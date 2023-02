Fernando Gray: "La Campora vino a apropiarse del sello partidario y no representa al peronista de Buenos Aires"

Fernando Gray criticó la mesa política del Frente de Todos. "Estas son mesas de patas cortas y vuelo bajo", "no son para discutir los temas que le preocupan a la población", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué expectativa tenés de la Mesa de esta tarde?

El país a mi modesto entender tiene un montón de problemas. Hay un nutrido grupo de político que se habla así mismo. Estas son mesas de patas cortas y vuelo bajo, mesas ratonas donde realmente acá no son para discutir los temas que le preocupan a la población que represento o a millones de bonaerenses.

Tiene que ser una mesa para discutir cómo bajamos la inflación, ver el empleo, cómo mejoramos y combatimos la seguridad, afrontar la situación de una provincia donde no llueve hace meses, hay una sequía infernal y el campo está en muy malas condiciones.

Ir para discutir candidaturas, primarias, juicio político a la Corte, persecuciones y la prescripciones está fuera de la agenda de la gente, es lo que creo.

En medio de las tensiones con el Gobierno, Kicillof estará presente en la mesa del Frente de Todos

Axel Kicillof y Jorge Capitanich confirmaron su presencia en esta mesa. Wado de Pedro ya lo hizo hace unos días. ¿Se está terminando de armar alrededor de Alberto Fernández una mesa que represente a todos los integrantes del Frente de Todos?

El frente nació como una mesa chica, y ahora quieren convertir eso en una mesa de comedor.

En nuestra provincia tenemos muchos temas para abordar y si quiere discutirlos soy el primero en verlos porque estoy preocupado. Por ejemplo, el Banco Provincia tiene superávit y no hay crédito. Hay que discutir la agenda de la gente, no me parece que se tenga que discutir entre ellos cómo se posiciona cada uno.

En 15 días comienzan las clases en mi municipio y estoy terminando las conexiones de gas para que todo esté en condiciones porque después llega junio o julio y no hay gas, por eso hay que debatir sobre las inversiones educativas.

Ismael Bermúdez: “Hay un respaldo político de Alberto, Cristina y La Cámpora a Massa”

A tu juicio, fue irregular la elección de Máximo Kirchner como autoridad partidaria. Hoy, en retrospectiva, ¿creés que la renuncia de Máximo como jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos terminó reduciendo su protagonismo?

El Partido Justicialista tiene su historia, y de repente La Cámpora vino a apropiarse del sello partidario, y no representa al peronista de Buenos Aires.

Pierden volumen y nos hacen perderlo al frente electoral porque desde que ganamos las elecciones tuvimos dos sectores dentro que están en puja permanente, no tuvimos un mes de calma que es algo que nos impactará electoralmente.

Ahora dicen que largarán otra agrupación, pero es el mismo perro con diferente collar.

No me opongo a ninguna organización y espacio que conforme el Frente de Todos, lo que sí, estas agrupaciones no pueden hablar en representación del frente, porque éste es mucho más amplio y somos muchas más voces y expresiones que no nos sentimos representadas por ellos, ya que no hablan representando al conjunto.

La falta de liderazgo en el oficialismo

Alejandro Gomel (AG): ¿Hoy quién representa al PJ? ¿Cuál es mayor representante? ¿Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa o no hay uno?

Tenemos un problema, que es la crisis de representación del peronismo, porque el presidente es el presidente formal del PJ, pero no ejerce diariamente la presidencia del partido. En Buenos Aires, está forzada, porque la tiene Máximo y La Cámpora no representa a un peronista de la provincia.

A partir del 10 de diciembre, viene un cambio de época, donde el peronismo se reconfigurará de abajo hacia arriba, como ya lo hizo en otras oportunidades. Allí volverá toda a la normalidad y se tendrá la representación que le corresponda.

AG: ¿Entonces lo ves en la oposición en diciembre el peronismo?

El presidente tiene que ordenar el Gobierno, el partido y el frente. Sino, ponemos en riesgo las elecciones, las cuales tienen final abierto en la Nación y Provincia. Habrá que luchar voto a voto, trabajar y acelerar la gestión que está adormecida.

BL FM