Economía: “No fue el desarme de las Lefis, el problema ya se vio en marzo”

“Siempre que hay situaciones de este nivel de crisis, uno trata de responsabilizar al otro”, planteó Ismael Bermúdez al analizar las tensiones dentro del Gobierno. Según explicó el economista, los dólares que ingresaron del FMI “no alcanzaron para dar seguridad cambiaria y bancaria”, y aun así la gente “los mandó al colchón o a las cajas de seguridad”. "La economía está creciendo al 0%” y el 5% que subraya el Gobierno “es solo un arrastre estadístico”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Ismael Bermúdez es periodista y licenciado en Economía. Escribe en la sección Economía y en el suplemento económico del diario Clarín desde hace décadas. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas en el posgrado Especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Buenos Aires. Fue colaborador de la revista Noticias entre 1994 y 1997. Recibió el premio Konex por su labor periodística en más de una oportunidad.

¿Qué te queda respecto a estas versiones que andan dando vuelta de que es el ministro de Economía el que dice en off, que el desarmado de las LEFI fue una mala idea del presidente Milei, y que él no tiene nada que ver, y que el error, la mala praxis económica, es del presidente y no del equipo económico? ¿Creés que hay un ruido ahí en Economía que, después de las elecciones, puede derivar no simplemente en un reseteo de política cambiaria, sino también de equipo económico?

Siempre que hay situaciones de este nivel de crisis, uno trata de responsabilizar al otro. En este caso, lo trascendido es que el ministro Caputo habría estado en desacuerdo con el presidente por el tratamiento a las Lefis, hacerlo inclusive en un periodo electoral. Estamos viendo el resultado, pero quiero señalar algo que me parece muy importante: la crisis actual solo en parte tiene que ver con las Lefis. Porque en marzo la Argentina estaba en una situación prácticamente de default. Recordemos que se estaban perdiendo, en el primer trimestre de este año, a razón de 200 o 300 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Se estaban saliendo de una manera muy fuerte, y fue necesario que ingresaran esos 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para que se calmara la situación.

Segundo tema: envalentonados por el ingreso de esos dólares, tomaron la decisión de liberar parcialmente el cepo ya en el mes de abril, y el resultado también ha sido negativo. Porque hubo compras de dólares y, lejos de que esa compra quedara en los bancos, una gran parte pasó directamente a las cajas de seguridad, al colchón o a algún otro lugar. Se tomó la decisión de que ARCA, exAFIP, no iba a preguntar si alguien depositaba dólares en el sistema bancario. Y en realidad, el objetivo era: “Saquen la plata del colchón y pónganla en el sistema financiero”. Lo que pasó fue que la gente compró a través del sistema financiero, pero no lo dejó allí, sino que lo mandó directamente al colchón o a las cajas de seguridad.

En ese panorama, donde inclusive los 12.000 millones del FMI no alcanzaban para dar seguridad cambiaria y bancaria, se tomaron préstamos con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, y aun así hubo que esperar un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para llegar a la situación actual. Situación que por la magnitud de los vencimientos de deuda en pesos, generaba un nivel de desconfianza tan elevado que las tasas de interés que tenía que pagar el gobierno pasaron totalmente todo límite. Estamos ahora arriba del 80% interanual. O sea, prácticamente triplicando o cuadruplicando la inflación esperada, de acuerdo al relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. Con un dólar que sigue presionando hacia arriba y donde el Banco Central tiene que intervenir para tratar de que no supere los 100 pesos, o sea, que no se aproxime tanto al tope de la banda cambiaria.

La mayoría de los economistas juntos lo que indican es que no esperan una devaluación después de las elecciones.

Vamos a ver. No es la primera vez que se equivocan.

Sucedió en 2017. Recuerdo que todas las consultoras pronosticaban un dólar de 20 pesos y una inflación del 20% para el año siguiente, 2018, y finalmente fue todo el doble: la inflación fue del 40.

Y en el 2001 pasó exactamente lo mismo. En el 2001 yo miraba muchísimo la cuenta “formación de activos externos” del Banco Central, que es el rubro por donde se van los dólares. Y ahora miro de nuevo ese rubro, y efectivamente las compras de dólares que se hacen por el tipo de cambio oficial permitido, desde el mes de abril, que es cuando se levanta el cepo, están nuevamente marcando que la gente compra dólares, y una parte muy importante, posiblemente el 70%, va directamente a atesoramiento, directamente al colchón. Es decir, no queda dentro del sistema financiero. Lo importante es que sale del sistema financiero, cuando Caputo pretendía lo contrario. Lo contrario, porque decía que eso iba a impulsar la actividad económica. La actividad económica está planchada.

El dato de actividad económica del INDEC, que llega al mes de junio, cuando uno lo compara contra diciembre de 2024, da que la actividad económica cayó 0,6%. Quiere decir que la economía está totalmente estancada. Por un tema de arrastre estadístico da que la economía crece al 5%, y creo que hasta el presidente subrayó: “La economía está creciendo al 5%.” No. La economía está creciendo al 0%, y es muy probable que, punta a punta, 2025 tengamos un porcentaje negativo. El problema tiene que ver con que, como se toma para decir ese 5% el promedio, entonces hay ahí un problema de arrastre estadístico. De ese 5%, cuatro corresponden prácticamente a un tema estadístico. Por eso hay que hacer el cálculo para ver cómo está el nivel de actividad. Bueno, comparar el mes que sea del año contra diciembre de 2024 para ver si estamos o no en una situación de expansión de la actividad, o estamos prácticamente estancados. Las cifras marcan que está estancada.

A ver: una cosa es tomar el promedio de los 12 meses de 2024 contra los 12 meses de 2025, que es lo que se hace. Y otra cosa es tomar diciembre de 2025 contra diciembre de 2024. Si vos tomás el promedio de los 12 meses de cada año, el crecimiento te da 5. Si tomás solamente el último mes del año contra el último mes del año anterior, ahí te daría 0. Lo que estaría demostrando es que el mayor crecimiento se dio a comienzo de año y a fin de año lo que hay es decrecimiento. Esto es lo que vos estás diciendo.

Sí, el mayor crecimiento se habría dado en el segundo semestre del 2024. Y a partir de allí quedó totalmente estancada la economía, y podríamos decir que quedó un arrastre para el primer trimestre de 2025. Arrastre estadístico, pero no real.