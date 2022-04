Eduardo Reina: "La Cámpora hoy, si no toma fuerza, es una fuerza en extinción"

Eduardo Reina, consultor especializado en Comunicación Institucional y Política, conversó en los estudios de Radio Perfil con Jorge Fontevecchia sobre la actualidad política del oficialismo, entre otros temas.

La vicepresidente se la agarra con los voceros, se la agarra con Juan Pablo Biondi y Gabriela Cerruti. ¿Ser la voz que sale a hablar por la vicepresidente tiene un costo grande?

En este caso, hay en la grieta -que tiene el gobierno y las expresiones de deseo que marca Rossi- porque la verdad dice: "bueno hay hechos que Rossi los marca con tal y todavía están por verse indudablemente". Son expresiones de deseo y ellos mismos deberían gobernar. Como hay esa incompatibilidad de gobernar, ellos son opositores y gobierno a la vez. Entonces, no pueden ejercer porque no tienen un plan y la interna se ve en estas pequeñas cosas. Hoy van por Gabriela Cerruti y mañana irán por el ministro de Economía y pasado irán con Matías Kulfas, van buscando los lugares posibles.

Cristina Fernández en términos directos, las dos veces que atacó a un funcionario con nombre y apellido fue a Juan Pablo Biondi y luego a Gabriela Cerruti. Hay algo en CFK que le molesta especialmente de los que hablan de ella. ¿La comunicación parece más importante que la política?

No hay voz en el gobierno que no hoy sea Cerruti, con los mismos errores que cualquier vocero. Tenemos una política de carrera que es vocera e, indudablemente, hay un momento donde se busca la fragilidad del poder en este caso de Alberto. Lo raro de todo esto es que viene medio apapachada por Verbitsky y él es un hombre escuchado en la casa de Cristina y compañía.

¿O sea necesita apapacheo? ¿Está tan frágil?

Desde el primer día no se si le pidió demasiados consejos, o tomó varios cafés, pero hubo encuentros donde se necesitaron poner en claro temas que ni sabemos cuales son, pero hubo charlas entre Verbitsky y Cerruti en su momento. Ahora, las internas de Casa de Gobierno dicen que las relaciones entre los pisos donde está Cerruti y los demás, está absolutamente rota.

¿Cuál es tu visión de cómo se resuelve está tensión que por ahora es comunicacional? Freud decía que lo que no se podía poner en palabras se ponía en actos, ¿será que esto que se pone tanto en palabras es una forma de desintoxicación para no llegar a la ruptura?

Hay una ruptura de hecho. Yo creo que esta fisura se va seguir profundizando, va a haber cambios de gabinete porque lo necesitan los dos. Lo que pasa que no se sientan a consensuar, Alberto no quiere ceder y Cristina le encantaría que la ceda entonces es un gran punto de disrupción que tiene los dos y Cristina va seguir porque su objetivo es la provincia de Buenos Aires. Ella tiene que jugar dentro de un año y medio o ser gobernadora, o ser senadora.

¿Vos también considerás que puede llegar a ser candidata a gobernadora?

Considero que debería ser senadora, pero está todo tan complejo. Ella va a pensar exclusivamente como la Cámpora o como el kirchnerismo y como está planteado. La Cámpora hoy, si no toma fuerza, es una fuerza en extinción. Máximo Kirchner es un pibe que no estaba con la play todo el día, estudió y después se vio que no era ni un genio, ni un estadista ni nada que se le parezca. Todos los hechos complicados los mandó a comunicar por alguien y nunca dio la cara. Me parece que hoy, el bastión de la provincia de Buenos Aires es muy importante.