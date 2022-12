La actriz Esmeralda Mitre se escandalizó por las filtraciones de chats entre una parte del sector judicial y representantes del grupo Clarín. “Algunos empresarios manejan a los jueces como empleados”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Además, se mostró interesada en ser candidata para las próximas elecciones por el oficialismo.

¿Vas a ser candidata por el Frente de Todos?

Todavía lo estoy pensando, es un compromiso muy grande. Podría ser que sí, hay un 50% de probabilidades. Estoy pensando seriamente en ser candidata por el kirchnerismo.

¿De qué depende tu candidatura?

Me han hecho ofertas antes, varias veces, y pero dije que no. Siempre quise ser política, cuento con esa vocación. Hoy tengo 40 años y me siento una mujer más sólida como para poder encarar algo así.

¿En qué cargo sería?

Sería legisladora por la Ciudad o diputada nacional. El ofrecimiento es certero y muy contundente. Estoy más cerca de decidirme por el sí que por el no. Siempre tuve muchas ganas de participar. Creo que la única nobleza que existe en la Argentina es “la noble igualdad”, como dice el Himno.

Todos nacemos iguales como personas, pero con desiguales oportunidades. No es lo mismo ser hijo de ricos que nacer en un hogar pobre. La igualdad de todos los seres humanos es una idea, o una aspiración, pero también un objetivo.

Nos tenemos que unir, se tiene que terminar la grieta. Hay que tener políticas para que haya igualdad de oportunidades. Eso me parece que es lo más importante. Establecer una igualdad en la que cada uno de los participantes reciban la misma cantidad de los bienes que pueden distribuirse.

Te reuniste con Carmela Moreau, la hija de Leopoldo Moreau y hermana de la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo fue tu acercamiento progresivo al Frente de Todos?

A mi me convocó quien está armando todo, que es Daniel Llermanos. Hablé con Carmela y también con Leopoldo. Me considero una persona liberal y vengo de una familia radical, por parte de mi madre, y de una tradición liberal conservadora por parte de mi padre.

¿Te identificás políticamente más con tu madre que con tu padre?

Me identifico con una mezcla de los dos. El liberalismo me parece que es muy importante y siempre me identifiqué con los radicales, pero creo que hoy hay que darle una vuelta de tuerca.

¿Qué consecuencia creés que tendría que una de sus accionistas sea al mismo tiempo candidata de un partido político? ¿Te obligaría a tomar distancia en el directorio que vos representás con casi el 25% de las acciones del grupo?

No, son cosas incompatibles. Creo que no habría problema, no me alejaría para nada de mis actividades.

El escándalo de la víspera

El escándalo del chat de los jueces y Clarín

Ayer tuiteaste sobre la filtración de los chats en donde había jueces con ejecutivos muy importantes del diario Clarín. ¿Podrías ampliar tu opinión sobre lo sucedido?

Creo que quedó expuesta la forma de operar de algunos empresarios manejan a los jueces como empleados. Los llevan de paseo gratis en helicóptero. Y lo más escandaloso de esta nueva historia, es que ahora salen algunos jueces a tratar de despegarse inventando facturas truchas.

Esto implica a Marcelo D’Alessandro, un funcionario que es la mano derecha del jefe de Gobierno porteño. Me parece un escándalo. Es espantoso que algunos jueces hagan un grupo de chat para ponerse de acuerdo sobre cómo mentir.

Oscar Parrilli, sobre los chats de Lago Escondido: "Es el Watergate argentino"

Críticas al gobierno de Mauricio Macri

Vos elogiaste a Cristina Kirchner por su servicio público. ¿Elogiarías de la misma manera a Alberto Fernández por su presidencia de estos años?

Lo cierto es que los tiempos políticos a veces urgen tanto que dan margen a una gestión completa. En ese escenario, haber perdido la mitad de un mandato por la pandemia es algo que no podemos perder de vista. El gobierno actual atravesó su inicio con una pandemia global que asoló a todo el mundo. Creo que eso fue una situación complicada y también hubo problemas que vienen del gobierno anterior, por cómo dejó el país.

Mauricio Macri endeudó el país sin demasiado sentido, y sobre todo, sin un sentido social. Se trató de una vuelta al neoliberalismo, por decirlo de alguna manera. Yo voté por Macri y después me di cuenta que había hecho las cosas mal. Tuvo una oportunidad muy grande y la desperdició. Recibió el país mucho mejor que Fernando de la Rúa. Por eso voté a Alberto Fernández, para que haya un cambio.

