Fausto Spotorno: "Para bajar el riesgo país el Gobierno tiene que salir del cepo"

El economista Fausto Spotorno afirmó que para bajar el riesgo país el Gobierno tiene que salir del cepo y despejar las dudas sobre el sistema cambiario. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que el principal desafío de la gestión de Javier Milei es estabilizar la balanza de pagos y dejar atrás la dependencia de "parches" de financiamiento. “Lo que no conocemos son las prioridades del Gobierno", señaló.

Fausto Spotorno es un economista, docente y consultor financiero. Se desempeña como director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres y Asociados ,y dirige la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa. Además, fue parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei al inicio de su gobierno, cargo que ocupó durante cuatro meses, hasta julio de 2024.

Conversábamos recién con un analista financiero que está en Nueva York y llegamos a la conclusión de que no se puede vivir de repo”, y si el riesgo país no baja, va a haber un problema. Incluso mencionaba que es probable que Donald Trump, después de las elecciones de medio término, no tenga la misma fortaleza y predisposición que tuvo para con la Argentina. Incluso que le cuestionan más los demócratas la ayuda a la Argentina que la invasión a Venezuela. ¿Cómo ves la posibilidad de que el riesgo país baje y que la Argentina pueda volver a los mercados voluntarios de deuda y este problema de estar siempre con la sensación de abismo termine solucionándose?

Ese es el punto clave para el Gobierno. La Argentina tiene que estabilizar la balanza de pagos. Se tiene que estabilizar la balanza de pagos de Argentina. ¿Qué es la balanza de pagos? Por un lado tenés todas las exportaciones e importaciones de la economía argentina, incluyendo el turismo como importación y las exportaciones. Y del otro lado tenés todas las operaciones financieras, que es la entrada y salida de capitales. Argentina tiene una balanza de pagos hipervolátil, que es lo que ha causado y ha estado detrás de todas las crisis económicas argentinas. Obviamente todas tienen origen fiscal, pero ese fiscal, esos problemas fiscales históricos de Argentina, han causado unas volatilidades enormes.

En la época de Cristina Kirchner estaba todo cerrado y no había entrada de capitales por el cepo y el default. Viene Mauricio Macri, arregla la parte de los holdouts, tiene déficit fiscal, toma deuda externa y los capitales entran a Argentina masivamente. En 2018 se da la salida de capitales, producto del escenario internacional, después las dudas sobre el cambio de gobierno y la devaluación. En 2019, Macri pierde las elecciones. Entonces, fijate cómo los flujos de capital en Argentina van y vienen de forma muy violenta, en gran medida por causa de los déficits fiscales, y su falta de financiamiento.

Ahora, en realidad, Argentina no tiene ese problema fiscal grande que esté necesitando grandes cantidades de dinero. De hecho, ni siquiera Argentina está necesitando que ingresen dólares para financiar el déficit fiscal. Sí necesita para financiar el pago de euros. Entonces, uno de los temas importantes para mí es estabilizar la balanza de pagos.

El gobierno de (Javier) Milei, empezó con la corrección del tipo de cambio, que generó un superávit en la cuenta corriente muy grande, en la primera parte, en exportaciones e importaciones. Eso generó un flujo de dólares suficientemente grande como para acumular reservas y después esas reservas se usaron para ir pagando la deuda durante todo 2024. Pero en 2025 el tipo de cambio alto se había corregido y empezaste a necesitar fondos. Ahí vinieron los fondos del blanqueo, que fue un ingreso de capitales por un rato. Después vinieron los ingresos de capital del Fondo Monetario internacional (FMI).

Esto de que no podemos vivir de REPOs es de lo que estuvimos viviendo hasta ahora. Primero fue la devaluación, pero no se puede vivir de una gran devaluación todo el tiempo. No podés estar devaluando todo el tiempo si no entrás en las crisis argentinas preinflacionarias. Tuviste la corrección cambiaria, y eso se acabó. Entró el blanqueo, pero no podés vivir de blanqueo todo el tiempo. Entonces, cuando se acabó el blanqueo, entró lo del FMI, pero no podés vivir de acuerdos con el FMI pidiéndole adelantos. Se acabó el FMI. Ahora tenés el esquema este que está saliendo de la ley de inocencia fiscal, que es un mini blanqueíto para algunas cosas, y el REPO. Pero te estás dando cuenta de que no puede ser que estés viviendo de parches todo el tiempo.

Ingresos de capitales hay en la Argentina. Hay un ingreso de capitales importante que viene sosteniéndose hace ya año y medio, que es el tema de las colocaciones de deuda a las empresas privadas para invertir en Vaca Muerta, en minería y en varios lugares. Pero, por otro lado, también tenés una compra de dólares por parte del sector privado que, cuando tiene acceso a los dólares, los compra para ahorrar.

Entonces, eso no se va a acabar. No hay dólares de un día para el otro. No lo hemos hecho ni con cepo, ni en ningún momento, ni cuando estaba el Gobierno militar y ponían restricciones de ese tipo y te metían preso. Entonces, la demanda de dólares de Argentina va a existir siempre. Lo que Argentina necesita ahora es poder, por lo menos, estabilizar el flujo de dólares del Gobierno. Si el Gobierno también tiene que estar sacando dólares para pagar la deuda, se vuelve todo muy difícil. Entonces, me parece que esa es la pregunta del millón.

La segunda pregunta es qué necesita el Gobierno para bajar el riesgo país. Una de las cosas que están revoloteando en el aire es que hay que terminar de salir del cepo, y que hay que terminar de sacarle todas las dudas al sistema cambiario argentino. Creo que el Gobierno debe estar de acuerdo con esto. Si vos le preguntás a Luis Caputo o al presidente Milei, te van a decir que quieren hacer eso. Para bajar el riesgo país el Gobierno tiene que salir del cepo.

Lo que pasa es que si yo libero el cepo totalmente para las empresas y empiezo a comprar reservas, puedo tener un riesgo grande de que eso me lleve a un tipo de cambio más alto del que tenemos hoy y que se produzca más volatilidad cambiaria, que después puede terminar bajando. Porque si eso genera lo que pensamos, que es que el mercado vuelve a confiar en Argentina por el mercado cambiario, después se vuelve a apreciar el tipo de cambio porque entran capitales. Ahora, eso genera un problema.

Si yo tengo que pagar un costo de volatilidad cambiaria para resolver ese problema, por ahí termino pagando el costo de inflación, que es el costo que el Gobierno no quiere pagar. Entonces, ahí vamos viendo cómo lo vamos resolviendo, vamos acumulando algunas reservas y metiendo algunos pesos para acumular dólares, pero con cuidado, porque sigo teniendo como prioridad el tema inflacionario.

A diferencia de un estadista, un presidente es aquel que toma decisiones que van más allá del corto plazo y de su propia ventaja, sino que se tratan de maximizar el beneficio de sus gobernados. La lógica sería que cuando uno gana elecciones, tiene un capital que tiene que usar. Este es el año para que el Gobierno tome el riesgo de solucionar el problema definitivo, aunque esto signifique que aumente un poco la inflación y no gane las elecciones de 2027. Lo importante es que el Gobierno haga que Argentina pueda tener un riesgo país que haga desaparecer de una vez por todas el problema de la deuda. Si no hay alternativas, va a venir un gobierno de izquierda que va a hacer default porque la deuda no se puede pagar.

Tal cual. Para mí ese es uno de los desafíos que tiene el Gobierno este año. Ahora, hay muchas formas de hacerlo, más graduales y más rápidas. Creo que hay un espacio para hacerlo. Yo creo que acá lo que no conocemos son las prioridades del Gobierno. ¿Cuál es la lista de prioridades del gobierno? Imagino que mientras tiene en agenda la ley de reforma laboral y otras prioridades, el tema de la salida del cepo finalmente y de empezar a acumular reservas no es una prioridad para el Gobierno. También en esto hay que entender el contexto financiero global. Hay momentos y momentos para hacer algunas cosas. Yo creo que el esquema financiero global está mejorando, pero la verdad es que uno mira el mundo y es todo riesgo. Entonces, en un mundo tan riesgoso, por ahí hacés todo esto y no te lo pagan.

La otra pregunta es: yo tomo las medidas ahora de salir del cepo y liberar el mercado de cambios y empezar a acumular, ¿me resuelve el problema o no? ¿O el mundo va a estar mirando qué pasa con China, con Venezuela, con Ucrania, con Rusia, y va a decir: “No, mejor me quedo en activos financieros seguros”?

Y si no tomo esa medida que tiene costo político, gano las elecciones de 2027, pero después soy yo el que tiene que hacer el default. No tiene solución.

Claro, ese es el riesgo. El Gobierno debería empezar a pensar cómo hacerlo de alguna forma gradual. Por ejemplo, empezar a liberar fondos. Ya hay un proceso, porque se liberaron todos los fondos de 2025 en adelante, pero podría liberar a partir de junio todos los fondos 2024, y después los de 2023, y así sucesivamente hasta que termine de liberar toda esa deuda, que además tampoco sabemos cuánto quedó realmente. Sabemos que muchas empresas también usan el contado con liquidación para operar, y la verdad es que hay muy poquita diferencia entre el tipo de cambio libre y el de contado con liquidación. Entonces, no sabemos cuánto de esa deuda efectivamente se pagó y cuánto no. Así que es muy probable que el Gobierno pueda salir con bastante facilidad de todas estas cosas. Si tenés un año como 2026, sin elecciones, perfectamente pueda ir haciéndolo a lo largo del año y ver cómo funciona.

¿Cómo imaginás 2026? ¿Cómo imaginás la actividad económica? ¿Cómo imaginás la política cambiaria? ¿Cómo imaginás que llegamos a diciembre de este año?

Otro tema importante es la inversión, la entrada de capitales para el sector privado. Sacando la parte de renovación de deuda, que es la que nos tiene loco todos los días, lo que es importante es la inversión en la economía argentina. Los niveles de inversión en Argentina vienen mejorando, pero siguen siendo bajos. Ahora, los anuncios de inversión vienen siendo muy altos. La pregunta es si se van a coagular esos anuncios de inversión en inversión efectiva o no. Yo creo que, como en todas estas preguntas, la respuesta es que algo se va a coagular, algo va a posponerse y algo esperará 2027.

En ese contexto, imagino un crecimiento de la economía relativamente bueno, pero no muy fuerte, de un 3%, con la inversión creciendo. Me imagino que todavía vas a estar viviendo un período de mucha heterogeneidad a nivel sectorial. Está claramente visible la división entre servicios y la producción de bienes, sacando el agro y la minería. Lo que se ve es una expansión en los servicios y no tan buenos resultados en lo que es bienes, sobre todo manufacturados, o bienes durables como la construcción. Ahí es un problema del sector particularmente, porque es un sector que se sobrestockeó durante años. Hubo años en los que venía bien la construcción sin venta de inmuebles. Entonces ahora te pasa lo opuesto: tenés venta de inmuebles sin construcción, porque se están consumiendo los inmuebles que se habían producido en el pasado.

Eso de a poquito va a dar paso a una mejora en la construcción, más si empiezan a aparecer las hipotecas,. También es un sector que va a tener que trabajar mucho en reducir costos de construcción, pero lo veo como un sector con potencial. Y veo que hay una potencialidad bastante grande en el sector de manufacturas. Hay diferentes sectores: los sectores vinculados al agro, que naturalmente van bien; los sectores vinculados a la construcción, producción de cemento, acero, que van a ir atados a la construcción; y después todo lo que es la producción vinculada al consumo interno. Ahí tenés divergencias, porque el consumo interno hoy se está yendo otra vez hacia los servicios y hacia los bienes durables, castigándose el consumo de bienes masivos.

