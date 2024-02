El docente y dirigente gremial, Eduardo López, aseguró que los 24 ministros de Educación del país reclamaron la parte de los salarios docentes que le corresponde al Gobierno Nacional. “El 10% está en la ley de presupuesto aprobada el año pasado, es decir que la plata la tiene, hay que ver a dónde la va a mandar”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo López es docente y secretario general adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)-CTERA Capital y de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: ¿Dónde estamos parados en cuanto al conflicto con la Ciudad de Buenos Aires y la Nación respecto a la educación?

Es la misma lucha. La educación es federal, está en el artículo 14 de la Constitución, el derecho de enseñar y aprender. Es federal porque se conjuga lo provincial con lo nacional, pero ahora faltan los fondos nacionales que el Gobierno nacional no está girando a las provincias.

El primer Fondo Nacional Incentivo Docente, que es plata que el Gobierno nacional manda a las provincias para garantizar la educación, fue en 1998, durante el menemismo. Era plata marcada y específica. Nación pagaba el 10% de los salarios docentes de las provincias, lo hicieron todos los gobiernos, inclusive el macrismo, y ahora no lo quiere pagar Milei. No es que no se la paga a Axel Kicillof o a Rogelio Frigerio, no se la paga a los docentes de la Argentina. Es una ley que Milei no cumple.

AG: Creo que en Córdoba lo cobran unos días después, primero el sueldo y luego el Fondo Incentivo…

Suele pasar, eso es un trámite administrativo. El 90% del componente salarial de los cordobeses lo paga Llaryora, y el 10% lo paga Javier Milei. Falta el que paga Milei en Córdoba y en todas las provincias. Los 24 ministros de Educación del país le pidieron la plata a Milei, inclusive Capital y Corrientes que son gobiernos del PRO. Esperemos que nos convoque, que cumplan con la ley y que envíen la plata, porque si no sería cobrar un 10% menos que el mes pasado, es una baja grande. De manera tal que posiblemente haya medidas de autodefensa, no podemos ser cómplices de una baja salarial. La baja salarial anterior fue en el gobierno de De la Rúa y había bajado el 13%. Acá nos bajaría el 10% y al igual que en el gobierno de De la Rúa, vamos a luchar.

AG: Hubo varias versiones sobre que finalmente se va a convocar a la paritaria, ¿hay alguna novedad?

Le consultamos al secretario Torrendell y dice que él quiere llamar pero que todavía no tiene la orden del Ministerio de Hacienda. No nos llegó nada.

Daniel Montoya: Lo más estructural sería que la Nación acceda a reponer este fondo de Incentivo Docente, y a la par de eso tenemos la inflación. Si uno toma los últimos dos meses tenemos del mes de enero un 20% de inflación y las consultoras privadas proyectan un 16% para febrero. En el caso del gremio, ¿están manejando algún número? ¿Cuál sería la postura a la hora de sentarse en una paritaria en cuanto a una cifra? Recuerdo siempre aquella frase que usaba Hugo Moyano sobre que la inflación con la que él se manejaba era la de la góndola de los supermercados. ¿Se estaría replicando una postura parecida por parte del gremio?

La inflación sería la del INDEC y con paritaria mensual, es decir que si la inflación se va a 20%, el aumento debe ser como mínimo del 20%. En eso somos bastantes objetivos.

Hubo conflicto con el ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires y fueron los meses en los que la inflación le ganó a la propuesta de aumento. Eso es número y evidencia, si es por abajo hay lucha más allá del Gobierno, y si es por arriba o igual se consulta a los compañeros. En general los compañeros docentes están de acuerdo en que no haya conflictos.

AG: ¿En qué punto está la negociación con el Gobierno porteño?

Justamente hoy hay asambleas, hubo una propuesta del gobierno de llevar el mínimo a 435 mil pesos, pero le falta el componente del 10%. La ministra de Educación de CABA firmó la nota de todos los ministros pidiendo ese 10%. Como todas las jurisdicciones, estamos a la espera de ese 10% que tiene que enviar Milei. El 10% está en la ley de presupuesto aprobada el año pasado, es decir que la plata la tiene, hay que ver a dónde la va a mandar.

Pero no es solo ese 10%, también está el tema de la construcción de escuelas, de la comida de los chicos. Yo acá tengo un informe donde, por ejemplo, dejan de mandar en comida para los comedores escolares de Chaco, de los que tanto le gustan hablar a los funcionarios, y son 1683 millones de pesos; para los de Tucumán dejan de mandar 3329 millones y 671 millones para Santa Cruz. Después, en cooperadoras escolares para CABA debe mandar 739 millones, el FONID lo tengo por provincia, que si no lo mandan son 9 mil millones menos para la Ciudad y 42 mil millones menos para la Provincia de Buenos Aires. Entonces, los chicos comen menos, las cooperadoras cobran menos, los maestros cobran menos y no hay computadoras. Están provincializando la Argentina, incumpliendo con el artículo 14 de la Constitución, la educación no es provincial como dice el Gobierno, es federal, por eso hay una ley de educación nacional.

AG: El Gobierno habla de declarar la educación como servicio esencial...

Lo mismo que hizo De la Rúa y la Justicia se lo bajo, porque la educación no es un servicio, sino un derecho. La Constitución declara a la educación como un derecho, que se diferencia de los servicios porque estos se compran y se pagan, el derecho no. Un servicio es un delivery, la luz que si no la pagás te la cortan, mientras que un derecho es algo que no te pueden quitar.

De la Rúa ya fue con este tema y la Justicia le dijo lo que yo estoy diciendo. Milei lo puso en la ley ómnibus y no salió, lo puso en el DNU y la Justicia le dijo a Milei que esa parte del DNU es inconstitucional. Estarán analizando sacar una resolución, lo intentaron con una ley, con un decreto, lo intentaron De la Rúa y no pudieron. La educación es un derecho y una obligación, no un servicio. Ni Sarmiento ni Roca dijeron que la educación es un servicio, solo lo piensa Milei.

