todas las iniciativas que signifiquen una salida, una renovación, una transformación de nuestra ciudad, que se ha convertido en una ciudad de cemento y hierro, olvidándose de funciones muy elementales, como la recuperación de tantísimas vidas precarias.

Hay una gran precarización de la vida en la ciudad, sobre todo en el eje sur, con algunos datos que contradicen lo que sabemos demográficamente.

Se advierte una ciudad muy maquillada, con mucho look, pero con una esencia sórdida, por fuera de satisfacer las necesidades fundamentales de tantísimas personas que están, sobre todo, en los márgenes.

Fuiste asesora de Alberto Fernández, ¿cómo viviste su discurso de renuncia a ir por su reelección?

Quiero decir algo que en el tránsito de mis círculos era muy sabido. Yo siempre supe que Alberto no iba a ir por un segundo mandato. Lo imaginaba hace meses, era una conjetura, aunque no lo había conversado con él.

Como decía el mexicano Carlos Monsiváis, esa gran figura: “cuando no tengo ideas tengo hipótesis”. Yo tenía conjeturas de que Alberto no iba a postularse.

Me parecía que, por otra parte, no podía ser interesante recomendarle que hiciera la defección antes de tiempo, hubiera sido muy poco estratégico. Nadie anuncia que no va a ser candidato a medio cruzar el río. Me conmovió su discurso, si no, no hubiera permanecido en este estatuto de asesoría.

En esta gobernanza hubo una suma de adversidades que pocas veces se ha visto en la historia. Como cuando España enfrenta a Inglaterra y Felipe II dice “no mandé a luchar contra la naturaleza”.

Hay una sumatoria de adversidades. La herencia brutal, crítica, inexorable de tanta deuda. Eso sigue siendo uno de los motores de la situación que tenemos presente. Yo no soy economista, pero es obvio que parte del proceso inflacionario tiene, en parte, una explicación en la magnitud de la deuda heredada y en cómo se administra.

No dudo que hay una poderosa correa impulsiva a la hiperinflación en orden a esa magnitud de deuda.

Volviendo a Alberto, él es una figura de mucha sensibilidad, sobre todo frente a algunas cuestiones. Todavía es muy temprano, pero creo que dentro de algún tiempo la Historia va a ser condescendiente con Alberto Fernández.

Si se observa la magnitud de la adversidad, se entenderá que, algunas cosas pudieron haberse hecho mejor, pero hay cosas que le pasaron a Alberto Fernández que ni Mandrake hubiera podido resolver.

