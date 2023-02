Eduardo Amadeo: "El próximo gobierno no puede ser tibio"

El economista, Eduardo Amadeo, aseguró que "Lo que hace Patricia Bullrich es escuchar y no solamente ir a las grandes capitales", y luego agregó que "también recorre pueblos pequeños que a veces no está en el mapa. La opinión sobre la cuestión ligada a Florencia Arietto y la diferenciación del kirchnerismo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Lo estamos llamando porque es cercano a Patricia Bullrich y queríamos conocer su opinión respecto de la decisión de que Hernán Lombardi sea jefe de campaña y se integre al equipo de ella. ¿Esto significa la confirmación de que Mauricio Macri apoya su candidatura?

Hernán es un amigo a quien queremos y respetamos mucho, es muy cercano a nosotros. Más allá de su cercanía con Mauricio, es una persona con la que tenemos una relación cotidiana y permanente.

No estoy seguro y quizás esté mal informado o me falta algo de que tenga esa designación formal. No lo he oído eso, más allá de que lo leí en alguna nota.

De igual forma, el título no es importante porque es cercano, trabaja mucho y nos acompañará en lo que venimos haciendo con Patricia que es recorrer las partes del país.

Arde la interna del PRO

¿Cómo ve la evolución de las encuestas y la competitividad en una eventual PASO entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? ¿Viene creciendo ella y a esta en algunas le da mejor que él?

Si. Viene creciendo sistemáticamente, un punto o un punto y medio. Esto es resultado de la cercanía.

Vemos una desesperanza y falta de futuro. Lo que hace Patricia Bullrich es escuchar y no solamente ir a las grandes capitales porque también recorre pueblos pequeños que a veces no está en el mapa.

Cuando ve errores de la actual gestión, ella no se queda callada. El próximo gobierno no puede ser tibio.

Su parecer al respecto de lo sucedido con Florencia Arietto

¿Impactó en algo los dichos de Florencia Arietto?

Fue muy triste.

Arietto es una persona que tiene una carrera política interesante desde el momento en el que estuvo independiente y peleó contra las barras, hasta luego que trabajó desde muy cerca con Patricia.

Me sorprendió porque el tema Santiago Maldonado tiene un valor simbólico enorme, es un momento de quiebre ante los que pretendieron utilizar los derechos humanos como una herramienta de politiquería.

Sabina Frederic: "Arietto es una persona que tiene poco compromiso con sus palabras"

Se llenaron la boca, la Plaza de Mayo y pretendían que sacrificáramos a los gendarmes porque sí y sin seguir el procedimiento que finalmente se hizo que fue la autopsia. Que ella salga ponerse del lado de los que estaban en esa posición fue realmente un grave error que ella lo pagará con la credibilidad de la gente.

Alejandro Gomel: ¿Afectó todo el afer Gerardo Milman a Patricia? ¿Cómo lo vivieron?

Cuando cualquiera de nosotros es objeto de alguna acusación en algún tema que exige nuestra exposición, tenemos que actuar instantáneamente. Esa es la gran diferencia que tenemos con el kirchnerismo que hace lo posible para ocultar los temas de todo tipo.

Cuando existe una sombra de dudas sobre su actuación, hay que tomar la posición acorde y es por eso que mientras todo se aclara Patricia le indicó que se quede en su casa ocupándose de los temas judiciales. Si todo se aclara, lo volveremos a abrazar como un compañero, pero tenemos que dar el ejemplo todos los días.

