Edgardo Kueider: "No nos fuimos del oficialismo, sólo es una estrategia legislativa"

Edgardo Kueider afirma que no hubo una ruptura en el Senado: “estamos alineados al Frente de Todos, pero cada uno tiene su pertenencia política”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo vivió ayer todo lo que sucedió en el Senado?

Venimos trabajando con un grupo de senadores para discutir una agenda que priorice los intereses de nuestras provincias y, en esa línea, decidimos conformar un nuevo bloque que nos permita establecer estrategias legislativas para lograr impulsar algunos proyectos, como el que busca reducir el costo de la tarifa eléctrica. También queremos trabajar en cuestiones relacionadas al transporte y los combustibles, para eliminar algunas inequidades que existen en el país.

¿Le hace ruido que los hagan responsables de romper el bloque del Frente de Todos?

No fue una decisión en bloque. En ese momento todavía no estaba conformado, y nosotros hablábamos de forma individual planteando las problemáticas federales. Decidimos tomar una posición común para elaborar una estrategia legislativa que nos permita instalar estos temas. Así surgió la confirmación de este bloque que llamamos Unidad Federal, que no tiene que ver con romper ni desarmar nada, por lo que es no es necesario que haya una preocupación por parte del Frente de Todos. Nosotros no buscamos convertirnos en oposición.

Pero ahora van a tener que negociar aún más para que el Frente de Todos pueda tener quórum

Bueno, esa es la estrategia legislativa que estamos llevando a cabo. Eso está permitido, existe en el senado desde siempre.

En la forma que estábamos funcionando antes no estábamos obteniendo los resultados deseados. No pude sacar una ley de "zonas cálidas" que presenté hace dos años, y ya es el tercer verano que afecta a los argentinos. Tampoco tuve suerte para incluir a Entre Ríos en una resolución de la Secretaría de Energía que discriminaba a la provincia.

Nosotros estamos alineados al Frente de Todos, pero cada uno tiene su pertenencia política y no nos estamos metiendo en la interna nacional.

Alejandro Gomel (AG): ¿La decisión que tomó tiene respaldo del gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet?

No, la decisión es mía y lo eximo al gobernador porque entiendo que esto tiene un costo político de acuerdo a la interpretación que se le dé. Yo no creo que le estamos haciendo un juego a la oposición. Si logramos sacar las leyes que estamos buscando, vamos a beneficiar a los vecinos y a recuperar la institucionalidad del Senado.

AG: En algún momento se lo presentaba a usted como uno de los senadores más cercano a Alberto Fernández, ¿se siente defraudado por lo que hizo el presidente en este último tiempo?

No, al presidente le tocó asumir con un país complicado, endeudado y luego llegó la pandemia. Hubo situaciones muy complejas y la está piloteando como puede. En Entre Ríos recibimos mucho apoyo del gobierno nacional y no tenemos nada que reprochar en ese sentido.

Una pata más en la mesa de negociación

¿Usted se sigue considerando oficialista?

Nosotros conformamos un bloque legislativo y a partir de ahí tenemos autonomía de funcionamiento. Cuando sea el momento de tratar leyes, las vamos a discutir. Lo que consideremos que haya que incorporar, lo vamos a proponer. Luego llegará el momento de los consensos como pasó toda la vida en el Senado, el Frente de Todos está en permanente búsqueda de acuerdos con la oposición y no hay nada de malo en eso. Ahora va a haber un nuevo bloque y, por lo tanto, habrá una pata más en la mesa de negociación.

¿Algún dirigente trató de disuadir la decisión que habían tomado?

No, ninguno de nosotros recibió ningún llamado, a pesar de que la noticia ya se había filtrado algunas horas antes de que se oficializara. Evidentemente a nadie le interesa mucho o no hay tanta preocupación.

ADP FM