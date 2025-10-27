Ziliotto: “Estamos dispuestos a dialogar, pero con políticas que contengan a todos”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (PJ), se mostró dispuesto “a dialogar, pero con políticas que contengan a todos”.

"Dispuestos a dialogar"

“Siempre vamos a estar dispuestos a dialogar, pero con políticas que contengan a todos”, porque “no se puede desarrollar un país con la gente afuera”, señaló el mandatario pampeano

Además consideró que la victoria de La Libertad Avanza en los comicios nacionales “fue producto de una fuerte polarización”, en la que la gente castigó “las ambigüedades, las tibiezas, las terceras posiciones”.

“Nosotros planteamos que se plebiscitaba el modelo nacional y que era necesario defender la Pampa y frenar el castigo que reciben todas las provincias argentinas, y tuvimos un respaldo a una posición histórica de defender lo nuestro”, afirmó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

Ziliotto pidió que “se revalorice nuevamente el rol del Congreso” para fortalecer “el federalismo” y que el llamado al diálogo con los gobernadores debe ser “una convocatoria amplia, no basada en el rechazo al que piensa distinto”.

“Escuche al Presidente decir que revaloriza el rol del Congreso, si es así esperemos estar a la altura del debate, porque si hay mayores recursos para las provincias significará una mayor inclusión para la gente”, remarcó.

Triunfo del PJ en La Pampa

“En La Pampa a pesar de esta fuerte ola libertaria seguimos poniendo al peronismo triunfante, y lo que más importa es haber recuperado una banca que perdimos en 2021”, detalló el mandatario.

“Colaboramos desde nuestra humildad electoral, pero desde nuestra fuerza ideológica, a sostener el número de legisladores que tenemos en la Cámara de Diputados de la Nación”, cerró Ziliotto.