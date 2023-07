El jefe de bloque de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, será quien reemplace a Franco Rinaldi y encabezará la lista de legisladores de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. "Hay que salir de este barro que se armó y debatir propuestas", afirmó al respecto en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Usted conoce bien a Lilita Carrió. ¿Cómo está de salud?

Entendió que volvió de Santa Fe, se hizo unos controles y ya está en la casa. Ahora vendrá la parte de reposo, de los controles y de mejorar algunos hábitos, como el de fumar. Fue un susto nada más, por suerte.

La polémica electoral en la Ciudad de Buenos Aires

¿Cuál es tu reflexión sobre la renuncia de Franco Rinaldi, quien iba a encabezar la lista de legisladores de Jorge Macri, y a quien reemplazás ahora?

Quien encabeza, en realidad, es el presidente de la Legislatura y después es una decisión que se da en el cuerpo y en el jefe de Gobierno. Fue claro Rinaldi, todo esto estaba escalando y se estaba tornado inmanejable, por eso tomó la decisión de renunciar, la cual fue aceptada por Jorge Macri. Es una etapa terminada, hay que salir de este barro que se armó y debatir propuestas, que es lo que le importa a la gente.

Franco Rinaldi bajó su precandidatura a legislador porteño en JxC tras otra polémica

Teniendo en cuenta la inspiración que significa la Coalición Cívica, en el sentido pluralista y republicano, ¿no era una especie de eclecticismo excesivo que convivan en el mismo espacio personas con las ideas de Rinaldi con personas que ponderan los valores de la Coalición Cívica?

En Juntos por el Cambio conviven personas con diversos pensamientos, y en muchos casos no estamos de acuerdo. Pero en la Legislatura se generan espacios de debates y consensos, aunque hay cosas que no tienen forma de resolverse.

A Rinaldi no lo conozco, algunos dicen que no es así, sino que esto era sólo una performance, que él no pensaba eso. Nosotros no coincidimos, es repudiable, pero se genera un debate en torno a la libertad de expresión. Pero hay límites en estas cosas, tenemos valores en Juntos por el Cambio que, quizá, no coinciden con estas manifestaciones. Ahora hay que dar vuelta la página.

Discriminación, racismo y homofobia disfrazados de "humor": el stand up que hundió a Franco Rinaldi

¿No te parece un delirio que los políticos ahora hagan una “performance” de lo que no piensan?

Justamente, hay una discusión sobre si Rinaldi es un político, un tuitero o un performer. Es como la postura exagerada que tomaba Baby Etchecopar.

¿No merece una autocrítica de parte de ustedes el hecho de llevar a alguien sólo porque da rating o aporta clicks?

Yo no lo conocía pero dicen que, por sus conocimientos, podía aportar mucho.

