Fernando Carabajal explicó en qué consiste la ley para limitar los DNU: "No se pretende prohibirlos"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Fernando Carabajal explicó que el proyecto que limita la capacidad del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU) no busca "prohibirlos", sino "asegurar el control legislativo" sobre ese tipo de normas. La iniciativa fue aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados, pero un artículo fue rechazado, y la ley completa deberá volver a ser tratada en el Senado.

Fernando Carabajal es abogado y político argentino. Fue juez federal subrogante de la provincia de Formosa. Desde el año 2021 ocupa el cargo de diputado nacional por la provincia de Formosa por la Unión Cívica Radical.

Finalmente, se aprobó el límite de los DNU, pero se modificó un artículo clave. ¿Qué cambios están fijos? ¿Qué es lo que vuelve al Senado? ¿Cuál es su propio pronóstico de cómo va a evolucionar en el cronograma esta modificación de cómo se pueden llevar adelante los decretos de necesidad y urgencia?

Sí, es un paso importante. Lo más relevante de la sesión de ayer fue la posibilidad de avanzar en reformar la ley de DNU. Hay que recordar que la ley de DNU es una ley especial que, para su aprobación, requiere la mayoría absoluta del total de los votos de la Cámara. Es decir, hay que alcanzar no solamente el quórum, sino que después el dictamen tenía que alcanzar los 129 votos. Esto, por suerte, pasó y en general logramos la aprobación de la ley.

Hay un solo artículo que fue el que tuvo 127 votos, es decir, no alcanzó esa mayoría especial que hubiera permitido que la ley ya estuviera aprobada y pasara al Ejecutivo. El resto fue aprobado. Pasó al Senado el artículo tercero, que modifica otro artículo de la Ley 26.122, tiene que ver con el plazo de 90 día en el caso de que el Congreso no se pronunciara, lo que implicaba la derogación inmediata de la ley. Esto es lo que no fue aprobado.

Lo que sí quedó aprobado, que a mi juicio es lo más relevante y lo más importante, es la necesidad de la aprobación por ambas cámaras, y también que en caso de que una sola de las cámaras rechace el DNU, el decreto quede automáticamente privado de sus efectos jurídicos desde ese momento. Esto sí ha sido aprobado y ahora va a volver al Senado.

El Senado tiene dos posibilidades. Una es insistir con su texto y enviarlo nuevamente, o aceptar este rechazo parcial que hizo la Cámara de Diputados y sancionar la ley como está y enviársela para la promulgación al Poder Ejecutivo. No me atrevo a aventurar cuál va a ser la actitud del Senado.

Desde el punto de vista técnico, sería interesante que este artículo estuviera incluido, porque me parece que contribuye mucho a obligar a los poderes ejecutivos -a este o al que venga en el futuro- a sentarse a discutir, acordar y negociar con el Congreso la aprobación de un DNU. Pero a su vez, esta es una ley que no pretende prohibir los DNU, pero sí lo que claramente tiende es a asegurar el control legislativo sobre los DNU, que es algo que durante estos años de vigencia no había sucedido.

Vos mismo marcás ahí que faltó un voto para la mayoría absoluta, pero finalmente hubo mayoría simple. El Presidente lo va a vetar y, para insistir, hacen falta dos tercios. ¿Le ves alguna posibilidad si ya no se logró la mayoría absoluta a que se logren los dos tercios en esto?

Hay una gran discusión sobre si esta es una ley que pueda llegar a ser vetada por el Poder Ejecutivo. Esto es un tema a discutir y seguramente, en caso de que el Ejecutivo decida hacerlo, sin duda va a ser o puede llegar a ser motivo de judicialización.

Por otro lado, recordemos en el caso de los dos tercios, es una mayoría de los dos tercios de los presentes para la insistencia. Entonces, esto puede hacer que los números cambien. Y también está el dato político, que no me parece menor, en el sentido de que el clima político que exista en el momento en que esto tenga que ser tratado pueda modificar algunas voluntades.

La verdad es que acá hay dos comportamientos que son un tanto extraños, aunque todo tiene explicación política. Una cosa que se le critica es la actitud del Partido Justicialista, que cambió su posición histórica y, en este caso, decidió avanzar con esta reforma de la ley que durante mucho tiempo para ellos era casi el becerro sagrado que no querían tocar, y que ahora cambiaron, obviamente con el objetivo explícito de ponerle límites al presidente Milei.

Pero igualmente extraña es la de otros sectores políticos que durante años han impulsado el cambio de la Ley 26.122, entendiendo que es una ley que viola la Constitución o que da excesivos poderes al Ejecutivo, y que ahora, por una cuestión de coyuntura política, de simpatía ideológica con Milei, se han negado a votar esto. Todo esto puede llegar a cambiar en el futuro.

Y yo tengo la confianza de que, si hay que insistir con esto, me parece que estos sectores, que en alguna época impulsaron estas reformas, pueden llegar a sumarse a una insistencia para que finalmente esta ley sea reformada.

Ayer compartiste en redes sociales la denuncia de la amenaza a Facundo Manes. ¿Vos la presenciaste? ¿Qué nos podés contar al respecto?

No, yo no la presencié directamente porque ya había ingresado al recinto, pero me siento al lado de Facundo. Cuando llegó, él estaba conmocionado por esta situación, sorprendido por lo que había sucedido. Lo que nos relató fue lo mismo que él hizo público, que fue que Martín Menem se acercó y le dijo que no había que dar quórum, y que ese día iba a empezar una campaña muy dura contra él, vinculando estas dos cuestiones.

Hay que decir que los aprietes ayer para levantarse de la sesión y dejar sin quórum fueron una realidad durante todo el día. A mí, hasta horas de la madrugada, un diputado libertario con el cual tengo una relación cordial vino a pedirme, entre comillas, o a ofrecerme que dejara sin quórum la sesión, con la promesa de tratar leyes que fueran de mi interés. Por supuesto, le dije que no. Yo no negocio quórum por futuras leyes, porque además las leyes que impulso son de interés público. Pero marca el tono, y a otros colegas los llamaron directamente por Menem pidiéndoles esto.

En el caso de Facundo Manes, se agravó por la circunstancia de que se adicionó la amenaza que después se ha concretado, porque han empezado a aparecer desde los trolls del Gobierno algunas fake news con el claro intento de desprestigiar su candidatura por la senaduría de la Capital.

La verdad es que el clima político que se vivió ayer fue muy feo. A medida que iban pasando las horas, el bloque Libertad Avanza fue perdiendo cada vez más la compostura. Hay algunos personajes que los conocemos de siempre, como el caso de la diputada Lilia Lemoine, que es una gente provocadora, que va a pelearse con otras diputadas que eran sus colegas de bloque. Pero parece ser contagioso esto. Personas que en otro momento conservaban algunos buenos modales y algunos signos de racionalidad, cada vez los van perdiendo más y van copiando e imitando al Presidente.

