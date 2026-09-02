“En Córdoba esperamos un millón de personas con la visita del Papa León”

La visita del Papa León XIV a Córdoba ya genera expectativas que exceden el plano estrictamente religioso. En esta entrevista de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, anticipa que la provincia se prepara para recibir más de un millón de personas y destaca el impacto cultural, turístico y social que tendrá la llegada del pontífice. El funcionario también pone el foco en el legado de Francisco y en la tradición jesuítica de Córdoba.

A lo largo del diálogo con Jorge Fontevecchia, Rodio explica cómo la provincia prepara museos, teatros, espacios culturales y sitios históricos para acompañar la visita, y compara el próximo acontecimiento con la llegada de Juan Pablo II. Además, aborda la posible dimensión política del viaje, las posiciones del arzobispo de Córdoba y la discusión sobre la justicia social, antes de repasar el papel de la cultura como motor económico y social y reivindicar a Córdoba como una provincia que busca mantenerse a la vanguardia.

Marcelo Rodio es político, magíster en políticas públicas, gestor cultural y emprendedor. Actualmente se desempeña como presidente de la Agencia Córdoba Cultura, liderada por Martín Llaryora, el gobierno de la provincia de Córdoba. Pertenece al espacio político del peronismo cordobés Hacemos Unidos por Córdoba y cuenta con un perfil enfocado fuertemente en la gestión pública y la articulación público-privada.

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Marcelo, ¿cómo hace Córdoba en estas épocas, saciadas para todas las actividades culturales, con un gobierno nacional que no las valora, con los teatros, por ejemplo, que son durante el verano en Córdoba, podríamos decir, el otro centro nacional del teatro? ¿Cómo hace todo el año? ¿Cómo hace para desarrollar la actividad cultural en Córdoba?

Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Decirte que creemos que la cultura es una inversión. Eso es lo que nos pide siempre el gobernador Llaryora y estamos trabajando. Y al creer eso y pensar eso, obviamente que hacemos las inversiones correspondientes para que todos los polos culturales que tenemos en la provincia de Córdoba puedan mostrarse, trabajar en conjunto, siempre, como decimos nosotros, la cordobesa, público-privada. Los privados son socios, partes fundamentales en este proceso y que podamos hacer esto: el polo audiovisual, los teatros en Córdoba, todo lo que tiene que ver con la agenda cultural, los teatros comunitarios, que son muy importantes. La cultura comunitaria, que es muy importante hoy en día, hace que ese contenedor social que hoy es la gestión cultural sea un tema muy, pero muy importante para el día a día de la provincia.

Tienen a Francisco visitando Córdoba. Podríamos decir que la provincia de Buenos Aires es casi AMBA, ¿no? Luján es casi AMBA. Podríamos decir el único lugar. ¿Qué va a pasar con un papa, con León XIV, con el recuerdo de Francisco, en espíritu? Yo dije, tienen a Francisco visitándolo, pero finalmente es el espíritu de Francisco en León XIV. ¿Cómo va a repercutir eso en Córdoba, que además tiene una historia jesuítica enorme?

Muy importante, muy importante. Claramente, bueno, es el trabajo que venimos haciendo. Es el legado de Francisco con la llegada de León. Primero, es un orgullo como cordobés que pase eso. Que podamos tener en nuestra provincia, en nuestra ciudad, a una persona tan, pero tan influyente, no solamente en lo que tiene que ver con el catolicismo, sino con el día a día de la vida de los seres humanos, es muy importante. El encuentro, fundamentalmente, es lo que queremos rescatar de ahí. Después, decirte, obviamente, que Córdoba es ese faro cultural, tenemos muchas cosas para ofrecer en la llegada, y vamos a tener abierto, como nos pide el gobernador siempre, todos los museos, los teatros, la cantata brocheriana. Acuérdate que en Córdoba tenemos nuestro Cura Brochero muy importante, la misa criolla, todo lo que vamos a hacer en el Teatro Libertador San Martín, en nuestros diferentes teatros, que son realmente importantes, y que tengamos los cordobeses la posibilidad de ser ese centro del país, el corazón de nuestro país, y que miles de visitantes puedan venir, no solamente en ese día que venga el Santo Pontífice, sino en días anteriores o posteriores, a que todo ese trabajo cultural se haga.

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¿Se está esperando una llegada de todas las provincias alrededor?

Sí, sí, por supuesto. Estamos esperando más de un millón de personas. Eso es lo que nosotros tenemos calculado que vamos a tener de visitantes, de turistas y de feligreses.

O sea, sería la mayor concentración de personas de fuera de Córdoba, dentro de Córdoba.

Así es, así es. Va a ser realmente muy importante. Después de mucho tiempo, la última llegada del Papa, te acordás, Juan Pablo II, que fue muy buena para nuestra provincia, que se hizo en FAdeA también, en un sector importante y grande, fue una mesa enorme.

En aquella, si no recuerdo mal, Juan Pablo II había visitado varias provincias.

Sí, sí, sí.

Acá es la única.

Es la única. Bueno, es lo que decimos recién nosotros, lo que te decía recién nosotros. Pensamos que la llegada del Papa va a ser muy importante para Córdoba. Orgullosos de que hayan elegido Córdoba como centro neurálgico del país, también para que tengamos diferentes visitantes de todas las provincias y Latinoamérica, porque seguramente vamos a tener gente de otros lugares. Y con la responsabilidad del caso de que Córdoba es elegida por sus rutas, por sus lugares, por su epicentro. Esa es la infraestructura que tiene nuestra provincia, por todo lo que invierte el gobierno de la provincia en ella. Así que, más que contentos, muy felices por la llegada y, bueno, ansiosos para esperar a toda la gente también.

Escucho al arzobispo de Córdoba muy crítico con el gobierno nacional. ¿Cómo imaginan que va a ser el discurso del Papa allí respecto a un tema crucial para la Iglesia y para él mismo en la elección incluso de su propio nombre, con la justicia social? ¿Imaginan que, más allá de que sea un viaje pastoral, va a tener resonancia política?

Miren, yo, eso sería muy ingenuo si no pensara que hay a veces algunas connotaciones políticas, pero nosotros estamos convencidos de que lo más importante es no mezclar las cuestiones políticas con las católicas o las venidas por la venida del Papa. Lo más importante, creo que tenemos que hacerlo como personas de fe, es pensar en que la venida del Papa León va a generar encuentro, va a generar muchos momentos de fe importantes. Una de las personas más influyentes del mundo. Que le tengamos en nuestra provincia es muy notorio para nosotros, es importante, pero fundamentalmente nos llena de orgullo. Así que concentradísimos en eso, en ese punto neurálgico fundamental, que es preparar nuestra provincia, nuestras ciudades para la venida y, obviamente, después todo lo demás será tiempo de análisis, de parte de los periodistas y de la gente.

¿Cómo fue? ¿Qué diferencia va a haber cuando el Papa visitó Juan Pablo II Córdoba y esta visita de León XIV? ¿Qué lugares diferentes? Pues estamos esperando un millón de personas. ¿La vez anterior fue así? Hacernos una comparación de aquello con esto.

La vez anterior fue menos gente, claramente, porque no tenemos el dato preciso, pero fue mucho menos porque claramente el mundo globalizado como hoy no existía, ¿no?, de la forma que existe hoy. Nosotros hoy sí preparamos nuestros teatros, nuestros museos, nuestros espacios culturales, las estancias jesuíticas que tenemos en Córdoba, todo lo que tiene que ver con la manzana jesuítica que tenemos en la ciudad de Córdoba capital, que es muy importante, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Todo eso, recordemos que ahí, en esa manzana jesuítica, vivió un tiempo el Papa Francisco, cuando todavía no era el Papa Francisco en aquella época. Así que ese legado histórico, cultural que tenemos en la provincia va a poder ser mostrado, va a poder ser visualizado por todos los sectores. Y en comparación, creo que en aquel momento el Papa Juan Pablo II, yo era muy chico, claramente, pero fundamentalmente por lo que hemos vivido y leído de la historia, venía por problemas que habíamos tenido en aquella época. Cerrar todo lo que tenía que ver con ese crudo momento de la Argentina después de la dictadura, lo que había sido después del conflicto con Chile. Yo creo que hoy viene fundamentalmente por un legado y un pedido y estoy convencido, personal, que el Papa Francisco quería venir a Argentina. Y en esa venida, convencidísimo, que quería venir nuestro obispo Rossi, que hizo mucho también en Córdoba para que venga a Córdoba el Papa León. Así que feliz por eso, muy feliz, pero realmente muy feliz, muy orgulloso como cordobés y muy orgulloso también por ser parte de la cultura de Córdoba. Córdoba, nosotros la vemos y trabajamos el día a día para que ese faro cultural que siempre fue Córdoba, Córdoba de las campanas, esa Córdoba universitaria, doctoral, siga siendo igual, pero fundamentalmente mostrándole al país, al mundo, que estamos convencidos de que la cultura es un contenedor social, es un sector muy importante de nuestro trabajo del día a día también, porque genera muchos puestos de trabajo la cultura y todo lo que tiene que ver con la sede de grandes eventos, que es Córdoba, pero fundamentalmente porque estamos convencidos de que eso atrae la economía naranja, que genera muchos dividendos para diferentes comercios y también mostrar al país y al mundo que Córdoba sigue siendo ese faro cultural que siempre fue.

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Vuelvo con el tema: tienen el obispo más crítico del gobierno nacional de la Argentina.

¿A vos te parece?

A mí me parece.

Sí, sí. Realmente yo no me había dado cuenta, no lo había visto de esa manera, pero...

Lo escuchaba, por ejemplo, hablar de que bajan los pobres y dijo textualmente: “Los pobres los llevan a la indigencia o los esconden en algún lado”.

Bueno, yo lo que vengo diciendo siempre, y lo que decimos siempre, tiene que haber un crecimiento de la economía en la Argentina. La macroeconomía está generando muchos problemas en diferentes lugares de la Argentina, pasa en todos lados, y siempre, como decimos nosotros en Córdoba, es con la gente adentro. Superávit fiscal tiene que existir. Córdoba hace mucho tiempo que tiene superávit fiscal y es importante que eso sea, pero con la gente adentro. Y eso, cuando hablamos de que con la gente adentro, es el trabajo para diferentes sectores, para los comerciantes. Muchos comercios en la provincia y en diferentes lugares de la Argentina están cerrando, están con muchísimos problemas, pero fundamentalmente porque hay un problema macroeconómico ahí que no termina de cerrarse. Entonces, yo creo que cuando se habla de justicia social y cuando, en este caso, lo que me repetías recién del obispo, creo que pasa sobre ese lugar.

Me encanta, quiero decirte que es un elogio al obispo, no es casual que esté allí el Papa, y creo que se van a llevar una sorpresa de índole política cuando lo tengan allí a León XIV.

¿Vos decís? (risas)

Yo creo.

Bueno, vamos a ver qué pasa. Uy, que en Córdoba es sede de grandes revoluciones también, ¿no? Siempre ha sido.

Córdoba anticipa.

Córdoba anticipa. Así es, así es. Y está bueno que eso pase, y que sigamos siendo esa Córdoba siempre que puja por ir primero, por ir adelante. Así que nos interesa, como cordobeses, los cordobeses somos así. No es que a veces se piensa que desde la política creemos que Córdoba es una isla, o por... No, por el contrario, que no pasa por ese lugar, sino que a los cordobeses nos gusta que nuestra provincia sea siempre puntera en todo.

Marcelo Rodio, muchas gracias, mucha suerte a Córdoba con la visita de León XIV, y también mucha suerte en todas las actividades culturales, en los festivales, lo que va a ser el verano, toda la actividad teatral, lo que están haciendo en cine. Felicitaciones.

Bueno, muchas gracias, gracias a vos, gracias a toda la programación. Córdoba, tierra en festivales prontamente: 400 festivales tiene la provincia, así que te esperamos un día de esos por allá.

Con mucho gusto.

LMM