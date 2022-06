Enrique Piñeyro y el avión de la polémica: "No alcanzo a ver una infracción aeronáutica"

Enrique Piñeyro es actor, director y productor de cine italiano nacionalizado argentino. Sin embargo, antes de dedicarse al ámbito artístico, desarrolló una carrera como piloto de transporte de línea aérea. En diálogo con Jorge Fontevecchia por Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) contó: "No digo que se esté actuando bien o mal, pero no entiendo qué se cuestiona".

¿Cuál es tu postura sobre este tema?

Quiero dividir el asunto en dos aspectos. El penal, del cual no tengo mucha idea, desconozco los delitos involucrados. Y de lo operacional aeronáutico no estoy entiendo bien la infracción que se le imputa. Ese avión llegó por un plan de vuelo, o sea que las autoridades dijeron que sí aterrice en algún momento. Vos no podes bajar en un lugar en el que no estas autorizado a hacerlo. Es decir que el Ministerio de Transporte es el que se ve involucrado, porque alguien autorizó este descenso. Y a los días de estar acá te cuestionan el número de pilotos, pero eso no es una infracción al igual que viajar liviano o vacío.

"El segundo avión venezolano vinculado con Irán no llegó a Buenos Aires y dejó más de 250 varados"

Si uno entiende bien, el problema es que no les vendieron combustibles

Pero eso no es algo del avión. No es una infracción del avión. No digo que alguien esté haciendo mal las cosas, pero no entiendo qué se le cuestiona. Lo único que me llamó la atención es el nombre, que es de una mujer y está escrito en una tipografía rarísima, pero no es algo que sea aeronáuticamente aceptable.

Si, como se argumenta desde el punto de vista de las informaciones gubernamentales, de que el problema es que, como Estados Unidos sanciona a las empresas que prestan apoyo a empresas como esta de Venezuela o Irán, entonces YPF no vendió combustible. Siendo así, resulta incomprensible que el avión haya querido venir porque no iba a poder salir sin combustible

Exacto. De todos modos, lo único raro que le vi, que me llamó la atención, insisto es el nombre. Nunca lo había visto.

Siguiendo el planteo de que con LASA viajan regularmente pasajeros a la Argentina. Y de hecho hubo otro avión venezolano que no pudo llegar a la Argentina y bajó en Bolivia porque presuponía que podía quedar confiscado, y ese iba con pasajeros que a su vez bien podía recoger argentinos de viaje a Venezuela y también se quedaron varados. ¿No resulta contradictorio que no se le puede vender a una empresa venezolana combustible en Argentina por las sanciones de Estados Unidos?

Totalmente. Por eso no entiendo bien qué está pasando, y si esto viene por el lado penal es un tema que me excede completamente. Se deberá hacer un sumario, pero la verdad es que no hay demasiada explicación. Pero el avión está hace tiempo, le hemos pasado por al lado y no ha habido algún problema. Hace una semana estaba ahí, y ahí quedó.

GA PAR