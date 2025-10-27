El difícil momento de un senador electo libertario en las elecciones: “Nos maniataron y amenazaron con un arma”

El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, fue víctima de un violento asalto en su casa de Neuquén que puso en riesgo su vida y la de su familia. A pocas horas de que comiencen las elecciones legislativas, fue golpeado y los delincuentes le gatillaron varias veces con un arma que no llegó a dispararse, y él contó: “Nos maniataron y amenazaron con un arma”, en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

El ingeniero agrónomo y diputado nacional por la provincia de Neuquén, Pablo Cervi, representante del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), promovió proyectos vinculados con las economías regionales, especialmente en el sector agropecuario, y se destacó como defensor de la autonomía provincial en la distribución de recursos nacionales. A fines recientes, fue candidato a senador por el espacio La Libertad Avanza, logrando una victoria significativa en la provincia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La verdad, fue un hecho traumático. Lo sufrimos en la víspera de la elección, el domingo a la noche, estando con mi familia. Ingresaron personas rompiendo la puerta con una herramienta similar a la que usan las fuerzas de seguridad. Nos redujeron y, en mi caso, me golpearon con la culata de una pistola y me apuntaron un par de veces a la cara, realizando movimientos extraños, incluso moviendo la corredera del arma. Realmente fue un hecho confuso.

Después, cuando se retiró esta gente —que nos robó algunas pertenencias— intentamos llamar al 101 y no funcionaba. Fue una situación confusa y preocupante, en un contexto donde estábamos toda la familia, junto con mis hermanos. Éramos once personas y nos redujeron y maniataron a todos. Realmente, situaciones como esta son muy preocupantes.

La verdad es que estamos esperando que la Justicia se pronuncie al respecto. Incluso hay versiones, incluyendo la del gobernador Rolando Ceferino Figueroa, que señalan que fue una situación confusa, y que el ataque no estaba dirigido específicamente contra mí. Por eso, calculo que si tienen esa información, podrían tener alguna pista. Esperamos que la investigación avance pronto, se pueda detener a los responsables y esclarecer los hechos. Creo que eso sería lo mejor para eliminar cualquier suspicacia, y también para confirmar que el fallo del 101 fue una casualidad, y no una liberación.

Resultado de las elecciones legislativas 2025: sorpresivo triunfo de La Libertad Avanza en todo el país con más del 40% de los votos

Esto pasó el día antes de una elección en la que ya íbamos bien en los números, y fui electo senador nacional. Logramos un hecho histórico en Neuquén: obtener dos diputados, doblando a la tercera fuerza. Desde Neuquén aportamos dos diputados y dos senadores. Creo que es un hecho para analizar y aclarar. Espero que la Justicia avance en detener a los responsables y, si realmente no estaba dirigido a mí, como se afirma, será porque tienen alguna pista.

MV / EM