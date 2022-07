Ricardo Buryaile: "El enfrentamiento con el campo es ideológico, el kirchnerismo necesita alguien a quien derrotar"

El ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y resaltó que "el enfrentamiento con el campo es ideológico, el kirchnerismo necesita alguien a quien derrotar". También explicó por qué "la producción paraguaya exporta a otro nivel" y eso no sucede en Formosa. A su vez, plantó que Juntos por el Cambio podría ganar en su provincia si la gente "visualiza un cambio de signo a nivel nacional", aunque destacó que "casi no hay libertad de expresión".

A veces los silencios hablan. Estuve con Facundo el día anterior en Formosa y, quizás, dentro de su estrategia política no quiere confrontar.

En el caso de Eduardo Buzzi, que ahora estuvo en contra de la medida del campo, ¿qué opinión tiene al respecto?

Respeto su opinión, pero creo que está equivocado. Desde que dejó la Federación Agraria tuvo una forma zigzagueante de manejarse. Estuvo con Macri y ahora acompaña políticas del gobierno. Tengo una buena relación personal, pero discrepo en otras cosas. Lo que pasa en el sector agropecuario puede ser bueno desde los precios pero, los que entendemos como funciona el mercado, sabemos el perjuicio que genera para la producción agrícola y ganadera.

Usted es de Formosa y escucho que en Paraguay hay un boom agropecuario. ¿Cómo se podrían comparar los modelos?

En el negocio de las carnes, allá por lo noventa, la ganadería pasaba una profunda crisis. Paraguay empezó a exportar sus carnes a Chile y a valores altos, en términos de dólar. Hoy la producción paraguaya exporta a otro nivel, se modernizaron sus frigoríficos y tiene previsibilidad, nunca cerraron exportaciones. Para la importación de bienes de capital el arancel es cero y para giro de divisas también, y la inflación anual no pasa el 6%. Hay mucha más libertad, no existe esa visión de confrontación entre el gobierno y la producción, no hay paros del sector agropecuarios y se tarta distinto al productor.

¿Podría ganar Juntos por el Cambio en Formosa?

Existe esa posibilidad si la gente de Formosa visualiza un cambio de signo a nivel nacional. La pandemia representó un cambio entre el gobierno y la sociedad de Formosa, que fue muy golpeada. Afloró en su máxima expresión el autoritarismo de Gildo Insfrán. También nos condiciona la ley de lemas, que es tramposa. Por otro lado está la estructura productiva, porque la mayoría depende del Estado. En la medida que esa dependencia no avizore un cambio nacional, va a ser muy difícil ganar. Los ingredientes para disputar están dados.

Nuria Am (NA): Buzzi habló de aumentar el control en los puertos y hasta se refirió a la corrupción que existe en el mercado. ¿Qué tiene para decir?

Si alguien cree que hay evasión en el comercio es responsabilidad del Estado. Yo no hago agricultura, pero con las retenciones es imposible en Formosa. La discusión que hay que dar es sobre la brecha cambiara que estamos naturalizando y le está haciendo un daño cada vez más insostenible a la Argentina.

NA: ¿Es un enfrentamiento ideológico?

El enfrentamiento con el campo es ideológico, el kirchnerismo necesita alguien a quien derrotar. En Argentina no hay redistribución y toman al campo como a ese enemigo al que van a saquear y eso nos pone en jaque. El kirchnerismo muestra a los propios que están del otro lado y presenta a los productores agropecuarios como los que tienen abundancia, cuando el único vicio que tienen es invertir en la producción.

En la comparación con Paraguay, ¿por qué la producción agropecuaria no es sustentable en Formosa?

En Formosa casi no hay libertad de expresión. Cuando se habla en contra de las retenciones, mal llamadas así, en realidad son un impuesto para exportar. La mercadería como la soja, el trigo o el maíz está a 1.500 kilómetros porqué no tenemos puertos en Formosa y hay que pasar por Rosario. Paraguay tiene la segunda flota fluvial más importante del mundo. Lo nuestro es como un impuesto a la distancia y el costo de logística es del doble que en cualquier parte del mundo. Mientras existan retenciones va a ser muy difícil que las provincias se puedan desarrollar.

