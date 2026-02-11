Enrique Font: “En Santa Fe la policía se cuentapropizó, se fragmentó y se integró a las bandas criminales”

Enrique Font, abogado penalista y magíster en criminología, afirmó que en Santa Fe "la policía se cuentapropizó, se fragmentó y se integró a las bandas criminales” al analizar el conflicto policial en la provincia. El exsecretario de Seguridad Comunitaria provincial sostuvo que, aunque la protesta “se va a resolver”, la crisis expone la suba de la tasa de homicidios y los problemas estructurales de una fuerza de seguridad señalada por "bajos niveles de esclarecimiento" y "graves violaciones a los derechos humanos". “Es un cuadro complejo”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Enrique Font es un abogado penalista y magíster en criminología. Fue secretario de Seguridad Comunitaria, dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Se desempeña como profesor titular de la cátedra de Criminología y Control Social en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

El ministro de Seguridad de Santa Fe exigió a los policías que protestan que retomen el servicio “de inmediato”

En este momento hay un sirenazo en la ciudad de Rosario y, desde su perspectiva, ¿qué riesgo hay de que esto se convierta en algo parecido a lo que fue en su momento en Córdoba, con la huelga de la policía en la época de José Manuel De la Sota, que marcó un antes y un después en la relación de la provincia? En este caso, el Gobierno nacional se está comportando de manera diferente y está ayudando al Gobierno provincial. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a futuro dentro de Santa Fe?

Creo que en lo inmediato esta protesta se va a resolver. La pregunta es cuáles serán los costos políticos en un gobierno como es el del gobernador Maximiliano Pullaro, que hace política con temas de seguridad, con el tema de las cárceles. Es lo que llamamos una política de demagogia punitiva. Creo que se va a resolver. Hubo una conferencia de prensa hoy, hace un rato, del ministro de Seguridad de la provincia.

El tema es que Santa Fe tiene dos caras de una misma moneda. Tiene un problema de delito muy grave de los últimos 15 años. Ha resultado ser una anomalía, si uno lo piensa en términos de tasas de homicidio para ciudades comparables. En Argentina hoy están en cinco homicidios dolosos cada 100.000, y en Santa Fe están encima del 10. A pesar de que había una reducción en los primeros dos años de la gestión de Pullaro, el 2025 cerró con homicidios a la suba nuevamente, con un 27% más, si uno mira números absolutos, y con una tasa que sigue duplicando a la de ciudades comparables. En términos criminológicos, más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes es una tasa que se marca como una epidemia de la violencia. Es un componente no menor y a tener en cuenta.

La otra particularidad de Santa Fe, que conocen todos y todas las especialistas que han tenido contacto con la Policía de la provincia, está definida como una de las peores policías del país, ya sea por indicadores de esclarecimiento de homicidios, que es un dato puro, fácil de contrastar, y con gravísimas violaciones a los derechos humanos. De hecho, en el último informe del Comité contra la Tortura en la ONU se leyó un párrafo referido a la provincia de Santa Fe, y esto en un informe de un organismo de la ONU, en el que plantean temas a un Estado cuando un comité revisa el cumplimiento de los estándares internacionales y de las convenciones.

Es una policía que, en paralelo a un esquema que no es novedoso en la región ni lo es en la Argentina, de regular el delito, mantenerlo a niveles aceptables, recaudar esas actividades y hacer circular ese dinero hacia distintos sectores del Estado y por fuera, Santa Fe tuvo una particularidad, y es que se cuentapropizó. Al lado de ese esquema histórico de gobierno de gestión del delito, en Santa Fe la policía se cuentapropizó, se fragmentó y se integró a las bandas criminales. Esto se ha visto muy claro en alguna de las investigaciones que se realizaron y está integrado a las bases. Esos policías estuvieron en el Ministerio Público de la Acusación, dirigían las causas unos contra otros, no han recibido condenas significativas, y otros que han sido denunciados no han sido investigados.

Entonces, es un cuadro complejo y de un gobierno que depende mucho, para sostener su discurso de demagogia punitiva, de que esa policía le siga regulando, de una manera medianamente aceptable, el crimen en Rosario. Entonces, esos son dos componentes, del lado del delito y del lado del control del delito, han hecho crisis en esta protesta. La protesta se va a resolver. Ahora, es una pregunta abierta cómo continúa ese vínculo.

