La política implementada por la máxima entidad monetaria del país arremetió de modo agresivo con un profundo recorte en la tasa de referencia de interés desde la llegada al Gobierno de Javier Milei y su equipo. De hecho, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó una política de recorte extremo con consecutivas bajas que la llevaron en 5 meses del 100% al 50% TNA actual.

Con este escenario, con una estrategia de rebajas a la tasa de política monetaria, las entidades financieras se lanzaron a ofrecer préstamos al sector privado, bajo condiciones atractivas. Una reactivación por parte de la oferta, incluso con intereses convenientes por debajo de los niveles de inflación estimados.

No obstante, el repunte parece no llegar, o al menos la demanda todavía no muestra señales en ese camino, que muestren un cielo claro en el horizonte de la economía, según analistas de datos. “No se observa aún un despegue del financiamiento en pesos al sector privado a pesar de los esfuerzos que realiza el sector financiero por reemplazar las inversiones que antes se destinaban a abastecer al sector público", señaló contundente Guillermo Barbero, Socio de First Capital Group, a cargo del último relevamiento.

En ese sentido, el informe elaborado por la consultora privada reveló que en abril “el saldo total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó un nivel de $ 21,6 billones, representando una suba en los últimos 365 días de $ 12,5 billones, equivalente al 138,9% anual, valores que se encuentran por debajo de la inflación del período”.

A la vez que destacó el reporte que “considerándose los últimos doce meses y que todavía no se han dado a conocer los índices correspondientes al mes analizado” las estimaciones realizadas por analistas económicos que siguen la evolución de los precios, indican que “el índice correspondiente al mes de abril se encontraría alrededor del 9% y el acumulado en los últimos 12 meses se ubicaría en torno del 290%”.

En paralelo, remarcaron desde la consultora, que “durante el último mes, la variación ha sido de $ 1,5 billones lo cual representa un incremento del 7,6%, en valores nominales”, lo que implica que “también se colocaría por debajo del incremento de precios proyectado para este período”. En concreto, los resultados reflejan una caída significativa en términos reales tomando la comparación interanual para las distintas mediciones. Por ende, los resultados son negativos con excepción de algunos registros que demostraron un leve repunte y mejora en la comparación mensual.

La demanda con signos negativos

La demanda permanece expectante y en terreno negativo en las mediciones interanuales. Pero al avanzar en el análisis desagregado de cada uno de los segmentos de crédito, se ve un leve repunte individual. En ese marco, “la línea de préstamos personales aumentó en términos nominales un 13,6% mensual, el saldo aumento a $2.826.982 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 113%, contra los $1.327.076 millones al cierre del mismo mes del año anterior”.

En concreto, Barbero destacó la dinámica combinada que impulso el crecimiento de este tipo de préstamos: “Como se aprecia, los incrementos nominales indicados, están muy por debajo de la inflación del año, pero luego de varios meses, logran por fin superar claramente la línea de la inflación, arrojando un crecimiento en términos reales. La reducción de la tasa de interés liderada por el BCRA en los últimos meses, facilitó la ampliación de las líneas de crédito”

Y agregó: “Ante la expectativa de que la tasa pueda seguir bajando en el futuro cercano, las entidades financieras se encuentran más propensas a extender los plazos de financiamiento. Estos dos factores combinados, posibilitan un incremento de los capitales prestados a cada individuo”.

Financiamiento con plásticos y especulación

El relevamiento también, hizo el sondeo en las operaciones realizadas con el uso de plásticos. Desde la consultora destaca que las operaciones con tarjetas de crédito registraron un total de $7.214.875 millones, lo cual significa una suba de un 10,6% nominal respecto al cierre del mes pasado, y por encima de los valores de la inflación esperada para este período”. A la vez que remarcaron que “el crecimiento interanual, llegó al 176,8%, quedando por debajo de los niveles de la inflación estimada del año”, lo que también implica una caída en términos reales.

En esa línea, Barbero puntualizó: “Luego de varios meses por debajo de la inflación del mes, se observa un crecimiento real de la cartera financiada con plásticos durante el mes de abril. La baja de las tasas que se viene operando en los últimos meses tanto en el programa ‘Cuota Simple’ como en el resto de las financiaciones y la aparición de ofertas de cuotas sin interés en algunos artículos, están recuperado a este sector del consumo. Sin embargo, algunos compradores especulativos, pueden estar atrasando sus consumos a la espera de nuevas bajas en el interés y en los precios nominales de los artículos”.

La evolución de los créditos hipotecarios

Respecto del segmento de los créditos hipotecarios, el relevamiento destacó que “incluidos los ajustables por inflación/UVA, estos préstamos registraron en abril una baja del 0,2% con respecto al stock de $590.731 millones del mes anterior, acumulando un saldo total al cierre de $ 589.352 millones y una suba interanual del 47% todo en términos nominales”.

“El anuncio de nuevas líneas ajustables por UVA por parte de varias entidades del sector público y privado han generado gran expectativa en el público ante una percepción de que los precios de los inmuebles podrían estar relegados ante la inflación. Si bien el saldo de los préstamos se actualizará por un índice cercano al IPC, se entiende que las propiedades podrían crecer por encima del mismo, generando algunas oportunidades para los compradores que utilicen esta herramienta”, destacó el analista a cargo del informe.

Pronósticos coincidentes

Por su parte, la consultora LCG, también señala que “la demanda y la oferta de préstamos continuarán afectadas por la caída de la actividad y una inflación desacelerando, pero todavía elevada. Es por esto que no esperamos una gran expansión del crédito a lo largo del año". Es decir, que las consultoras coinciden en una lectura que no proyecta un crecimiento del crédito privado durante el 2024, pese a los leves repuntes registrados en las mediciones mensuales.

En ese contexto, los analistas proyectan que, con la actividad y economía en receso, y aun altos niveles de inflación, y pese a una agresiva política monetaria con tasas a la baja, la demanda de crédito se mantendrá adormecida este año.

Un punto a favor

Si bien el informe de la consultora First Capital Group indicó que el crédito privado no logra aun repuntar según lo esperado, existe una señal positiva que surge de los datos publicados por el Banco Central. En concreto, hacia finales de abril el financiamiento con destino al sector privado parece estar frenando su caída. Los datos muestran una baja del 0,1% para el cuarto mes de 2024, en comparación con los registros del mes anterior (marzo 2024).

En ese sentido, la consultora LCG señaló: "El crédito al consumo y los préstamos a empresas parecen haber alcanzado un piso luego de la profunda caída que vienen mostrando desde noviembre de 2023. Esto seguramente se deba a que el shock más fuerte de caída de la actividad está mermando, implicando una recuperación muy leve de la demanda, aunque se mantiene en niveles muy bajos", advirtieron en la consultora LCG.

