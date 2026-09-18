Franco Bartolacci: "El Presupuesto 2027 no comprende el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario"

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas volvió a poner en primer plano la discusión sobre el cumplimiento de las leyes y el funcionamiento de las instituciones. A un año de iniciado el reclamo, el sistema universitario continúa exigiendo la aplicación de la ley de financiamiento y advierte sobre las dificultades que podría enfrentar para sostener sus actividades durante 2027.

En este contexto, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, dialogó con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) sobre la situación presupuestaria de las universidades, las gestiones ante el Congreso y la Justicia y la convocatoria a una nueva movilización nacional.

Franco Bartolacci es politólogo y docente y actualmente se desempeña como rector de la Universidad Nacional de Rosario. Previamente ejerció el cargo de decano de dicha facultad durante dos períodos consecutivos, entre 2011 y 2019. Además, preside el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas del país.

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Franco, muy buenos días. Jorge Fontevecchia, los saluda. Lamento volver a llamarlo por el mismo tema de siempre. Que obviamente trasciende al tema universitario, porque además representa una falta de respeto al sistema institucional argentino. Pero bueno, a usted le toca esta vez representar no solamente esta causa en particular, sino la falta de respeto institucional. Me gustaría conocer su opinión sobre que continúa manteniéndose el mismo problema después de un año.

Efectivamente, Jorge, primero es un gusto saludarlo. Estamos muy preocupados por la situación que, como usted bien señalaba, excede como problema largamente a la comunidad universitaria del país. Por supuesto que lo es. El incumplimiento de la ley de financiamiento universitario genera enormes dificultades. La proyección presupuestaria que hace el Poder Ejecutivo Nacional para el próximo año no comprende el cumplimiento de la ley. Y eso no solo confirma el desfinanciamiento, lo consolida, sino que además hace que presenten una propuesta en el Congreso Nacional que está muy lejos de lo que la Universidad Pública Argentina necesita para funcionar. Pero lo cierto es que tenemos una ley aprobada por el Congreso con enorme legitimidad. Debe haber pocas leyes en la historia institucional argentina con tanta legitimidad. Tenemos fallos de la Justicia, incluido la Corte Suprema, pidiéndole al Poder Ejecutivo que ejecute la cautelar que está plenamente vigente. Y, sin embargo, no tenemos al día de hoy respuestas. Entonces, es grave, por supuesto, para la comunidad universitaria, es muy grave como antecedente para la institucionalidad democrática de la Argentina. Porque, ¿de qué vale el Congreso si una ley aprobada con esa legitimidad no se cumple? ¿De qué vale la Justicia si no tiene herramientas para exigir el cumplimiento de la ley? Y el antecedente es realmente peligroso, porque hoy puede ser la ley de financiamiento universitario, mañana puede ser cualquier otra cosa. Así que estamos trabajando en todos los aspectos que están a nuestro alcance, porque hemos ido al Congreso esta semana a pedir que el presupuesto del próximo año contemple los recursos que están previstos en esa ley, que hoy todavía no se cumple y que es una ley aprobada por el mismo Congreso que tiene que definir el presupuesto para el próximo año. Vamos a trabajar a partir de la semana que viene en todas las provincias, las universidades, legisladores que nos representan en la Nación. Vamos a convocar también a los gobernadores. Eso, en el ámbito legislativo; en el ámbito judicial, llevando hasta las últimas consecuencias la causa que presentó el Consejo Interuniversitario para que se ejecute la cautelar y para que podamos tener al fin sentencias respecto a la cuestión de fondos, que todavía no está resuelta desde diciembre del año pasado. Y en el ámbito público volvimos a convocar, en este contexto de dificultades, a una manifestación nacional el día 15 de octubre en todo el país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, para que sea la movilización de la sociedad argentina, como sucedió en otras ocasiones, la que nos permita alumbrar respuestas que hoy todavía no aparecen.

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Franco, me hago una pregunta para reflexionar junto con usted escuchándolo. No es el único caso, ¿no? Discapacidad es otro ejemplo y lo mismo vale para el incumplimiento de la ley, incumplimiento sobre lo decidido por el Congreso, incumplimiento sobre lo decidido por la Justicia, además la reiteración en enviar un presupuesto que no tiene en cuenta lo que incluso ya no viene cumpliendo del año anterior. Mi pregunta es si no cabe que el reclamo de las universidades se junte con el reclamo de discapacidad y plantee algo más integral desde el punto de vista incluso judicial y legislativo, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sí, por supuesto, lo estamos evaluando. Ya en la última convocatoria del mes de mayo hicimos una participación conjunta con los sectores que están buscando, en la agenda de discapacidad, los mismos objetivos que estamos persiguiendo nosotros en la educación superior y ciencia, y claramente corresponde que sea así en este caso también, porque el derrotero, como bien señalabas, es exactamente el mismo. Además, parece haber un ensañamiento incomprensible por parte del Gobierno nacional con estos temas. Por lo tanto, claramente, para la manifestación del 15 de octubre vamos a hacer una convocatoria conjunta. En las próximas semanas vamos a coordinarlo y naturalmente vamos a evaluar la estrategia judicial.

¿Qué le dicen los legisladores? ¿Qué le dicen, no sé si tienen contacto con los miembros del, podríamos decir, Supremo Tribunal Argentino, nuestra Corte Suprema, dado además de que tiene dos de sus tres integrantes de Santa Fe?

Sí, además egresados de la Universidad Pública Argentina. Nosotros tenemos expectativa de poder encontrar en el Congreso las respuestas que el Poder Ejecutivo no da. De hecho, hemos logrado cosas importantes en los últimos años, no por el compromiso de la totalidad de los legisladores, pero sí por la manifestación activa de muchos, la mayoría de ellos, que en estos temas han resguardado la inversión en ciencia, conocimiento, educación superior. Y esperamos que sea así en la próxima discusión del presupuesto 2027. Mire, Jorge, yo siempre soy muy medido con mis declaraciones públicas. El tema de la discusión es que el tema es tan serio que requiere responsabilidad. Entonces evito las afirmaciones alarmistas. Ahora, en este caso, le aseguro que si nosotros no logramos introducir modificaciones sustantivas y razonables al proyecto del presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo en el debate parlamentario, vamos a tener serias dificultades, no para desarrollar con normalidad todo el año que viene, sino para empezar nuestras actividades en el 2027. Entonces vamos a extremar todas las acciones, en todos los ámbitos, en la gestión ante las autoridades todas las veces que haga falta, en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial y en el ámbito público, convocando a la sociedad argentina para encontrar respuestas y que no tengamos que llegar a ese punto.

Franco, más que acompañarlo, mandarle un abrazo, solidarizarnos y, bueno, estaremos ahí siguiendo el tema, colocado en nuestra agenda como prioritario. Muchísimas gracias.

Le agradezco mucho, como siempre. Un fuerte abrazo.

Un fuerte abrazo.

LMM