FIN.: el patrimonio de Adorni entre una declaración jurada y la siguiente

La fotografía patrimonial de Manuel Adorni cambió de manera significativa entre una declaración jurada y la siguiente. La comparación entre la presentación realizada en marzo de 2025, cuando era candidato a legislador porteño, y las declaraciones juradas rectificativas difundidas en junio de 2026 muestra un escenario sustancialmente distinto al que había sido exhibido ante la opinión pública apenas quince meses antes.

En la declaración presentada durante la campaña electoral, Adorni informó la titularidad del 50% de un departamento en Parque Chacabuco, una vivienda en La Plata, US$ 42.500 en efectivo, US$ 6.220 depositados en una cuenta bancaria en Estados Unidos y $1,95 millones en efectivo. La suma de los activos conocidos en moneda extranjera alcanzaba entonces los US$ 48.720.

Esa era la imagen patrimonial disponible en marzo de 2025. Sin embargo, la situación cambió con las rectificaciones presentadas durante 2026. En esa nueva reconstrucción patrimonial aparecieron una casa en el country Indio Cuá, un departamento en Caballito adquirido en noviembre de 2025, activos vinculados a Bitcoin por aproximadamente US$ 513.000 y deudas asociadas a operaciones inmobiliarias que no tenían la misma relevancia en la fotografía anterior.

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La principal explicación brindada por el ex vocero presidencial fue que una parte sustancial de su patrimonio provenía de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018, fondos que posteriormente fueron exteriorizados a través del régimen fiscal vigente. Esa explicación modificó por completo la composición patrimonial conocida públicamente. Mientras que en 2025 los activos declarados en moneda extranjera no llegaban a los US$ 50.000, en 2026 la cifra superaba ampliamente el medio millón de dólares.

Uno de los aspectos más llamativos surge al observar la evolución de los inmuebles. La vivienda ubicada en Indio Cuá, adquirida en noviembre de 2024, no figuraba entre los bienes difundidos en la declaración jurada presentada pocos meses después, durante la campaña electoral. Lo mismo ocurre con el departamento de Caballito, una propiedad escriturada por US$ 230.000 que pasó a integrar el patrimonio familiar en noviembre de 2025 y que posteriormente apareció reflejada en la documentación rectificativa.

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La evolución patrimonial tampoco se limita a los activos. Las nuevas presentaciones incorporaron pasivos financieros vinculados a operaciones inmobiliarias, entre ellos financiamientos privados que elevaron el nivel de endeudamiento declarado. De esta manera, la fotografía de 2026 no sólo exhibe más bienes, sino también una estructura patrimonial considerablemente más compleja que la presentada apenas un año antes.

Los números permiten dimensionar la magnitud del cambio. Lo que en marzo de 2025 mostraba dos inmuebles y US$ 48.720 declarados en moneda extranjera, en junio de 2026 pasó a exhibir cuatro propiedades, deudas financieras y más de US$ 500.000 vinculados a inversiones en criptomonedas.

La cuestión central no pasa exclusivamente por la existencia de esos activos, sino por el momento en que aparecen reflejados en las declaraciones públicas. Las rectificaciones abrieron una serie de interrogantes sobre la evolución patrimonial del funcionario y sobre la correspondencia entre la información presentada ante distintos organismos del Estado.

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¿Los bienes incorporados en 2026 debían haber figurado en declaraciones anteriores? ¿La reconstrucción patrimonial presentada alcanza para explicar cada una de las operaciones realizadas entre 2024 y 2025? ¿Existe plena correspondencia entre lo declarado ante la Justicia Electoral y lo informado posteriormente a la Oficina Anticorrupción? ¿La documentación aportada permitirá reconstruir de manera completa el origen de los fondos utilizados para cada adquisición?

Son preguntas que continúan abiertas y que explican por qué las declaraciones juradas de Adorni se transformaron en objeto de análisis político, mediático y judicial. Lo único que parece fuera de discusión es que la fotografía patrimonial conocida por la opinión pública en 2026 es sustancialmente distinta de la que el actual vocero presidencial había exhibido apenas quince meses antes.

JCS/ff