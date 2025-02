Eleonora Gosman: "Las memecoin de Bolsonaro y Trump no desaparecieron como $LIBRA, que es una estafa"

La periodista Eleonora Gosman vinculó el lanzamiento de "Patriota Coin" por parte de Eduardo Bolsonaro con un patrón global de figuras políticas de derecha que promueven criptomonedas sin base real, fusionando ideologías políticas con especulación financiera. "Lo que decían los Bolsonaro es que los que están detrás de esta creación de la "Patriota Coin" son entusiastas de la tecnología y defensores de la libertad, y que la intención era promover la libertad e inclusión financiera de Brasil. Ahora, vean, lo mismo decían aquí", señaló la corresponsal al explicar el modus operandi de la estrategias utilizadas, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Eleonora Gosman es periodista y corresponsal de Perfil en Brasil.

¿Qué país es ese en el que, no sé si por la experiencia fallida de Libra en Argentina, el hijo de Bolsonaro avanza con otra moneda, "Patriota Coin", de tan poco respaldo? ¿Fue antes, simultáneo, o después? Contanos un poco más.

Fue simultáneo. Esto es lo curioso del caso. Prácticamente simultáneo, porque él empieza a propagandear esta moneda exactamente el 1° de febrero, o sea, pocos días antes de la propaganda hecha por Milei, y pocos días después de la formación o creación de la moneda de Trump, la Trump Coin. Ese es un dato interesante porque, en el caso de Trump, obviamente, esto fue hecho antes de que asumiera la presidencia el 17 de enero. Él asume la presidencia el 20 de enero, pero esta Bitcoin o, como quieran llamarlo, "meme coin" o como fuera, tiene una base financiera real y no ficticia como es el caso de Libra o el caso de "Patriota Coin".

Entonces, lo que tienen en común los tres casos es, primero, la práctica simultaneidad y, por otro lado, es el hecho de que instalan una estrategia basada en la influencia política, lo que no figura en el Bitcoin original, dado que las criptomonedas originales justamente eran apolíticas. O sea, no políticas. Esto es un dato también interesante. En el caso de "Patriota Coin" también es creada a mediados de enero, o sea, casi en simultáneo con lo de Bolsonaro. Y el 1° de febrero, Eduardo Bolsonaro publica un video muy entusiasta que promueve la moneda. Es lo que se llama en realidad una "meme coin", porque este es un activo que no tiene dueños reconocidos. No se sabe quiénes son los dueños, y no tiene tampoco una base financiera real. O sea, de hecho, se convierte en una suerte de ruleta.

A ver si entendemos bien, en los últimos días, hemos sido especialistas en palabras que desconocíamos. Entiendo que lo que hizo Donald Trump y la primera dama norteamericana, Melania, era claramente algo que no tenía ningún respaldo y que estaba explícito de esa manera, una forma de colaborar con la campaña. No se trataba de un elemento de especulación y para ganar dinero. Incluso creo que la promoción que hizo en su momento Don Trump terminaba con "diviértanse"...

Pero esa fue la primera, la segunda fue la Trump Coin, ¿sí? Y esa no es una "meme coin", por esto que estoy indicando, porque tiene una base financiera real, que es la base financiera que le pone el mismo. Es decir, ahí lo que tiene en común, el único punto en común con la "Patriota Coin" de Brasil y con la "Libra Coin" de Argentina, es que uno usa un elemento político para promoverla y un personaje político de gran trascendencia para promover la moneda. Pero ahí empieza y termina toda la similitud. Además, una también similitud es que todos ellos, tanto los Bolsonaro aquí como Milei en Argentina, como Trump, comparten una misma ideología, que es la de, de alguna manera, descentralización de la economía.

De modo que los estados dejen de ser centrales en el control y el manejo de los hechos económicos, de los datos económicos. Entonces, estas monedas surgen, las "meme coins" sobre todo, surgen con ese criterio. Fíjate qué hacen los Bolsonaro. O sea, los Bolsonaro hicieron exactamente lo mismo. Eduardo Bolsonaro, que es diputado, su padre, que fue expresidente, hicieron exactamente lo mismo que Milei. Lanzaron la moneda, no eran conocidos los dueños y, al rato del lanzamiento de la moneda y del entusiasmo detrás de ella, lo que hacen es que los creadores, retiran rápido el dinero, con lo cual dejan a miles de apostadores en el aire.

¿Por qué no se produjo el escándalo que se produjo en Argentina? ¿Es porque dejó menos damnificados, porque es Diputado?

Sí. Es cierto. Eduardo Bolsonaro es diputado, pero no es presidente de la Argentina. Eso, primero. Segundo, que la iniciativa no desapareció. Esta "meme moneda" no desapareció. No es el caso de la Libra, que duró horas. Vos todavía podés entrar y seguir operando, aunque la moneda actual, la "Patriota Coin", tiene un valor de menos de la mitad del que tuvo en su momento.

La diferencia es que, es una cosa que sea la mitad, y otra cosa es que sea el 1%, como es el caso de la "Argen-coin"...

...En este caso, es un poco menos de la mitad, no, no es el 1%.

Elizabeth Peger: Te interrumpo. Libra, sigue activa. Hasta ayer por lo menos seguía activa con pocas operaciones registradas, o sea, con un valor mínimo.

JF: O sea, está muerta, digamos, en términos claros.

Exacto, está muerta. Esa es la realidad. Ahora, hay un dato interesante de esto que yo te mencionaba. Escúchame, yo no pongo en tela de juicio que lo que hizo Miei es una estafa, por lo haya hecho, por la causa que lo haya hecho, es una estafa. Yo no lo pongo en tela de juicio eso. Pero sí trato de explicar qué significa esto dentro del contexto internacional, porque no es casual, vuelvo a decir, que Trump, Bolsonaro, la familia Bolsonaro, porque está Eduardo como cabeza, pero es la familia la que está por detrás, presidente incluido obviamente, y Milei en Argentina hayan acudido a este tipo de proceso o proyecto. Lo que decían los Bolsonaro es que los que están detrás de esta creación de la "Patriota Coin" son entusiastas de la tecnología y defensores de la libertad, y que la intención era promover la libertad e inclusión financiera de Brasil. Ahora, vean, lo mismo decían aquí.

El mismo argumento, la misma palabra, "entusiasta", promover la financiarización de aquellos sectores que no tienen carpetas como para ser objeto de crédito en los bancos. Exactamente lo mismo.

Eleonora, déjame preguntarte, Eduardo Bolsonaro va a ser candidato porque no va a poder ser su padre candidato. ¿Qué posibilidades tiene el bolsonarismo de volver al poder el año próximo, cuando haya elecciones?

Mirá, ayer a la noche, la Procuración General de la República, que es la instancia última antes de que pase al Supremo Tribunal de Brasil, de la Corte Suprema, envió la causa donde imputa claramente a Bolsonaro en el proyecto este que implicaba el asesinato de Lula, el asesinato de Alexander de Moraes, que entonces era el presidente del Tribunal Federal Electoral, e implicaba también el asesinato del Vicepresidente Geraldo Alckmin. Entonces, lo que dice la PGR, o sea, la Procuración General de la República, es que directamente Bolsonaro estuvo involucrado. ¿Por qué? Porque sabía bien cómo era este plan que se llamaba "Puñal Verde Amarelo". Casualmente el "Puñal Amarillo", que fue el color de ellos en lo que fue toda la campaña.

Digo esto porque esto pone un límite, obviamente. Pone un límite muy grande. Primero, no va a haber, como esperaba Bolsonaro, amnistía para él. Y los que aparecen como candidatos que podrían eventualmente competir con Lula en la parte que viene. O sea, en las futuras elecciones, que dicho sea de paso, faltan dos años para las elecciones, prácticamente dos años, falta todavía bastante. Pero quien aparece como un eventual o posible candidato de la extrema derecha, que no es de extrema derecha, en realidad es de derecha, un tipo extremadamente inteligente, es el actual gobernador de San Pablo.

¿Lo compararías con quién en Argentina? O sea, esa derecha no extrema. ¿Lo podrías comparar con Macri, lo podrías comparar con Pichetto, lo podrías comparar, no sé, con el peronismo cordobés? ¿Qué punto de traducción podríamos ayudarnos para entender qué significa?

Es muy difícil, primero, porque es un personaje.

¿Alguien como Scioli, por ejemplo?

Alguien como Scioli. Ahí está, le estás pegando justo, porque fíjate vos que este Tarcísio de Freitas estuvo en el gobierno de Dilma como funcionario. O sea, antes de ser gobernador, tuvo su experiencia como funcionario en un gobierno progresista. Pero él comulga con la extrema derecha ahora. O sea, él se ha vuelto bolsonarista. Ahora, ¿es bolsonarista? No cometería los mismos deslices o tonterías o, qué sé yo, llamarlas, que cometió Bolsonaro diciendo cosas que estaban fuera de todo lugar.

¿El vicepresidente de Lula, que también fue gobernador de San Pablo, también podría ser alguien considerado de centro-derecha?

Lo que pasa es que no hay que olvidar que cuando compitió con Bolsonaro, solo sacó el 6% de los votos a nivel nacional. O sea, que es muy difícil que él gane una campaña de este nivel como la que se aproxima. No es cualquier campaña. Sinceramente, no es cualquiera. Es una campaña muy difícil, donde Tarcísio es un hombre que puede realmente concurrir en buenas condiciones. Es más, hasta ahora está dando un empate con Lula, no con alguien de Lula, sino un empate con Lula.

Ahí está el problema también, porque Lula no tiene reemplazante. Tampoco es muy, muy complicado, es muy complicado el panorama en ese sentido. Así que, bueno, no sabemos qué es lo que puede pasar de aquí en adelante. Solo veo un escenario complicado, un escenario en el cual hay que ver cómo sale el gobierno parado. Puede no salir bien parado, puede salir bien parado. Pero bueno, hay que verlo.