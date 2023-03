Flavio Buccino: "Sólo 43 de cada 100 chicos terminan la escuela con los conocimientos que deberían"

Flavio Buccino, referente de Argentinos por la Educación, sostuvo que hacen falta políticas públicas de largo plazo para atender las falencias del sistema educativo. “No son los chicos y sus familias los que fracasan, está fracasando el sistema, que contiene pero no enseña”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Según el último informe de Argentinos por la Educación, sólo el 43% de los alumnos llega a sexto grado en el tiempo esperado y con los aprendizajes necesarios. ¿Te sorprenden estas cifras?

Yo fui maestro muchos años, y, a lo largo de mi carrera, fui viendo la degradación. Tengo sentimientos encontrados. Me encuentro con el número y me hace mal, pero en algún lugar de mi trayectoria siempre pensé que íbamos para atrás, no para adelante.

¿A qué atribuís este retroceso?

Es multicausal. Así como el país va para atrás, la educación, que es parte de este país, no podía salvarse individualmente.

Argentinos por la Educación viene trabajando hace cinco años tratando de instalar en la conversación pública el tema educativo con un trabajo de relevamiento, de datos, muchas veces oficiales y otras veces propios, que nos den la posibilidad de pensar en dónde estamos y hacia dónde deberíamos tener que ir.

A partir de ahí, aportar para la construcción de una política pública en educación que nos haga avanzar. Creo que tenemos recursos para avanzar en otro sentido. Lamentablemente juegan mucho las decisiones políticas, las gestiones únicas en el área de educación, que no nos están acompañando.

La escuela es una representación de la sociedad. Cuando uno ve que la sociedad se deteriora, los números de pobreza, y entiende que el colegio es mucho más que donde los hijos van a aprender conocimientos.

Como buen docente, siempre apuesto al optimismo. Este informe, en particular, lo que marca, es que, de los chicos que entraron en 2016 a primer grado, reviso cuántos habían llegado a la finalización, que son muchos, casi el 92%. Pero cuando se cruza esta información con los resultados de los operativos de evaluación, las famosas “pruebas aprender”, nos encontramos con que sólo 43 de cada 100 chicos terminan la escuela con los conocimientos que deberían.

La escuela está funcionando más de contención que de inclusión real, que implica enseñar. Esto nos lleva a pensar en una escuela diferente, que no solo contenga a los chicos, sino que enseñe aquello que tenga que enseñar.

Nos lleva a una reformulación, a una reconfiguración de la institución pensada en términos del acompañamiento de la trayectoria escolar de cada pibe, detección y solución temprana de los problemas que detectamos, no dejarlos correr a lo largo del tiempo. Todo esto para que los chicos puedan lograr, en esos seis años de primaria, y en los dos años anteriores de inicial y cinco o seis posteriores, en ese tramo del sistema formal obligatorio, como el lugar donde los chicos, además de ser contenidos, aprendan.

Alejandro Gomel (AG): Recuerdo que hace no mucho tiempo, el futbolista Carlos Tevez dio una nota en la que recordaba que él había estado en el colegio hasta 8vo grado, donde abandonó, y que no sabía leer, que había aprendido de grande. Tiene casi 40, fue a la escuela hace muchos años. Evidentemente, no es un problema nuevo. ¿Esto empeoró con los años?

Es bueno el ejemplo que traés. Si reducimos la escuela únicamente al lugar de socialización de los pibes, estamos perdiendo una herramienta extraordinaria de transformación social.

Recuerdo esa anécdota de Tevez, que lo que cuenta, lo que está mostrando, es que su escuela primaria no le terminó dando las herramientas fundamentales para constituir una ciudadanía, para vivir en sociedad. Por lo tanto, tampoco lo socializó.

En la miniserie de Tevez, se mostraba que su lugar de socialización había sido Boca, las divisiones inferiores, en donde se cruzó muchas veces con chicos que eran completamente diferentes a él, venían de otro estrato social, de otro nivel socioeconómico y sociocultural. Me parece que la escuela ha perdido todo eso, y es algo importante de remarcar.

Antes, los grupos eran muy heterogéneos. Íbamos con el hijo del vecino y el hijo del juez. Hoy nos encontramos con escuelas muy homogéneas, y lamentablemente eso no nos sirve.

El centro, donde tendríamos que poner el objetivo, es en la reconfiguración de la institución escolar pensándola en términos de cómo acompañamos los aprendizajes de los pibes y como ayudamos a esos aprendizajes.

Para eso, repito, detección temprana y atención temprana de los problemas, y una escuela que tenga los recursos físicos, simbólicos, materiales y humanos, para que pueda cumplir con su objetivo, que es enseñar.

La escuela debería recuperar su rol de enseñar y no sólo contener.

Andrea Bisso (AB): Teniendo en cuenta el nivel educativo, hace muchísimos años que se eliminaron los exámenes de ingreso porque, en su momento, decían que estigmatizaban a los chicos. Cuando uno se pone a ver, los chicos no llegan ni a comprender un texto fácil, se fue nivelando para abajo. ¿Por qué no exigir más? ¿Por qué no tratar de incentivarlos con el mérito?

La verdad no estoy ni a favor ni en contra de los exámenes de ingreso, podrían ser una herramienta más.

Lo que deberíamos cambiar es la idea de que el fracaso escolar era del pibe. Lo que nos están mostrando estos datos es que no son los chicos y sus familias los que fracasan, está fracasando el sistema, que contiene pero no enseña.

En todo caso, lo que debiéramos pensar es en cambios de modelos pedagógicos y didácticos, en nuevas formas de enseñar y de aprender, para incluirlas dentro de la escuela, con todo lo que la escuela necesita para poder revisarlo.

Esas transformaciones no vienen de un día para el otro ni surgen como hongos. Son decisiones que tienen que ver con políticas públicas en educación de largo alcance, con coherencia y mantenimiento de una política.

Lamentablemente, en términos de educación, seguimos teniendo la idea de que con un par de cosas podemos resolver todo y en realidad es necesaria una política mucho más integral, que incluso incluye cosas que no tienen que ver con la escuela.

Porque una cloaca, el gas natural, el acceso al trabajo y un montón de otras cosas, también ayudan en términos de aprendizaje de los pibes en el interior de la escuela.

