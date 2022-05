Ernesto Sanz, dirigente del radical, habló en Modo Fontevecchia tras la convención radical que tuvo lugar el viernes en La Plata y aseguró que irán a las PASO con un candidato propio: “Puede haber fórmulas integradas pero hay una gran definición por parte del radicalismo”. Escucha el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

¿Nos haría un balance de lo que fue pasar de Gualeguaychú a lo que pasó en La Plata?

- Es parte de una película porque no se podría ver como fotos aisladas. Gualeguaychú fue el comienzo de un proceso de recuperación de relevancia del radicalismo que al comienzo fue muy discutido, que incluso en el gobierno de Macri hubieron muchos debates sobre si el radicalismo debió haberse metido o no en Cambiemos en el 2015 o no. En esa época, para muchos yo era una suerte de entregador de la historia del radicalismo a Macri, pero yo nunca lo vi así. A 6 años después y sobre todo luego de la convención del viernes creo que el radicalismo ha vivido un proceso virtuoso desde Gualeguaychú hasta acá, que le ha ido generando más volumen territorial y político del que ha tenido antes. Lo de La Plata es la consecuencia porque muestra a un partido que sigue siendo respetuoso de su institucionalidad. Tenemos dos pilares que son la libertad y la igualdad. El mensaje del viernes fue hacia el sistema político que tiene que fortalecer sus instituciones para poder dar los debates.

Hoy Juntos por el Cambio vive momentos de alto voltaje, no tanto por el radicalismo sino por la interna del Pro. El mensaje ha sido unidad y cohesión interna para ir a buscar el voto. Y también hubo un mensaje para dentro de la coalición y es que no hay que no creemos que haya que cerrarle las puertas a nadie en la medida en que tengamos un programa que ordene esa convocatoria.

Tengo entendido también que hubo una suerte de pacto tácito de que usted iba a ser Jefe de Gabinete y que finalmente no lo fue y ahí fue el primer punto en el cual el Pro actuó no cordial con sus aliados. Luego le ofrecieron la Secretaría de Comercio y usted lo rechazó ¿Había una expectativa de que el radicalismo tenía que tener la jefatura de gabinete?

- No, para nada. Me ha costado mucho explicar aquella decisión mía porque fue estrictamente personal que no tenía nada que ver con la confirmación ni del gabinete, ni con cuestiones políticas. Nunca Macri le ofreció al radicalismo, ni a mí, la Jefatura de Gabinete. Sí es cierto que me ofreció el Ministerio de Justicia y yo le dije que me volvería a Mendoza porque quería recomponer mi vida personal y familiar.

Tenemos una convención de radical en la que simbólicamente se hizo presidente al hermano de quien hoy es el candidato radical con más intención de voto, que es Facundo Manes. ¿Cómo piensa que se tienen que resolver las PASO el próximo año?

- Haciendo un paralelismo, en el 2015, las PASO fueron una estrategia colectiva, no una elección para definir el candidato, que era Macri. No había posibilidad alguna de ganarle. Pero Macri no iba a llegar a ser presidente si Carrió y yo no íbamos a una elección que estratégicamente sumará la cantidad de votos necesarios para llegar al balotaje en la Argentina y que el balotaje era la única manera de ganarle al kirchnerismo y eso ocurrió. Ahora la situación es distinta. No hace falta ahora una estrategia colectiva para sumar votos. Juntos por el Cambio está lo suficientemente fortalecido como para tener votos propios. Las PASO ahora van a cumplir el rol de definir candidaturas. Esa definición de candidaturas está abierta. Cada sector tiene la libertad de plantear su candidato. Puede haber fórmulas integradas pero hay una gran definición por parte del radicalismo. Ya se sabe que en las PASO del año que viene habrá un candidato radical que será aquel que generan más expectativas y adhesiones.

Nuria Am: El otro día en este programa hablamos con Federico Storani que dijo que imaginaba al radicalismo con candidatos en todas las áreas, ya no necesitando a una alianza. ¿Cómo lo ve a esto?

- Entiendo que lo que dijo Fredy refiere a dentro de Juntos por el Cambio. Creo que es posible un candidato a presidente, a gobernador. Estaría marcando en la cancha lo que supone un protagonismo del radicalismo en todo el país. De hecho, el radicalismo siempre tuvo el volumen territorial en el interior del país como para presentar candidatos y ese fue el aporte que le hicimos a la coalición de Cambiemos desde el 2015 para acá. Ahora estamos teniendo relevancia en distritos donde antes no estábamos fuertes, como en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.