El referente del Frente Patria Grande, Federico Fagioli, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y enfatizó su temor en que la ministra de Economía se convierta en la nueva Domingo Cavallo. También explicó que "no hay una cuestión política, sino social" en los reclamos hacia el gobierno. A su vez, comparó la situación actual con la gestión de Mauricio Macri y detalló que "en el poder adquisitivo estamos igual". Además insistió en implementar un ingreso de emergencia porque "la gente no va a seguir esperando".

¿Qué está pasando en la relación entre los movimientos sociales y el gobierno?

Somos parte de un gobierno con una situación gravísima de pobreza que nos preocupa mucho. También las declaraciones de Batakis sobre el Fondo, que plantean un ajuste sin dar medidas sociales acompañen la grave crisis social. Nos organizamos en los barrios populares para plantear medidas urgentes como el Salario Básico Universal. Ese fue el debate que dimos en las asambleas

Que Juan Grabois invite a Eduardo Belliboni a una asamblea en conjunto, ¿qué implica desde lo político?

De parte de Juan y nosotros no hay una cuestión política, sino social. Es un reclamo ante una situación crítica que está viviendo el pueblo argentino. No queremos romper nada, pero necesitamos mediadas para ayudar a la gente que está por debajo de la indigencia, a los jubilados que cobran la mínima y a todos los sectores que la pasan mal. Esto se termina si el gobierno avanza con el Salario Básico Universal y el aumento de las jubilaciones.

¿Tenés temor de que el gobierno pueda implosionar por la acción de sus integrantes?

El temor que tengo es que Batakis se convierta en Cavallo. En vez de aplicar los mecanismos para satisfacer al mercado debería ser el Néstor Kirchner del 2003. La gente no tiene margen para seguir esperando. Son millones de personas que no tienen un plato de comida y un discurso no frena a los mercados ni a los especuladores. Si no le da gestos ni políticas al pueblo, la gente no va a seguir esperando.

¿Cómo es la comparación entre hoy y diciembre de 2019?

El poder adquisitivo de los trabadores cayó tremendamente en los últimos años y, lo poco que se recuperó, se perdió con la inflación. Tenemos una situación muy crítica. En algunas cosas estamos mejor que en el 2019, pero en el poder adquisitivo estamos igual. Estamos hablando de que la gente pueda comer, no irse de vacaciones. Es lo mínimo que podemos pedir.

¿Qué le dirías al gobierno cuando dicen que es desestabilizador reclamar así y aumentan las chances de perder la elección?

Está habiendo un autoboicot del gobierno. Nosotros buscamos políticas de integración, de desarrollo y de ingreso para los sectores que peor la pasan. Lo que es desestabilizador es no resolver los problemas, que siga la inflación, la pobreza, la miseria y la indigencia. No tenemos un interés político, es humano y social, para resolver los problemas de la gente. El juego a la derecha termina siendo hacernos los buenos con el Fondo.

¿Se podría suspender el paro si hay un acuerdo con el gobierno?

No tenemos intensión de romper. Si el gobierno plantea medidas de ingreso para el pueblo, aunque no sea todo lo que pedimos, no se van a realizar movilizaciones. Hay que seguir generando derechos para el pueblo argentino. La derecha hace paros políticos, como el campo. Los nuestros plantean que nos estamos muriendo de hambre y necesitamos medidas concretas.

Si das el Salario Básico Universal y no cumplís con las metas del Fondo, ¿la situación sería mejor?

Hay que resolver los problemas internos. Se podría ajustar aumentando la renta en algunos casos. Si queremos hacer una ajuste sobre el pueblo, que la pasó tan mal, no hay margen. Hay que discutir quién le paga al FMI, que deberían ser los que la fugaron. Y que el Salario Básico Universal lo paguen los grandes concertadores de riqueza.

La propuesta sería que los que tienen dinero en el exterior no declarado puedan blanquearlo y, con ese ingreso, se pague.

Es eso. Después discutamos si los sectores concentrados tienen que pagar un poco más de renta por sus ganancias, con una reforma tributaria progresiva para los más beneficiados por la crisis. Por ejemplo, las empresas de distribución de energía ganaron fortunas, no invirtieron nada y los servicios que dan son malísimos.

