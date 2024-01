Eduardo López: "La vacuna del Covid se va a asemejar a la de la gripe"

El pediatra e infectólogo, Eduardo López, aseguró que el Covid “no desapareció”. Además, se refirió al virus de la Encefalitis Equina del Oeste y remarcó que no cuenta con ningún tratamiento, pero que no parece que vaya a causar un “brote epidémico”. Por otro lado, mencionó que el dengue cuenta con una vacuna de origen japonés que se vende bajo receta médica, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo López es pediatra e infectólogo. Fue parte del equipo de profesionales que asesoró durante la pandemia del coronavirus al Estado argentino.

Me gustaría hacer un repaso del Covid y sus recomendaciones. ¿Es necesario vacunarse y repetir las dosis para evitar un incremento en el invierno?

Hay que seguir vacunándose, porque el Covid no desapareció, ni en Argentina ni en el mundo. En nuestro país se está dando lo que se llama “infecciones por goteo”, no hay brotes epidémicos, pero sí hay casos que se siguen sosteniendo a través del tiempo y cada tanto aparece un número aumentado. Hay que seguir vacunándose. Lo que uno pretende es que, en personas mayores a los 50 años, embarazadas o individuos con factores de riesgo, haya una vacunación de refuerzo cada 6 u 8 meses. Por otro lado, los niños, a partir de los 6 meses también pueden recibir dos dosis separadas por dos meses, mientras que en los individuos mayores de 18 años hasta los 50 años deberían recibir una dosis de refuerzo anual. Creo que lentamente la vacuna del Covid se va a asemejar a la de la gripe, es decir una vacuna por año, a excepción de aquellos de riesgo, mayores o embarazadas. Hay que seguir vacunándose.

Respecto al virus de la encefalitis, ¿puede multiplicarse?

Es un largo virus que se conoce por el mismo nombre, virus de la Encefalitis Equina del Oeste, que está predominando en Argentina en las zonas centro y noreste, que básicamente lo aportan en el virus en forma asintomática los pájaros pequeños, como los gorriones, para que luego el mosquito albifasciatus, que es el más frecuente, lo pique y pueda contagiar al caballo o eventualmente al hombre. Es un mosquito que tiene una característica de crecimiento totalmente distinta a la del dengue, aparece con las inundaciones en aquellos charcos de barro que se suelen hacer en el campo con las intensas lluvias. El hombre y el caballo son huéspedes accidentales. En el caballo da una enfermedad que se magnifica, porque empieza a tropezar o a caminar en círculos. Y en el hombre da un cuadro con un periodo de incubación alrededor de 4 a 7 días, comienza con fiebre, dolor de cabeza, molestia a la luz, que mientras se va agrandando puede dar un cuadro de encefalitis, una enfermedad que puede tener una mortalidad más alta en los niños que en los adultos. La encefalitis del oeste no tiene tratamiento, no hay vacuna para humanos, en el hombre el tratamiento es observación e internación para chequear la evolución.

¿Tenemos que preocuparnos o está bajo control?

Creo que, como es una enfermedad accidental y no crítica, no parece que vaya a causar un problema tan importante en el sentido de abundancia de casos o brote epidémico.

Respecto al dengue, ¿hay que vacunarse?

Hay una vacuna de origen japonés que se da en dos dosis a partir de los 4 años hasta cualquier edad, así está aprobada en nuestro Anmat. En otros países está aprobada de 4 a 60 años y en otros de 4 a 64 años. Es una vacuna que requiere dos dosis con tres meses de intervalo entre ambas dosis. Como es una vacuna de virus atenuado, que no se puede utilizar en mujeres embarazadas o en individuos con tratamiento de inmunosupresión, debe venderse bajo receta médica y tiene una eficacia global para el dengue de alrededor del 60%, y para las causas graves de dengue de alrededor del 80%, tiene mayor eficacia para el serotipo 1 y para el serotipo 2, que son los dos serotipos que están circulando con mayor frecuencia en Argentina.

