Iván Cachanosky: “Los argentinos prefieren todavía tener los dólares en el colchón antes que sacarlos”

En diálogo con Canal E, el economista Iván Cachanovsky aseguró que el Gobierno decidió "priorizar la desinflación, incluso a costa de frenar la actividad económica".

El dólar, la calma aparente y el control oficial

En un contexto de tensiones económicas, Cachanovsky advirtió que el dólar podría estabilizarse tras los sobresaltos de julio: “Ya no está tan lejos del techo de la banda, y si lo toca, el Gobierno va a intervenir”, sostuvo. Según el economista, la cercanía con los límites establecidos por la política monetaria y la fuerte demanda de dólares por parte del público condicionan la volatilidad del tipo de cambio.

También destacó el comportamiento del pequeño ahorrista: “Los argentinos prefieren todavía tener los dólares en el colchón antes que sacarlos”, afirmó. Esta demanda sostenida de divisas, sumada a la proximidad electoral, explicaría la calma relativa en el mercado cambiario.

La política del Banco Central también fue blanco de su análisis: “Si hay un vencimiento de pesos y no se logra el rollover, eso obliga a emitir”, advirtió, agregando que las recientes subas de encajes y tasas son mecanismos para absorber ese exceso de pesos. Sin embargo, reconoció sus efectos colaterales: “Todo eso termina afectando el nivel de actividad claramente”.

Inversores expectantes y riesgo político

Al ser consultado sobre las perspectivas del inversor frente al escenario electoral, Cachanovsky fue categórico: “Todavía no están preparados para hacer inversiones pesadas en Argentina”, dijo, explicando que los recuerdos de la gestión Macri aún pesan y generan desconfianza.

Sobre la figura presidencial, opinó: “No sé si todo el mundo está convencido de esta personalidad del presidente”, y agregó que el estilo confrontativo puede tener impacto en la dinámica legislativa: “Te puede hacer avanzar más lento en el Congreso”.

A pesar de prever un buen desempeño oficial en las elecciones, advirtió que el Gobierno no podrá imponer su agenda con facilidad: “Dadas las características iniciales del partido, no va a poder imponer agenda hasta al menos 2027”.

Al analizar la política monetaria actual, Cachanovsky fue crítico del manejo del desarme de las LEFI: “No fue prolijo, se le armó un lío monetario”, dijo, subrayando que eso obligó al Gobierno a utilizar herramientas que frenan la actividad económica. Y remató con una frase contundente: “Menos mal que no cerramos el Banco Central, porque si no ya estaríamos en default”.

